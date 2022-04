Unidad de Investigación

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SBS, muestra una pieza clave para entender cómo Perú Libre obtuvo los US$220.000 que usó para comprar, en octubre del 2019, el inmueble de Breña donde está ubicado su principal local partidario en Lima. El documento, que detalla los montos depositados a una cuenta en dólares que Perú Libre tiene en Interbank, concluye que los fondos usados para adquirir el inmueble “constituirían actos compatibles con el delito de lavado de activos”, es decir, que tendrían procedencia ilícita.

“De los US$220.000 que se pagaron por la propiedad, US$150.000 provienen de importes por debajo del umbral de reporte”, detalla el documento. El sistema financiero emite una alerta cuando se depositan montos superiores a los US$10.000.

El dinero fue depositado entre julio y octubre del 2019 por varias personas a la mencionada cuenta en Interbank. “Los ingresos fueron principalmente depósitos en efectivo, algunos de los cuales fueron ejecutados en la misma fecha, agencia y hora similar, advirtiéndose estructuración de fondos”, indica el reporte.

La UIF ha enviado el documento al fiscal provincial Richard Rojas Gómez, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, que investiga al líder y fundador del partido, el exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, y otras personas ligadas al partido. Como parte de su indagación, Rojas ejecutó el allanamiento del local de Breña en agosto del año pasado.

El informe subraya que entre los depositantes hay investigados por la fiscalía, así como personas relacionadas con los casos Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos del Centro. La UIF detalla que “algunos depositantes no tenían el perfil económico para justificar los importes que ingresaron al sistema financiero”. Muchos abonos a la cuenta en dólares del partido de gobierno son por montos pequeños, de US$200 cada uno, pero hay otros por sumas mayores, aunque siempre por debajo del umbral de reporte.

Entre los abonos que se destinaron al sospechoso pago de US$150.000 está uno de US$3.000 realizado por Vladimir Cerrón el 8 de julio del 2019. No es la primera vez que se informa sobre un depósito hecho en efectivo por el exgobernador de Junín. En julio del año pasado, este Diario reveló cómo el líder de Perú Libre movió más de S/1,5 millones en cinco entidades financieras. La mayor parte de ese dinero ingresó al sistema financiero a través de depósitos en efectivo, cuyo origen es desconocido.

Además del exgobernador, su hermano, el congresista oficialista Waldemar Cerrón, depositó US$3.000 el 2 de agosto del 2019. Así como en el caso de los hermanos Cerrón, hay varios abonos por US$3.000 de personajes ligados al partido y al gobierno de Pedro Castillo: Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial y abogado de Vladimir Cerrón, y Hernán Condori Machado, militante del partido del lápiz y exministro de Salud. Otros son José Bendezú Gutarra, Waldys Vilcapoma Manrique y Marina Asunción Vásquez López, todos investigados por Los Dinámicos del Centro.

Rogelio Huamaní Rojas, actual director ejecutivo de Agro Rural, también hizo un depósito por US$3.000 y luego otro por US$3.500. Huamaní es un personaje clave, ya que autorizó la transferencia por US$150.000 para el primer pago por la propiedad de Breña. Asimismo, es una de las dos personas que realizaron los otros dos depósitos, de US$35.000 cada uno.

La UIF señala que esos abonos por US$35.000 se hicieron en efectivo directamente a los vendedores, uno en diciembre del 2019 y el otro en dos partes, entre febrero y marzo del 2020. Un encargado fue Huamaní, y el otro, Edgar Aranda Huincho, un médico cercano a Vladimir Cerrón.

Sin embargo, la UIF precisa que ese dinero podría estar vinculado con egresos en las cuentas del movimiento político regional Perú Libre (inscripción que tenía antes de convertirse en partido nacional), las cuales entre octubre y diciembre del 2019 registran abonos de Arturo Cárdenas Tovar (US$1.500), investigado por Los Dinámicos del Centro; Richard Rojas García (US$3.000), a quien el Gobierno intentó colocar como embajador de Venezuela y Panamá; Mayker Morales Cervantes (US$1.300 y S/2.500), fallecido en el 2020; y Carlos César Pimentel, integrante de Los Tiranos del Centro.

En marzo de este año, El Comercio publicó un audio de una conversación telefónica entre el exalcalde de Huancayo Henry López Cantorín y su sucesor, Juan Carlos Quispe, investigados por Los Tiranos del Centro. El primero de ellos se encuentra prófugo de la justicia. En el diálogo, del 13 de noviembre del 2019, López le dijo a Quispe que se había reunido con Vladimir Cerrón y que este le había solicitado US$20.000. El monto se habría destinado a la adquisición del inmueble de Breña. Esa conversación se dio cuando estaba pendiente el segundo pago del inmueble (US$35.000).

Una de las observaciones que la UIF hace en su reporte es que si bien el contrato de compra-venta se firmó en octubre del 2019, este todavía sigue registrado a nombre de la sociedad conyugal formada por Fermín Arévalo Ortiz e Isabel López Mejía, dueños de la propiedad. El contrato por el segundo y tercer piso del inmueble de Breña se firmó el 3 de octubre del 2019.

Asimismo, el documento detalla que el monto total a pagar, US$220 mil, se depositaría en tres partes: primero los US$150.000 y luego dos entregas de US$35.000 cada una.

Afirman que todo fue bancarizado

Consultado por este Diario, el exministro de Salud Hernán Condori señaló que hizo el depósito mediante un préstamo bancario. “Yo saqué un préstamo del banco Interbank por un monto de S/10.000 en aquella fecha, se puede corroborar con el banco. Soy una persona muy derecha en mis cosas”, afirmó.

En tanto, Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y militante de Perú Libre, precisó que el Ministerio Público ya tomó su declaración sobre este caso. “La investigación es reservada, jamás he cometido actos inadecuados”, agregó.

Al respecto, la exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín Jakelyn Flores señaló que no existe ninguna irregularidad detrás de su depósito. “Solicité un préstamo al banco y mediante este préstamo he realizado mi aporte. Eso se puede verificar, ya que el préstamo que me realizaron fue del banco Interbank e inmediatamente deposité el dinero a la cuenta de Interbank del partido”.

El exdirigente de Perú Libre Richard Rojas aseguró: “Fue un aporte voluntario que dimos los miembros del comité ejecutivo nacional”. Remarcó que estas operaciones fueron bancarizadas.

Este Diario intentó comunicarse con todas las personas mencionadas en este reportaje a través de mensajes y pedidos de entrevista, pero no hubo respuesta.

“Aporte por debajo del umbral se llama ‘pitufeo’”

Cuando los aportes son realizados bajo una misma modalidad, en una misma agencia, al aporte por debajo del umbral se lo llama ‘pitufeo’. Cuando hay una sola cabeza detrás ordenando los depósitos, utilizando nombres y personas para aparentar aportes que no son aportes, se lo llama lavado de dinero de origen ilegal.

Además se estaría incurriendo en otro delito, porque desde agosto del 2019 ya estaba vigente la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, así que Perú Libre tenía la obligación de reportar el origen de cualquier operación por encima de una unidad impositiva tributaria (S/4.600). Por encima de ese monto, toda operación debía ser reportada y este no fue el caso.