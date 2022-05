El fiscal Pablo Sánchez, titular del Ministerio Público, decidió el jueves iniciar investigación al extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a seis congresistas, conocidos como ‘Los Niños’. Según su tesis, el exministro “habría tenido una función clave” en la presunta organización criminal que operaba dentro dicha cartera desde que Pedro Castillo asumió como jefe de Estado.

La investigación alcanza a los congresistas de Acción Popular: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. En el caso de los legisladores es por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, “al advertirse que, aprovechando el cargo que ostentan, se habrían comprometido con terceros y por ello habrían intercedido sobre el presidente de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para favorecer en la adjudicación de obras públicas a empresas de origen chino”.

La fiscalía inició investigación contra el exministro Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular

De acuerdo a la tesis de Sánchez, que se basa en informes de las fiscalías de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, la presunta organización que integraría Silva habría contado con dos brazos: uno operativo de captación y negociación y otro de ejecución del delito .

Cada uno de estos tendría mandos medios que habrían servido de enlace entre el líder de la organización criminal y los demás integrantes.

La organización, de acuerdo con las investigaciones fiscales, tendría “una estructura vertical, cada de uno de sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo a una figura piramidal”.

Para la fiscalía, Silva integraría el primer nivel, “al haber ostentado el más alto cargo dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera estratégica por las numerosas obras públicas que se encarga de ejecutar y que demandan inversión de grande suma de dinero”.

Según el documento firmado por Sánchez, el “modus operandi” de la organización criminal – que habría encabezado Silva en contubernio con otros funcionarios del Ejecutivo - era captar proveedores “a efectos” de obtener obras en el Ministerio de Transportes, a través de Provías Descentralizado.

Para ello, se realizaron actos previos de “concertación ilegal con funcionarios de dicho ministerio”, quienes habrían direccionado los procesos para la adjudicación de obras a favor de empresas vinculadas con la familia Pasapera. Todo ello con la finalidad “de obtener ganancias ilícitas que eran distribuidas entre los miembros de la organización”.

Las cabezas de la presunta organización criminal “habrían planificado y decidido el modo en el que intervendrían sus integrantes, tanto desde posiciones estratégicas dentro del Estado, como desde las personas que se encargarían de captar y negociar con las empresas proveedoras”.

Silva habría designado funcionarios en Provías “a efectos de contar con personas de confianza, quienes se encargarían de viabilizar gestiones indebidas en dicha entidad para alcanzar tal fin criminal, especialmente con la colocación de integrantes en los comités especiales”.

Brazo operativo de captación y negociación, según fiscalía Funciones Bruno Pacheco Cabeza Zamir Villaverde Cabeza Fray Vásquez Castillo Mando medio Gian Marco Castillo Mando medio

En tanto, según el texto de fiscalía, Zamir Villaverde se habría encargado de “contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados con dichas obras, para ser favorecidos con obras convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre ellas, obras a cargo de Provías Descentralizado.

Estas “acciones que se habrían producido desde que Pedro Castillo Terrones asumió la Presidencia de la República y desde la designación como ministro de Transportes y Comunicaciones, de Juan Silva”.

Los sobrinos del jefe de Estado se habrían reunido con los empresarios interesados en ser adjudicados con obras en el Ministerio de Transportes.

“Dado que en versión de Karelim López, los sobrinos tenían acceso a todo lo que era del MTC. Los imputados se reunían con los empresarios y les preguntaban cuál era el trámite o asunto que requería, para lo cual hacían que el presidente de la república atienda a los empresarios y hacían las gestiones para que el presidente autorice a silva lo que los empresarios solicitaban”, indica el Ministerio Público.

Brazo de ejecución del delito, según fiscalía Alcides Villafuerte, exfuncionario de Provías Víctor Valdivia, exfuncionario de Provías Edgar Vargas, exfuncionario de Provías

Villafuerte, Valdivia y Vargas, desde sus cargos en Provías, se habrían encargado de “materializar” el favorecimiento a las empresas en las contrataciones estatales a cargo de la unidad ejecutora.

En el caso de los congresistas del partido de la lampa, según un aspirante a colaborador eficaz, estarían relacionados con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, que se habría asociado con China Civil Engineering Construction y China Camc Engineering CO para ganar irregularmente millonarias licitaciones desde el 2021.

