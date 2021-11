Conforme a los criterios de Saber más

La primera ministra Mirtha Vásquez adelantó que hoy martes tomará una decisión respecto del futuro de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior, debido a los severos cuestionamientos que ha generado la reunión social celebrada en la vivienda de este el 31 de octubre por la noche, pese a la prohibición del Ejecutivo.

“He recibido una respuesta del ministro del Interior sobre el evento realizado ayer en su casa, que considero inaceptable. Mañana [hoy], al retorno del presidente de la República y de manera conjunta, tomaremos las decisiones que correspondan”, comunicó Vásquez en Twitter.

Al cierre de esta edición, el presidente Pedro Castillo –que viajó a Cajamarca– no se pronunciaba sobre este asunto.

Latina difundió ayer imágenes de los exteriores de la casa de Barranzuela, en Surco, donde se realizaba una reunión. Según ese medio, alrededor de las 9 p.m. del domingo 31 hubo una larga fila de autos en el lugar. Además, se observó la llegada de invitados y en la zona se escuchaba música a alto volumen. Incluso se mencionó que una persona que salió a la puerta de la vivienda tenía una bebida en la mano.

Más temprano, Vásquez envió un oficio al ministro del Interior en el cual le pidió explicar los hechos. Y advirtió que, de confirmarse, “implicarían que un ministro vulnera las normas emitidas por el propio Consejo de Ministros, lo cual es aún más grave considerando que el ministerio del cual usted es titular tiene una responsabilidad clave en la tarea del Estado de garantizar el cumplimiento de las medidas contra el COVID-19″. Por la noche, ella informó que ya había recibido la respuesta.

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo también estuvo en la reunión. El parlamentario confirmó a RPP su presencia pero dijo que la música a todo volumen que se escuchaba “era de una vivienda colindante”.

Barranzuela dijo a este Diario que “no podía declarar”, que había “muchas especulaciones” y que respondería “por prensa”. Después salió de su casa y dijo a los reporteros apostados en el lugar que lo ocurrido había sido una “reunión de trabajo”.

Por la tarde, difundió un comunicado en el que aseguraba que no había realizado “ningún evento” ni promovido “la concentración de personas”. “La presencia de contadas personas en mi vivienda obedeció a una reunión de coordinación frente a los conflictos en el interior de nuestro Perú y de ninguna forma de carácter social o evento masivo”, afirmó.

También expresó: “Las personas que no pudieron concurrir estuvieron en contacto vía Zoom, como el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, quien nos acompañó hasta las 18:00 horas [6 p.m.]”.

Sin embargo, en la agenda del despacho del ministro del Interior no hay registrada ninguna actividad oficial el domingo.

—En el Parlamento—

La controversia se da a pocos días de que el pleno del Parlamento decida si otorga el voto de confianza al Gabinete. Barranzuela es precisamente uno de los ministros más cuestionados por las bancadas de oposición.

Representantes de diferentes bloques parlamentarios coinciden en exigir al Ejecutivo la salida del titular del Interior.

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, dijo a El Comercio que “lo mejor sería una renuncia, una salida voluntaria” de Barranzuela.

“Es un pésimo mensaje: si la autoridad encargada del orden interno y de hacer cumplir las normas vinculadas a la pandemia es la primera en quebrantarlas, ¿qué puede pensar el ciudadano”, cuestionó.

Una postura similar manifestó Edwin Martínez, de Acción Popular. “Él [Barranzuela] está incentivando la inseguridad. En Antamina, en Áncash, hay problemas mineros, donde la gente ha trancado vías, y él se da el lujo de estar divirtiéndose”, declaró a El Comercio.

“Por la sostenibilidad del Gabinete, el ministro debería dar un paso al costado. Espero que la primera ministra tome cartas en el asunto y no lo presente el jueves”, afirmó. Añadió que si este no es retirado del cargo, “tal vez no dé mi voto de confianza”.

Los portavoces de Avanza País y Renovación Popular, José Williams y Jorge Montoya, respectivamente, coincidieron en que Barranzuela debe salir del Gabinete.

Para Williams, los hechos sucedidos son una extensión de la conducta que el titular del Interior registró en su carrera policial, mientras que Montoya indicó que si este continúa en el Gabinete Vásquez, hay motivaciones para una eventual censura.

José Jerí, de Somos Perú, estimó que Mirtha Vásquez no lograría la confianza si Barranzuela continúa en el Consejo de Ministros.

Desde Juntos por el Perú, bloque parlamentario aliado de Perú Libre, Ruth Luque calificó de lamentable lo ocurrido y pidió al Ejecutivo evaluar la situación del ministro del Interior. Al ser consultada por este Diario sobre si Barranzuela debía renunciar, respondió que “él debería tomar esa decisión, evaluar si su conducta es coherente con lo que se ha dispuesto”.

La oficialista Katy Ugarte dijo que el ministro debería “responder por sus actitudes” y “asumir su responsabilidad”. “La ley es la ley, sea quien sea”, agregó. Pero opinó que esto no debería afectar el debate del jueves.

“Se le puede interpelar personalmente después del voto de confianza, pero necesitamos que el país se encamine; esto no puede perjudicar al país”, agregó.

-Este Diario reveló que durante sus 27 años en la Policía Nacional, el hoy ministro acumuló 158 amonestaciones.

-Se cuestiona su gestión por no haber logrado detener a los cinco prófugos del Caso Los Dinámicos del Centro.

-Barranzuela fue abogado de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y el partido de gobierno Perú Libre.

-También defendió a los hermanos Aybar Cancho, traficantes de armas.

