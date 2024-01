Bastante difícil. Cuando estás en la transferencia te dan una información, y cuando el 2 de enero ya estás sentado en la municipalidad, encuentras que todo era mentira. Que te engañaron. Y no solamente hay mentiras, creo que hay dolo.

—¿Por qué?

Los casos de corrupción son clarísimos con Odebrecht y OAS. Pido lo básico. ¿Dónde están los contratos de concesión? Las 30 y pico adendas que han sido firmadas sin ir a contraloría. Pido los contratos de fideicomiso en el Perú, pido lo básico que tienes que saber como alcalde y nadie sabe nada. Nada de archivos. Felizmente he trabajado en banca 40 años de mi vida. He llamado a Nueva York y he pedido que me pasen esta información, porque hubo emisión de bonos.

—¿Por qué no había archivo?

Porque hubo mucha corrupción. ¿Los mismos funcionarios de la municipalidad, la gente de Emape validaba toda la corrupción, a esta gente de Odebrecht y sus cómplices? Ha sido muy bravo y debo decir que nunca me había pasado entrar a una entidad y que no existan archivos. Es lo más parecido a una mafia. Encontré una municipalidad sobrepoblada de gente. Gente que no hacía nada de nada y gente que nunca venía. Fantasmas completos y, por supuesto, denunciamos.

Rafael López Aliaga es alcalde de Lima desde enero del 2023. Foto: GEC / Anthony Ramírez Niño de Guzmán

—¿Diría que la opacidad y la burocracia han sido las dos grandes piedras?

El ocultamiento de información, que es complicidad con la corrupción. Complicidad que impidió sumarse al pedido de la población de Puente Piedra, que ha hecho acciones constitucionales, hábeas corpus en defensa de su vida, de su libre tránsito, de su salud. Yo di la orden de allanarnos a la gente más vulnerable. No deben pagar peaje. Aquí hubo una política en contra de la población y a favor de una empresa o de un grupo corrupto que factura 120 millones al año con inversión cero. Es una máquina de hacer dinero a costa de los más pobres. Eso no es opacidad, eso es complicidad.

—La gran promesa en campaña fue que dejaríamos de pagar peajes. Usted ha ido por la vía judicial y ahora estamos con una resolución pendiente en el Tribunal Constitucional. ¿Confía en que el TC emita un fallo a favor de la comuna?

Yo creo que sí. Yo mismo he hecho uso de la palabra; primera vez en la historia de Lima en favor de la gente y en contra de una empresa corrupta. La señora Villarán admitió su culpa, se montó una organización criminal en la Municipalidad y eso está denunciado. Propuse a varios estudios de abogados que defiendan a la municipalidad. Casi todos los estudios de abogados más grandes no lo pueden hacer porque han trabajado con estas empresas corruptas. El daño que Odebrecht y sus socios le han hecho al Perú es arriba de los 100.000 millones de dólares. Con ese dinero tú cubres toda la brecha de infraestructura que le falta al Perú, todas las autopistas, todos los trenes.

—Pero había una banda criminal…

Una banda criminal de Brasil que ha tenido más de 20 empresas peruanas como socias locales. El famoso ‘club de la construcción’. Entonces esta gente perversa que ha hecho tanto daño tiene que pagar.

—Me dijo que quería ser recordado como “el alcalde de los cerros”, que iba a poner mucho esfuerzo en su programa Hambre Cero.

Y lo he logrado. Hambre Cero lo ha logrado: 80 millones de los recursos municipales para las ollitas comunes; 160 millones para las motos.

—No se han comprado…

Pero ya pagamos y hoy todo está en manos de Naciones Unidas, justamente para evitar temas de corrupción. El proceso tomó casi un año.

—¿Por qué tanto?