Como parte de las primeras pesquisas, el fiscal de la Nación da cuenta de la visita de un representante de la empresa China Civil Engineering Construction al despacho del legislador Doroteo el 13 de enero, el mismo día en que se le otorgó una buena pro a un consorcio integrado por China Camc Engineering CO e INIP Ingeniería Integración de Proyectos.

Elvis Vergara, vocero de AP, sindicado e investigado por la fiscalía se pronuncia Niega imputaciones y dice que son "víctimas de una vil patraña" “Lo reafirmo, nosotros estamos siendo víctimas de una vil patraña que lo único que quieren es desprestigiar a la bancada, quieren debilitar a la bancada porque nadie va a negar, en su sano juicio, que Acción Popular ha estado sosteniendo el orden democrático de este país en los últimos meses”, indicó.





El fiscal de la Nación también reporta que los congresistas de Acción Popular involucrados registran ingresos a Palacio de Gobierno, donde se habrían reunido con Castillo. Añade que en uno de los encuentros habría participado el exministro Silva.

Así también lo reveló un informe de El Comercio publicado en marzo, que dio cuenta de más de 20 visitas de los congresistas a Palacio de Gobierno y ministerios.

Además, la fiscalía maneja información sobre seis contratos de Provías Nacional en los que participó INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC .





¿Qué pasará con "Los Niños" en la Comisión de Ética?

En diálogo con El Comercio, Karol Paredes (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Ética, descartó que el grupo que lidera vaya a iniciar ahora una investigación contra los congresistas conocidos como ‘Los Niños’. Añadió que, por el momento, solo se hará seguimiento de la investigación preliminar de fiscalía y de lo que se resuelva en la Comisión de Fiscalización.

“Hasta ayer teníamos trascendidos, ayer la fiscalía inició una investigación, pero es preliminar. Seremos respetuosos de ese proceso y con el de la Comisión de Fiscalización. A partir de los resultados que ambos emitan, tomaremos medidas”, expresó.

“Eso no quita que nosotros no hagamos nuestro trabajo ni le demos seguimiento [...] No los estamos blindando. En la Comisión de Ética tenemos más de 50 casos de todos los partidos políticos y a todos les estamos dando el espacio necesario”, subrayó Paredes.

Sobre Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, la parlamentaria prefirió no adelantar opinión.

El vocero alterno de AP, José Arriola, tampoco quiso adelantar opinión sobre la situación de Vergara. “Es decisión Elvis si toma la decisión personal de dejar o no la vocería”, señaló.

Sobre los parlamentarios investigados por fiscalía, Arriola dijo: “No están obligados a retirarse de la bancada, aunque hay antecedente de personas que se han alejado de sus bancadas lo que duren estas investigaciones, pero no es una obligación, ni está en el reglamento del Congreso”.

El excongresista accionpopulista Víctor Andrés García Belaunde discrepó con Karol Paredes. A su criterio, sí debería iniciar una investigación de oficio contra dichos parlamentarios, debido a que “una cosa es fiscalía y otra la Comisión de Ética, que analiza la conducta”.

García Belaunde aseguró a este Diario que estos parlamentarios deberían dar un paso al costado “temporal” y que no pueden “permanecer ni un minuto más ahí”.

“Ningún fiscal se atreve a denunciar si es que no hay indicios certeros”, aseveró el exparlamentario.

En la misma línea opinó Carlo Magno Chacón, secretario general de Lima Metropolitana de AP. “Algo parecido pasó con los ‘Mamanivideos’, Fuerza Popular separó automáticamente a los conocidos ‘Avengers’ para así no manchar el nombre del partido y que las investigaciones puedan llevarse como corresponden”, expuso Chacón.

Agregó que “sería bueno” que el congresista Elvis Vergara “ por “voluntad propia” pueda dar un paso al costado mientras se dan las investigaciones y que los miembros de la bancada elijan a un nuevo vocero hasta que culminen las investigaciones. “Todos los que amamos al partido de la lampa esperamos que no se encuentre culpabilidad”, agregó.

Chacón coincidió con García Belaunde sobre la Comisión de Ética. “Esto va por cuerdas separadas. Tiene que haber una investigación paralela. En el caso de Karol Paredes, a quien respeto mucho, ella tiene una doble responsabilidad por ser de AP. Ella debe ser la más que nadie debe querer que se esclarezcan estos hechos. Esto seguro que más temprano que tarde iniciará una investigación de oficio”, concluyó Chacón.