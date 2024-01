En los primeros meses del 2023, el comando de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue sacudido por casos de corrupción relacionados con personal de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) de Loreto, según fuentes de El Comercio.

Los altos mandos de la PNP recibieron informes internos y de contrainteligencia que vinculaban a jefes de bases antidrogas de Loreto con clanes del narcotráfico.

En junio del 2023, se hizo pública la detención de agentes antidrogas, entre ellos el suboficial PNP José Ríos Dávila, quien por su posición en la Dirección Antidrogas (Dirandro) desde hace años había compartido información reservada con mafias que operan en la Triple Frontera (el Perú, Colombia y Brasil), de acuerdo con las investigaciones.

Para el comando de la PNP, un hecho crucial fue cuando en junio llegó al despacho del comandante general de la PNP, el general Jorge Angulo, un informe secreto, la nota de información 4264-7k-9A-Y2, elaborada por la Dirección de Inteligencia (Dirin). Esta mencionaba que un exjefe de la Dirandro, el general Deny Rodríguez Bardales, cuatro oficiales y un suboficial de unidades antidrogas de Lima y Loreto estarían vinculados con agentes antidrogas detenidos.

En paralelo, en el Ministerio Público se decidió que en Lima se creara un equipo que apoyara y ampliara las investigaciones abiertas por el fiscal antidrogas de Loreto, Luis Paz de la Cruz, relacionadas con agentes antidrogas destacados en la región, indicaron fuentes fiscales.

Una resolución en reserva del fiscal superior Daniel Jara, entonces coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas, permitió la conformación del equipo de fiscales para corroborar la información que Paz tenía sobre los agentes implicados en carpetas abiertas desde el 2020. El grupo lo conformaban cuatro fiscales antidrogas, entre ellos Kelinda Janampa y Jorge Camargo.

En las semanas siguientes, Janampa, quien antes había sido parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, se reunió con jefes de unidades policiales especializadas para que ayuden en las pesquisas. Según fuentes de este Diario, el grupo policial de Lima apoyaría las indagaciones ante la desconfianza que había con los efectivos destacados en Loreto.

Además, con la conformidad del jefe de la PNP, indicaron las fuentes, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, de la Dirección contra la Corrupción y de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (a cargo del coronel Harvey Colchado) se sumaron a la indagación fiscal.

El objetivo de la fiscalía era confirmar la información de un supuesto favorecimiento de efectivos al narcotráfico, así como identificar a otros policías que pudieran estar comprometidos.

Para la fiscalía, la colaboración del suboficial Ríos es clave en las investigaciones.

En la indagación del equipo de fiscales está incluido Deny Rodríguez como investigado, dijeron las fuentes.

Sin embargo, no descartó que Ríos pudiera colaborar en la investigación porque no es el único responsable: “No es la cabeza de esto. Estamos en ese proceso... por eso me reservo el tema”.

En la PNP

En el ámbito interno, el jefe de la PNP también dispuso una investigación. El documento secreto elaborado por la Dirin de la PNP, que daba cuenta de posibles vínculos de oficiales con agentes antidrogas implicados en el narcotráfico, fue derivado al director de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, general PNP Mario Moreno Alvarado, para que ampliara las pesquisas (ver documento).

La nota 4264-7k-9A-Y2 señala, basándose en una fuente humana, que se trataba de por lo menos cinco oficiales y un suboficial vinculados al suboficial Ríos y al agente antidrogas Christian Salas Valera, ambos encarcelados y procesados por narcotráfico.

Como se indicó, uno es el general Deny Rodríguez, máximo jefe antidrogas de la PNP en el 2022. Antes de estar en ese cargo, Rodríguez estuvo destacado en distintas unidades policiales, incluida la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirandro, que dirigió en el 2020.

El documento menciona que bajo su mando laboraron oficiales que aparecen vinculados con los suboficiales presos por narcotráfico.

Rodríguez tenía tres años más como general, pero fue pasado al retiro a fines de diciembre del 2023.

El Comercio se reunió con Rodríguez para recoger su descargo. Si bien se rehusó a declarar formalmente para este informe, señaló que Inspectoría General de la PNP, que vio su caso, no le encontró responsabilidad, tal como señalaba el documento de la Dirin, lo que para él desbarataría la información que lo relaciona con agentes antidrogas cuestionados.

