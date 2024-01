“¿Qué es lo que tú quieres? Obras para tu región, desarrollo, progreso”? Esto le preguntaba Kenji Fujimori al entonces congresista Moisés Mamani, según un video que fue la base para una investigación penal en contra el exlegislador y que podría llevarlo a cumplir una condena efectiva de más de cuatro años, según lo pidió el Ministerio Público.

Paradójicamente, hace un mes, su padre, Alberto Fujimori, dejó por segunda vez la cárcel luego que el Tribunal Constitucional (TC) dispuso revalidar del indulto humanitario que le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynki en diciembre del 2017, un hecho que forma parte de la presunta trama ilícita que podría llevar al menor de sus hijos a ocupar un lugar en la cárcel.

Este martes, la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) emitirá su pronunciamiento en última instancia contra Kenji Fujimori Higuchi, quien ya fue sentenciado en primera instancia por los conocidos “MamaniVideos” a una pena efectiva de 4 años y 6 meses por el delito de tráfico de influencias real agravado, pero cuyo cumplimiento quedó suspendido hasta que se defina la apelación.

El exfujimorista y su defensa han solicitado a la Sala Suprema Penal Permanente anular la condena y ser absuelto. Mientras que la fiscalía pide que sea condenado a 6 años y 6 meses de cárcel por tráfico de influencias simulado agravado; y además, bajo concurso real de delitos, sea sentenciado a otros 5 años y 6 meses de cárcel por el delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado.

Junto a él, también juegan su última carta los excongresistas Guillermos Bocángel y Bienvenido Ramírez, así como el exasesor parlamentario Alexei Toledo. Los dos primeros también fueron condenados en primera instancia a 4 años y 6 meses de cárcel efectiva, mientras que al tercero se le impuso 4 años suspendida.

La Procuraduría Anticorrupción, por su parte, solicitó elevar la indemnización de S/500,000.00 a S/1′000,000 para ser pagada de manera solidaria por los acusados.

El origen del caso y lucha entre hermanos

A mediados del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynki enfrentaba cuestionamientos por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Por otro lado, el enfrentamiento entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori se agudizaba hasta el punto que el menor del clan Fujimori decidió abandonar Fuerza Popular y formar su propia agrupación congresal autodenominada “Los Avengers”.

Para entonces, el ahora excongresista ya había manifestado su intención de buscar el indulto de su padre Alberto Fujimori, que para entonces ya había sido negado más de una vez.

Finalmente, el 15 de diciembre del 2017, Fuerza Popular presentó una primera moción de vacancia contra PPK, que no tuvo el voto mayoritario del Parlamento. El grupo liderado por Kenji Fujimori marcó en contra el 21 de diciembre.

Tres días después, el 24 de diciembre, PPK emite la resolución 281-2017-JUS otorgándole el indulto humanitario y derecho de gracia a Alberto Fujimori, quien se encontraba internado en una clínica. Allí permaneció el exmandatario hasta que, 100 días después, dicho beneficio fue revocado por el Poder Judicial y tuvo que regresar a prisión para seguir cumpliendo su condena de 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En marzo del 2018, con el Caso Odebrecht en pleno auge, se presentó una segunda moción de vacancia contra PPK con el apoyo de los partidos de oposición, incluyendo Fuerza Popular.

A fines de ese mismo mes, la bancada naranja haría inclinar la balanza, publicando una serie de videos grabados con una cámara oculta en una serie de reniones con Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el exasesor Alexei Toledo.

Este, fue el principio del fin para el gobierno de Kuczynski que renunció al cargo el 21 de marzo del 2018. Y fue el inicio de investigaciones y procesos judiciales para Kenji Fujimori y sus excongresistas.

Indulto a cambio de votos contra la vacancia

En abril del 2018, el Ministerio Público (MP) inició una investigación contra Fujimori Higuchi, Bocángel Weydert, Ramírez Tandazo y Toledo Vallejos.

La hipótesis asumida desde ese momento fue que los excongresistas y el asesor ofrecieron interceder ante el Ejecutivo para que aquellos parlamentarios, como Moisés Mamani, que votaran en contra de la vacancia de PPK, se les facilite la obtención de presupuesto para obras en sus regiones. Pero además, quedarse con un porcentaje de dicho presupuesto.

“ A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas, los han golpeado ”, se le escucha decir a Fujimori Higuchi en otra parte de los videos que han sido usados como prueba en el proceso judicial.

La fiscalía asumió como arista esencial que el indulto humanitario que le otorgó PPK a Alberto Fujimori fue a cambio de sus votos en contra de la primera vacancia. Y, que posteriormente, Kenji Fujimori trató de comprar los votos de congresistas como Mamani para sostener el indulto de su padre.

Es decir, sostiene la fiscalía, la búsqueda de no vacancia no tenían como fin el bienestar del Perú; sino la satisfacción de intereses personales.

Según el Ministerio Público, que el Tribunal Constitucional haya revalidado el indulto para el expresidente Fujimori una segunda vez, no quiere decir que no existiera un pacto ilícito de contraprestación entre los votos que apoyaron la no vacancia de PPK y el indulto humanitario.

“Esto significa que aún está pendiente que las autoridades correspondientes emitan el pronunciamiento que pueda recaer en estos casos y; en buena cuenta, el hecho de que se haya emitido estas resoluciones del Tribunal Constitucional, no significa que no haya existido un cohecho ni trafico de influencias en el indulto del 24 de diciembre del año 2017, firmado por Pedro Pablo Kuczynski; no solo porque no lo dice el TC en estas resoluciones, sino porque ello ha sido acreditado por los audios y videos mencionados anteriormente y por la propia versión del señor Mamani.” César Zanabria, fiscal supremo adjunto.





Las defensa legales de los acusados han cuestionado el origen de los audios y videos que dieron inicio al caso. Acusan adulteración de los mismos, cortes y ediciones que harían imposible – a su entender- utilizarlos como prueba para sostener su sentencia.

Además, se ha remarcado las contradicciones en las que incurrió Mamani, principal testigo del caso y que éste no habría entregado las grabaciones originales de los videos.

No hay coherencia en el relato de Mamani. Sus declaraciones no son coherentes y no han sido corroboradas debido a su fallecimiento y solo se quiere dar fiabilidad a los videos. No hubo mecanismo de contrapeso”

Susana Velásquez, abogada de Kenji Fujimori.

CRONOLOGÍA DE LOS “MAMANIVIDEOS”: