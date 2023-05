El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, intentó explicar su respuesta sobre la comunidad LGTBIQ+ cuando fue entrevistado, el 13 de abril, por la comisión especial del Congreso que lo seleccionó como candidato.

En aquella sesión, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) le pidió su opinión sobre el hecho que la Defensoría del Pueblo haya publicado un mensaje para recordar el Día de la Visibilidad Lésbica pero no haya planificado actividades por el Día del Niño por Nacer. “¿Cómo ve esta incongruencia entre celebrar un día que está en algunas organizaciones y no celebrar días que sí son leyes en nuestro país?”, preguntó.

“Son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades [...] Estas deformidades son libertinajes, estas deformidades no contribuyen a hacer institucionalidad, tampoco Estado. Por lo tanto hay que corregir estas conductas y no ideologizar nada”, respondió en ese momento Josué Gutiérrez.

En el Día de la #VisibilidadLésbica recordamos que la discriminación por orientación sexual de una persona constituye una violación de sus derechos fundamentales a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad en desmedro de su dignidad. (1/3) pic.twitter.com/xuUddlpmdM — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) April 26, 2023

Al respecto, en Exitosa el defensor del Pueblo dijo: “lo que se habló era por qué se disponían muchos recursos en otras cosas. Yo le dije ‘toda deformación vamos a corregirla’, pero partiendo sobre la hipótesis de su planteamiento, del juicio de valor del señor. En otros términos, ‘si usted tiene la razón, hay que corregirlo’”.

“Tengo la obligación como defensor de estar al lado de la población LGTBIQ+ para defender sus derechos, para defender de la discriminación, de todo agravante [¿Es la homosexualidad una deformación para usted?] En todo caso, es una libertad de cada persona de abrazar lo que quiere ser y ahí no ingreso al terreno de la definición, por qué eres así o asá”, aseveró.

Según el exabogado de Vladimir Cerrón y exasesor de Perú Libre, hay una “andanada de posiciones donde primero me quieren enemistar con todas las fuerzas de derecha. Luego me quieren poner temas para, de alguna forma, desdibujar mi posición o lo que quiera hacer por la población LGTBIQ y eso no es”.