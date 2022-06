El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se mostró incómodo durante una entrevista concedida este lunes a RPP y pidió “apoyar” a su cartera y a la policía en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Nosotros estamos trabajando con generales ya ascendidos y las investigaciones dirán si los ascensos [en la policía] fueron legales o no. Nosotros estamos con 60 generales con sus funciones, nosotros hemos visto quiénes pueden servir mejor en diferentes puestos, eso es lo que hemos hecho, hay algunos que están cuestionados, por ejemplo hay uno que está siendo investigado en la región Tumbes y dicen que esa región es muy importante cuando [justamente] está ahí para no darle una región más importante, pero dicen que si es importante porque es frontera”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO Ministro Senmache cuestiona a periodistas

“[¿Entonces la región Tumbes no es importante?] No, no, no, ¿Cuál es el motivo? ¿quieren encontrar un titular? Señores, ¿quieren enfrentar la inseguridad ciudadana? ¿sí o no? Para eso tienen que apoyar al sector Interior, tienen que apoyar a la Policía Nacional”, dijo a los periodistas de RPP.

Frente a esta situación, ambos periodistas rechazaron la actitud del ministro precisando que no hacen “relaciones públicas” del referido sector del Gobierno.

Búsqueda de prófugos

En otro momento, Senmache dijo que todos los requisitoriados vienen siendo buscados por la policía intensamente y que existen personas prófugas desde hace muchos años, por lo que no puede hablarse de que se está dando una protección hacia personas como Bruno Pacheco o Juan Silva.

“Es imposible hacer una actuación para proteger a estas personas, desde el momento en que han ingresado se está poniendo todo el esfuerzo, entre los que están su ubicación y captura, hay personas que hace 10 años están siendo buscadas, hay gente que viene siendo buscada desde los 90″, expresó.

“Están siendo buscados por diferentes equipos, si supiéramos el paradero, eso sería un encubrimiento, pero estamos seriamente buscando a estas personas”, añadió.