Yo prefiero que demore, que tengamos buenas motos con marcas que sean triple A en el mundo. Ponemos condiciones bastante difíciles para que no se cuele gente de quinta. Unops nos ha pedido el dinero que ellos cobran por el servicio y está pagado, ahora solo queda ver quién gana la licitación final. Es la primera vez que se hace una emisión 1.200 millones de soles a 20 años y, en lugar de apoyar, critican; no se informa.

—Lo que se está diciendo es cómo nos ha endeudado...

Pero un momentito, si yo recibo algo quebrado tengo toda la obligación moral de destinar para infraestructura permanente que le ahorre 11.500 millones de dólares al año a la población de Lima, en costo de gasolina y costo de tiempo. A mí no me dieron una municipalidad con exceso de caja, me dieron una quebradísima. Entonces, ¿qué cosa quieren?, ¿que le deje la mesa servida al alcalde que venga? Ponte que tengamos la mala suerte que venga otra Villarán o Muñoz, y que todo se vaya en gasto corriente para tener contentos a los amiguitos partidarios. No es así, vamos a poner las cosas en orden. Haremos fideicomiso para hacer obras de infraestructura que tienen 20 años de retraso.

—¿Parte de esa obra son los puentes que ha ofrecido?

Correcto. Son 60 puentes que ayudarán a aliviar el tránsito en puntos álgidos.

—Usted ha aclarado que este año entregará por lo menos 4.000 motos.

Sí, sí, claro que sí. Ya pasó todo el proceso largo y ahora Unops tiene la palabra. Y por supuesto todo el trabajo con ollas comunes continúa. Estamos dando una congeladora a cada una de las ollas comunes.

—El agua para todos también fue una de sus promesas…

Estamos metidos 24 horas al día en este tema. El trabajo de ingeniería. Más o menos simple, pero hay que tener al lado de un tanque de Sedapal, que está en la parte baja de un cerro. Hay que tener una motobomba de potencia, una tubería de presión, para subir 200 metros y luego hay que tener cañito. Grifos, no pilones. Un cañito, un pilón por cada 50 familias. Con esto cambias la vida.

—Usted acaba de responder a sus críticos, que suelen burlarse cuando dice “Lima, potencia mundial”, que para entender ese concepto primero no debe haber hambre.

Hambre cero y la gente debe tener agua. En una potencia mundial todos comen.

—¿Cuánto cree que ha alcanzado el hambre cero?

A nivel de lo que más me preocupaba: ollas comunes, 100%. Eso me deja dormir tranquilo [...].

—¿Y en agua?

Todavía estamos al 5%. Este año espero que lleguemos al 25%. En vías de acceso también estamos avanzando respetando la memoria de Lucho [Castañeda] que tuvo el plan de escaleras amarillas. Tengo un plan de 100 escaleras este 2024. Al final del 2026 tiene que haber 500 escaleras más. Ayer con los 200.000 que hemos ahorrado (sin pagar a centrales de medios o empleados fantasmas) hemos comprado maquinaria pesada por si acaso El Niño se salga de control. Si no pasa nada con El Niño, usaremos esas maquinarias para las vías de acceso...

—¿Por qué cree que los opinólogos y algunos periodistas no lo entienden? Lo critican con severidad y dicen que hay un vacío de poder.

Ya lo dije públicamente: aquí hemos cortado la mermelada al 100%. No les conviene, pues, una persona que hace una reducción de personal, que no renueva contratos, que no hace publicidad en medios. La municipalidad no es un banco de vagos. Eso es lo más importante.

—¿La alcaldía es su trampolín a Palacio?

Lo he dicho varias veces: lo que el Perú necesita es unir partidos. Pero eso no se logrará con 35 partidos inscritos. Es una estupidez lo que ha hecho el JNE. Se pasaron. ¿Cuál es el mea culpa de Salas Arenas? ¿De su asesor Tuesta Soldevilla? ¿Quién nos saca de este mamarracho? Es una locura una campaña con 35 partidos.

—¿Y cuál es su mea culpa como alcalde?

