Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, cuestionó que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) lo investigue y consideró que no tiene objetividad para hacerlo.

A través de una nueva carta publicada por el estudio Castañeda & Menacho, el letrado señaló que existen otras unidades de la Policía Nacional (PNP) que podrían investigarlo y pidió la intervención de la Inspectoría.

“En mi caso, se dice que habría intentado ‘desarticular’ a la Diviac, logrando la ‘separación’ de su jefe Colchado”, indicó en el documento escrito a mano.

“Luego la misma ‘Diviac’ me investiga en secreto, me allana, me detiene, ahora participa en todas las diligencias e incluso son mis celadores”, agregó.

En ese sentido, Mateo Castañeda remarcó que se están “violando flagrantemente” sus derechos constitucionales al debido proceso y pidió la intervención y pronunciamiento del fiscal de la Nación encargado, Juan Carlos Villena; del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; del presidente del Congreso, Alejandro Soto; legisladores; y abogados.

Como se recuerda, la orden de detención emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional alcanza en total a 8 personas, entre ellas a Mateo Castañeda, investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

Castañeda es sindicado de pedir a los policías del Equipo Especial archivar la investigación del hermano de la mandataria, para lo cual habría utilizado su nombre, a cambio de mantenerlos en sus cargos.