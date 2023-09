El Ministerio Público abrió este viernes 8 de septiembre una investigación contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado, y alternativamente cohecho activo específico, en agravio del Estado.

Ello luego de que Canal N y Epicentro TV difundieran este viernes una grabación entre el ahora minist y Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien cumple condena por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En el audio, que data del 9 de abril del 2018, el entonces magistrado llama “hermano” al flamante integrante del Gabinete Otárola.

En aquella ocasión, Arana y el magistrado hablan de un proceso judicial en el que el primero tiene intereses, y por el cual un juez del Callao le haría el “favor” de dilatar la ejecución de la sentencia.

Epicentro TV también informó que Arana registra un total de 36 llamadas con César Hinostroza.

Horas después, Canal N, presentó un audio entre Arana y el prófugo exjuez supremo César Hinostroza. En este, el ahora ministro llama “mi hermano” al exmagistrado e incluso intenta coordinar una reunión entre ambos y un tercero de nombre “Francisco”.

Hinostroza mostró interés en conversar con dicho personaje; sin embargo, señaló que tenía una agenda recargada.

“Yo le he dicho que tú tienes como plan, tu proyecto, ¿no? a mediano plazo [...] Él me dice: estoy de acuerdo, pero déjame, quiero también darle algunos consejos [...] Tú sabes que, no necesitas que uno te garantice porque ya tienes tu propia imagen”, se oye decir al hoy ministro.

Hinostroza le devuelve los elogios a Arana calificándolo de “gran hermano”.

Previamente, El Comercio había revelado que Arana Ysa arrastra una sentencia por alimentos, una orden de impedimento de salida del país, además de un denuncia policial por maltratos hacia su esposa. En diálogo con RPP, el ministro admitió el fallo en su contra por alimentos y afirmó que no es un “episodio” del que se sienta contento. Asimismo, negó haber amenazado de muerte a su expareja.

Respecto a sus llamadas con Hinostroza y Ríos descartó que haya detrás alguna “irregularidad”. Además, suadmitió que se reunió con él en la misma sede de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Asimismo, indicó que ya había dado explicaciones sobre su relación con Ríos presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.

Horas después, remarcó su versión en Canal N, donde también aseveró que no era cercano a Hinostroza y Ríos.

Finalmente, no descartó que en los próximos días podrían salir a la luz más audios con César Hinostroza.

—Piden su salida—

En diálogo con El Comercio, los congresistas José Cueto (Renovación Popular), Carlos Zeballos y Kira Alcarraz (Podemos Perú), Ruth Luque (Cambio Democrático), Alejandro Cavero (Avanza País), Óscar Zea (Bloque Magisterial), Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso)y Héctor Ventura (Fuerza Popular) demandaron su salida de la cartera de Justicia.

Cueto y Luque opinaron que el titular del Minjus “debe dejar el cargo”.

En tanto, Zeballos señaló que “estas acusaciones son muy delicadas y, por el bien de la gestión Boluarte, [el ministro]tiene que dar un paso al costado.

Alcarraz apuntó: “Es lamentable que sigamos cometiendo los mismos errores y encima en una cartera que habla de la defensa de derechos, parece que se equivocaron, no es la cartera de injusticia sino de justicia y las personas vulneran la familia y a su pareja merecen sanción”

“Y no solo eso, encima ligado al exmagistrado Hinostroza con quien ha sostenido comunicaciones”, subrayó.

Cavero dijo que “cuando un presidente escoge un gabinete tiene que escoger gente por lo menos sin denuncias por violencia”.

Para Chiabra, “el mismo ministro debe darse cuenta que no debe seguir en el cargo”. “Si la presidenta no conocía sus antecedentes y ahora ya los sabes, siendo mujer, tiene que cesarlo”, añadió.

En otro momento, el congresista indicó que - con la denuncia por violencia y la sentencia por alimentos - Arana no tendría “autoridad moral” para dirigir, por ejemplo, campañas contra el maltrato hacia la mujer.

A su turno, Zea indicó que una vez que se ha conocido el historial de Arana, “ya se debería buscar un reemplazo para elministro de Justicia”.

Finalmente, Ventura expresó que “no es saludable” que la gestión de Boluarte siga el ejemplo de Pedro Castillo. “Si es el caso de que tenga sentencia, no debería seguir en el cargo”.