Alan García: las cinco claves para entender relación con Caso Interoceánica

El segundo gobierno de Alan García, entre normas, préstamos y adendas, destinó US$1.901’293.166 para distintos costos de construcción, mantenimiento e intereses de las obras de la carretera Interoceánica Sur y Norte. Según un informe de la Contraloría, el proyecto le viene costando al Perú más de US$4.500’000.

1. El primer D.U. a favor de Odebrecht

El gobierno de Alan García publicó el 15 de noviembre del 2008 el Decreto de Urgencia 045, que autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a desembolsar S/160 millones para continuar con las obras de la carretera Interoceánica. En la norma, firmada por el entonces presidente García, el Ejecutivo argumentó que la paralización de las obras “ocasionaría perjuicios económicos irreparables para el Estado” y “la pérdida de todo lo invertido”.

Esta, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, fue la primera entrega de dinero fuera del presupuesto original durante la segunda administración aprista (2006-2011).

Para entonces, el ex presidente García y los máximos representantes de la empresa brasileña Odebrecht se habían reunido hasta en ocho ocasiones en Palacio de Gobierno.

En noviembre del 2009, el entonces presidente Alan García recibió en Palacio de Gobierno al empresario brasileño Marcelo Odebrecht. (Foto: Sepres) Archivo El Comercio

2. El Congreso declaró Interoceánica de “interés nacional”

Al mes siguiente, el 30 de diciembre, el Congreso de la República, bajo la presidencia del aprista Javier Velásquez Quesquén, aprobó la Ley 29309, propuesta por el Ejecutivo, que “declaraba de necesidad pública y de preferente interés nacional la continuación de la ejecución del proyecto corredor vial interoceánico sur Perú Brasil-IIRSA Sur”. La norma fue publicada al día siguiente. Esto dio puerta abierta para una nueva transferencia, esta vez, por US$531’610.000 en favor del consorcio brasileño Concesionaria Interoceánica, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Constructores e ICCGSA, responsables de la construcción de los tramos 2 y 3.

(Foto: Archivo El Comercio) Archivo El Comercio

3. Millonarios préstamos

El gobierno de Alan García anunció que se puso como meta concluir la carretera, porque significaba un gran flujo comercial con el Brasil. Así, autorizó el endeudamiento por 434 millones de dólares a través de dos préstamos que le concedió el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Uno por 234 millones de dólares y otro por 200 millones de dólares que los justificó a través de decretos de urgencia. El último préstamo de la CAF (Decreto Supremo 235 del 2010) se terminaría de cancelar recién en junio del 2027.

4. Una nueva transferencia

El 10 de diciembre del 2010, a través del D.U. 077, la administración de Alan García decidió transferir para la Interoceánica Sur y Norte US$45’959.856, que originalmente estaban asignados a otras obras como la construcción del tramo vial óvalo Chancay-variante Pasamayo-Huaral-Acos, en Lima, y la ejecución de la carretera Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún, en Lambayeque. Estas obras viales tuvieron que esperar un año para ser ejecutadas.

5. Incremento de US$271’732.000 a través de adendas

Durante el segundo quinquenio de Alan García también se firmaron 15 adendas para las carreteras Interoceánica Sur y Norte. Estas modificaciones a los contratos que significaron una ampliación en los plazos de ejecución y un incremento de US$271’732.000, según informó la Unidad de Investigación de este Diario.

Para la Interoceánica Norte, el consorcio liderado por Odebrecht suscribió dos adendas que representaron un aumento de US$53 millones por “obras adicionales”. Otras nueve adendas para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur significaron el pago de 144’732.495 dólares para la concesionaria.

El consorcio Intersur, formado por las brasileñas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, también logró a través de cuatro adendas un incremento de 20 millones de dólares para el tramo 4.

(Infografía: El Comercio) Archivo El Comercio

Bonus track: el factor Nava

Luis Nava Guibert, secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), habría recibido transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones, según documentos del Sector de Operaciones Estructuradas (caja 2) de la empresa brasileña. De esta cantidad, US$1,3 millones fueron depositados a la “offshore” Ammarin Investment Inc., del ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala Herrera.

Atala había indicado que el dinero que Odebrecht le entregó fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, de acuerdo con información de los servidores del Sector de Operaciones Estructuradas de la constructora, estos pagos fueron por la carretera Interoceánica Sur.

(Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

Los tramos II y III de la referida obra fueron concesionados en agosto del 2005 al consorcio Conirsa, donde Odebrecht manejaba el 70% del capital.

Odebrecht, a través de la caja 2, realizó otros 19 pagos a Nava, de acuerdo con IDL-Reporteros. Seis de estas transferencias salieron de recursos del proyecto de la carretera Interoceánica Sur.

Por medio de un comunicado, el ex ministro de la Producción rechazó haber recibido dinero de Odebrecht o de alguno de sus ejecutivos.

Por su parte, el ex presidente Alan García reiteró que “nunca he pedido dinero ni vendido obras públicas”. “Los que me acusaron fueron los verdaderos corruptos. Yo creo en la historia. Otros se venden, yo no”, tuiteó.