Tendría culpa si no tuviera un plan de gobierno, si no lo estuviera cumpliendo. Pero estoy cumpliendo mi trabajo y con nuevos elementos que he ido añadiendo en el camino. Si fuera un vago, estaría haciendo mea culpa. Pero, mira, yo pago mi comida, yo tengo mi auto, pago mi gasolina, uso mi celular, no cobro un mango porque quiero marcar un hito en el Perú. El funcionario público tiene que entrar a servir y no a servirse.

—¿Entonces qué errores ha cometido en el primer año? No aparece mucho, dicen algunos periodistas.

Estás equivocada, doy conferencia de prensa dos veces por semana. Cada vez que hago un evento, invito a la prensa. Ahora, una cosa es que la prensa venga o no venga, no depende de mí. Nunca me corro de los periodistas, respondo hasta majaderías. Estoy inaugurando 10 escaleras, no que me he tomado un año de chamba, ¿tú crees que van? No les interesa. Si no hay mermelada, no hay prensa. Así de simple; con honrosas excepciones.

—¿Por qué siempre está ofendiendo a los periodistas? Nosotros también tenemos libertad de acción y, si no vamos a una inauguración, no quiere decir que no lo hagamos porque no nos han pagado, quizá hay otra noticia prioritaria.

He dicho con honrosas excepciones. Por favor, escribe toda la frase completa. Yo soy conocido por ser frontal y directo. El tema de la mermelada no te incluye a ti ni a algunos periodistas que sí respeto.

—Repito, ¿no ha cometido ningún error?

Sí he cometido y en el camino he corregido. Por ejemplo, yo quería hacer alquiler de motos. A la hora de plantear los proveedores que aparecieron, pusieron un sobreprecio de cinco veces. Corregí, volví al origen y por eso vamos a comprar.

—¿Inaugurar la playa artificial en invierno no fue desatinado?

Si lo hubiera hecho Muñoz, habría habido tal despelote. ¿Por qué no se habla de los pecados de Muñoz?

—Volvamos a la playa…

Que ahora está repleta. Apenas ha salido el sol un poquito la playa se llenó. Ahora tenemos que poner turnos de hora y media por el exceso de demanda. Haremos otra playa en Huaycán y con el club metropolitano que estamos inaugurando las cosas serán mucho mejor.

—¿No está discriminando con la compra de una tarjeta?

Al revés: es potenciar y dar sentido de pertenencia. Tienes descuento de un sol cada vez que entres a la playa. Con 10 usos ya pagaste la tarjeta y te da más cosas: 25% de descuento en los hospitales solidarios, acceso al Teatro Municipal, al teatro Segura en funciones especiales, etc.

—¿Por qué cobrar?

Date cuenta que vengo del mundo de la banca y, entonces, habiendo tal cantidad de gente que accede a bajo costo a servicios de salud, hospitales, veterinaria, escuelas de danza y muchos servicios municipales llegas casi al millón de tarjetahabientes y ya puedes darle un beneficio como línea de crédito chiquita con la Caja Metropolitana de Lima. Entonces, es ir construyendo, ir formalizando a nuestro público. Queremos darle la máxima ventaja al vecino. Tener una base de datos. Esos anuncios de los troles y mermeleros de que se privatizarán los parques es pura mentira y desinformación.

—¿No siente desubicada a Dina Boluarte?

A ella le cayó el tema de la presidencia de pura casualidad. No estaba preparada. Lo bueno es que sí tiene capacidad de convocar a gente que sabe trabajar. Por darte un ejemplo, el ministro de Economía. Yo sé que tu opinión es distinta, pero a mí Contreras me parece una persona muy joven, que ha hecho la labor más difícil de todas: revertir toda la porquería que hizo Castillo. El gobierno de Castillo destrozó el país. Son 15.000 millones de dólares en reservas que se fueron del Perú; 15.000 millones de dólares que tuvieron que venderse para proteger el tipo de cambio no se disparara con el Banco Central de Reserva. El costo de la aventura Castillo ha sido carísimo para el Perú.

