Álex Paredes asegura que renunció a la vocería de Perú Libre y descarta división en la bancada

El congresista Álex Paredes aseguró que renunció a la vocería de la bancada de Perú Libre este lunes para poder aspirar a la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso de la República.

En diálogo con Canal N, el exportavoz descartó que exista una división en su grupo parlamentario y reveló que Waldemar Cerrón fue elegido vocero en una elección interna contra la legisladora Betsy Chávez.

“Yo renuncié a la vocería para no tener duplicidad de cargos [por postular a la presidencia de la Comisión de Educación]. Fueron dos candidaturas, la señorita Betsy Chávez y Waldemar Cerrón y ganó el señor Cerrón. En el momento de la votación no estuve”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No, yo creo que la información [de una ruptura en la bancada de Perú Libre] no sé de donde habrá salido, porque del interior de la reunión no ha salido. En todo caso, el bloque magisterial que es conocido, siempre mantenemos reuniones de coordinación por la situación de que hay que rendir cuentas al magisterio y escuchar al magisterio”, señaló.

(Video: Canal N)

En otro momento, Paredes indicó que en la reunión que su bancada tuvo con el primer ministro Guido Bellido acordaron darle importancia a los problemas regionales y no solo a la capital.

“Hemos tenido una larga reunión con el presidente del Consejo de Ministros, el congresista Bellido, y en las regiones y muchos problemas no se pueden resolver porque no se les presta mucha atención”, manifestó.

