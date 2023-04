La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que el empresario Henry Shimabukuro y la profesora Maritza Sánchez, cercana al exmandatario Pedro Castillo, deben responder por la administración de los fondos de campaña en la segunda vuelta de las elecciones del 2021.

En declaraciones a los periodistas, indicó que nunca negó que el exfuncionario de Castillo Terrones haya estado presente en algunas de sus actividades e insistió que los aportes económicos fueron para la campaña presidencial en sí, no para ella.

“En principio yo nunca he negado que el señor Shimabukuro estuviera presente en esas caminatas. Que el señor Shimabukuro haya hecho algunos gastos y demás, en todo caso él, la señora Maritza, quienes hayan administrado esos fondos que él dice, tienen que dar cuenta a la tesorera del partido y así sucesivamente a ONPE para qué pueda ver en la lista qué gastos han tenido”, expresó.

“Pregúntele a la señora Maritza por qué no se declaró. La campaña es presidencial, no de la vicepresidenta”, agregó Boluarte Zegarra.

De otro lado, la mandataria rechazó la existencia de “locales fantasmas” durante la campaña electoral de Pedro Castillo y dijo que en solo tres ocasiones acudió a un comedor bautizado como “El ranchito de Dina Boluarte” y que habría sido financiado por Shimabukuro.

“El local del señor Bustíos, es uno de los locales más como tantos que yo visitaba porque en Lima hemos inaugurado varias bases de campaña que ciudadanos de buena voluntad ponían a disposición de la campaña del expresidente Pedro Castillo”, subrayó.

“En ese espacio me he reunido con varios empresarios, escasamente a ese local habré ido tres veces. No eran locales fantasmas, era un local más de campaña que se tenía en ese momento”, agregó.

Cabe indicar que Dina Boluarte declaró a los periodistas tras inaugurar la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao.