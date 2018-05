Fujimori no tiene intención de salir del país, afirma abogado Miguel Pérez Arroyo indicó que resolución del PJ que ordena impedimento de salida para ex presidente no se impugnará si está ajustada a derecho

Alberto Fujimori es procesado como presunto autor mediato de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por el asesinato de seis campesinos en Pativilca, Barranca. (Lino Chipana / El Comercio) Lino Chipana