—¿No cree como la ‘coalición democrática’ que debe haber adelanto de elecciones?

Eson son los mismos caviares de siempre, pero ahora no tienen mermelada. Ellos quieren que Sagasti vuelva para que regrese la mermelada, es la verdad. ¿Adelantar las elecciones con Salas Arenas dirigiendo el JNE? Ni hablar. Sería la misma trafa. Hasta el día de hoy estoy pidiendo como partido político Renovación Popular que nos den las actas de las mesas de votación de la primera vuelta. Nos dijeron: “Le vamos a dar en tal fecha, luego en tal fecha, luego en tal fecha”. Hemos hecho un proceso constitucional de hábeas data. ¿Sabes por qué no nos dan?

—¿Por qué?

Porque nosotros tenemos las copias en las cuales la misma persona firma como presidente, vicepresidente y secretario de mesa. Tenemos un montón de material, lo presentamos en su momento, pero la respuesta siempre era: no es material oficial.

—¿Fue un error condecorar a la fiscal Benavides?

El concejo metropolitano fue unánime. La declaramos la Mujer del Año el Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque la señora tuvo el coraje necesario para hacer la denuncia a un golpista delincuente como Pedro Castillo. En ese momento era totalmente lícito y válido. Ahora le han hecho un cargamontón al estilo Merino. Toda la prensa mermelera se le ha tirado al cuello, sin tener un debido proceso. Se la ha juzgado sin un procedimiento legal. Con ella se han violado muchos procesos y derechos, y todo el mundo caviar que está apoyado. Gorritti ha vuelto a tomar el control, como siempre lo tuvo. Con todos los audios, con todo lo que va filtrando, tiene el poder. El Perú está en las manos de Gorritti; es la mano que mece la cuna. Es mi opinión y no tengo ningún problema en decir lo que pienso. Pobre país. Cuánto daño hecho por Odebrecht y las otras empresas brasileñas, los felipillo peruanos, la prensa, Pepe Graña Miró Quesada. ¡Cuánto daño han hecho!

—¿Por qué se opone a la línea 2?

Yo no me opongo a la línea 2. Me opongo a una sola estación, la número 13, que pretende apropiarse de la intersección de Garcilaso de la Vega con Paseo Colón y es una locura, porque por allí transitan más de 60 rutas de buses. ¿Es el nudo de la ciudad y pretenden establecer su campamentos con herramientas por lo menos para cinco años? ¡Por favor! Eso sí sería paralizar a Lima.

—¿Conversó de este nudo con el ministro de Transportes?

Por supuesto. Yo acordé con el ministro Pérez Reyes, después de muchas reuniones, que la tuneladora pase por debajo del nudo bordeano de la ciudad, que siga hasta la estación Bolognesi y Arica, y que podíamos abrir rápidamente esas estaciones.

—¿Y entonces por qué ahora Ositrán lo enfrenta y exige prácticamente que esa estación se instale?

Sé que el ministro estuvo enfermo; pero esta es una maniobra de la concesionaria que no quiere respetar a los ciudadanos. Su tecnología no sirve y se están demorando 10 años para hacer cinco kilometros. ¿Ahora quieren paralizar la ciudad? No lo voy a permitir. Es más, estamos contemplando demandarlos por el perjuicio y la quiebra de negocios. Ellos están acostumbrados al abuso, yo no.

—Pero necesitamos la línea 2...

Todos necesitamos esa línea y reitero que la solución acordada permite que la línea 2 funcione rápidamente como ha ocurrido en la ciudad de Panamá y en Santo Domingo; dicho sea de paso, en ambas ciudades la construcción e implemetación del metro se terminó en un plazo menor de cinco años. Lamentablemente en el Perú las concesionarias se han acostumbrado a hacer lo que les viene en gana sin importarles el costo social de horas hombres perdidas y negocios quebrados. Un alcalde tiene que proteger a los ciudadanos; esa es mi función y voy a cumplirla.