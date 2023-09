La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se mostró en contra de que sea utilizada como el pretexto para explicar la decisión que ha tomado el Congreso para investigar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que ha abierto investigaciones contra ella por supuestas faltas cometidas durante su gestión.

“Resulta ingenuo y malicioso señalar que las decisiones del Congreso sean en defensa de Patricia Benavides. No me involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen so pretexto de intereses ajenos”, señaló en un video difundido por RPP.

Benavides respondió así cuando se le consultó sobre las versiones que consideran que la investigación contra la JNJ en el Congreso tienen como objetivo real frustrar los procesos que la junta ha iniciado en su contra por haber supuestamente favorecido a sus hermanas al remover a fiscales que estaban a cargo de sus casos.

Patricia Benavides aseguró que ella ejerce su defensa de manera personal y pidió no ser vinculada a los actos del Congreso contra la JNJ. (RPP)

Cabe recordar que, en respuesta, la fiscal de la Nación ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) y ha solicitado una medida cautelar ante el Poder Judicial para que se suspendan las investigaciones en su contra.

“Mi defensa la realizo de manera personal y la estaré realizando igual y como fiscal de la Nación haré cumplir y respetar la autonomía del Ministerio Público”, aseveró.

Patricia Benavides concluyó asegurando que respeta el Estado de derecho y la autonomía de las instituciones como base de la democracia.