Otros implicados

El informe de la Dirin además menciona al coronel PNP Vic Cárdenas del Pino como uno de los principales implicados. Entre enero del 2020 y marzo del 2022, período durante el cual estuvo a cargo de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) de Loreto, el coronel fue implicado en una investigación de la fiscalía antidrogas de la región.

Parte del documento de inteligencia que menciona a los oficiales de la Dirandro.

El celular del narcotraficante José Tello Tantaleán, conocido como ‘Payuchi’, versiones de un agente antidrogas y de un colaborador eficaz sugieren que Cárdenas habría proporcionado información sobre operativos a narcotraficantes. El coronel es investigado por la fiscalía desde el 2021.

Policías antidrogas de Loreto son investigados por recibir cupos del narcotráfico.

En abril del 2022, el comando PNP de ese entonces dispuso que Cárdenas fuera cambiado a una oficina de enlace en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde estuvo hasta hace unos meses. La semana pasada, el coronel pasó al retiro por causal de renovación. Su hermano, el comandante PNP César Cárdenas del Pino, quien trabajó como subjefe de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos de la Dirandro, también pasó al retiro en diciembre.

El Comercio buscó el descargo de Cárdenas. En una llamada a su celular, una persona que se identificó como su primo dijo que el coronel no declararía.

Otro oficial que aparece en el informe es el coronel PNP Richard Noriega Sevillano, jefe de la División de Investigaciones (Divitid) de la Dirandro en el 2022, cuando Rodríguez la dirigía.

Las pesquisas iniciales de la Dirin señalan que al suboficial Ríos se le encontró en su celular un voucher de un depósito de dinero a la cuenta del coronel Noriega en el Banco de la Nación.

Consultado por este Diario, Noriega indicó que no tenía autorización para declarar, pero que la había pedido a la PNP. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a su solicitud.

Fuentes de la fiscalía antidrogas de Loreto afirmaron que el coronel declaró que ese dinero (S/1.000) era parte de una colecta entre las unidades antidrogas para acciones solidarias, y que él era el oficial a cargo de administrarla. La transferencia fue realizada por el coronel Cárdenas a través de su entonces asistente logístico, José Ríos.

En la lista figura la comandante PNP Carmen Tobies Laulate, que ha trabajado en unidades antidrogas de Loreto. Entre el 2020 y el 2021 laboró bajo el mando directo de Cárdenas. El Comercio contactó a Tobies por teléfono. Dijo que iba a devolver la llamada, pero no lo hizo. Ella es investigada por la fiscalía.

La mayor PNP Sonia Belling, actual comisaria de Villa El Salvador, figura en el informe de la Dirin. Ella antes trabajó como responsable del área de Logística de la Dirandro, encargada de coordinar con las unidades antidrogas en el ámbito nacional.

Fuentes de la PNP consultadas señalan que Belling fue citada por inspectoría para que respondiera sobre un viaje al exterior con el coronel Cárdenas, así como otras observaciones detectadas en su accionar policial. La oficial confirmó que realizó el viaje, pero que fue con autorización y en base al nivel de amistad que tenía con él. Contactada por este Diario, Belling dijo que no tenía autorización para declarar.

Por último está el suboficial PNP Gerlis Olivera Mego, quien entre el 2020 y el 2021 trabajó para Cárdenas cuando este fue vinculado a investigaciones fiscales en Loreto. La pareja de Olivera es Mery Machuca, fiscal antidrogas que investigó a Cárdenas por dos años. En el 2023, el suboficial, investigado por la fiscalía, logró su cambio de Iquitos al Depotad de Tarapoto, ciudad donde Machuca estaba encargada de un despacho antidrogas. Este Diario se comunicó con Olivera por teléfono y correo electrónico. No contestó.

El Comercio solicitó al comando PNP que autorice los descargos de los efectivos mencionados. La PNP respondió por correo electrónico que emitiría un pronunciamiento. Hasta el cierre de esta edición, no se hizo. Sin embargo, en el mensaje indicó: “Condenamos cualquier acto que no esté en consonancia con nuestros principios”.

El exministro del Interior y experto en temas de narcotráfico Rubén Vargas señaló que la ‘narcocorrupción’ no es un hecho nuevo. “La investigación de casos como el de ahora son escasas, y no es porque no haya agentes involucrados en el negocio de la cocaína, sino porque nuestra precariedad institucional hace difícil estas investigaciones”. Acotó que es un hecho recurrente que el narcotráfico “compre información o infiltre instituciones estratégicas como la Policía Nacional para que sus operaciones no sean riesgosas”.

