El canciller Óscar Maúrtua acudió la mañana de este lunes 18 a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo, en medio de los cuestionamientos por el nombramiento de Richard Rojas -operador de Vladimir Cerrón e investigado por presunto lavado de activos- como embajador de Perú en Venezuela.

Según el portal de Transparencia de Palacio de Gobierno, Óscar Maúrtua la “reunión de trabajo” con el mandatario se desarrolló entre las 07:47 horas hasta las 09:17 horas.

El canciller no brindó declaraciones a los medios de prensa tanto a su llegada como a su salida de Palacio de Gobierno.

En tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamente, anunció -durante la sesión de este grupo de trabajo- que el canciller Óscar Maúrtua solicitó presentarse “en sesión reservada” para precisar los alcances de la decisión del Gobierno de Pedro Castillo de nombrar embajador en Venezuela.

Como se recuerda, Richard Rojas García, quien se desempeñó como jefe de prensa de Pedro Castillo, fue propuesto para ser embajador del Perú en Panamá, pero fue rechazado por el país centroamericano.

Ante ello, el Gobierno de Castillo Terrones, a través de la Cancillería, determinó proponerlo como embajador en Venezuela.

De igual manera, Perú aceptó la designación de Alexander Gabriel Yánez Deleuze, como nuevo embajador de Venezuela en Lima. Dejando así de lado la Carlos Scull, embajador en el Perú nombrado por Juan Guaidó.

Precisamente, durante el mandato de Kuczynski, Perú impulsó el Grupo de Lima a fin de restablecer la democracia en Venezuela con la cooperación internacional. Ante el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la designación de Richard Rojas, Carlos Scull exhortó a la primer ministra, Mirtha Vásquez, definir qué posición tendrá el Perú en los diálogos entre el régimen de Nicolás de Maduro.

“No sé si es congruente esta posición, con decir que vamos a apoyar la negociación en México, porque si tu dices ahora que en Venezuela hay democracia, que no pasa absolutamente nada, que no hay presos políticos, cómo vas a acompañar una negociación con esa posición. Y eso ojo, lo hago con mucho respeto, por eso yo aquí públicamente le pregunto a la premier Mirtha Vásquez si esta es la posición que se va a tomar, si se le va a dar la espalda y se va obviar todos estos temas con respecto a Venezuela”, expresó para RPP.

Mientras tanto, congresistas, exministros y políticos de distintas tiendas suscribieron un pronunciamiento contra de la designación de Richard Rojas como embajador.

Pronunciamiento contra el nombramiento de Richard Rojas

El documento firmado por 88 personas alerta que la Ley del Servicio Diplomático establece que el presidente de la República está facultado para designar hasta un 20% de embajadores no diplomáticos, pero cumpliendo una serie de requisitos.

“La primera disposición complementaria de la norma precisa que quienes ocupen este cargo debe cumplir varios requisitos, entre ellos capacidad y versación notorias y prestar o haber prestado servicios destacados a la nación”, se lee en el documento.

