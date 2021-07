Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, designó al primer titular del Consejo de Ministros de su gobierno. La tarde del jueves, en Ayacucho, juró al cargo el congresista Guido Bellido, investigado por la fiscalía y persona de confianza de Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción y con una inhabilitación vigente.

Bellido es legislador de la bancada de Perú Libre y, previamente, no ha tenido experiencia política en un gobierno. También, es protagonista de conversaciones que son parte de la investigación a la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Adicionalmente, es investigado por el Ministerio Público por presunta apología al terrorismo.

El Comercio conversó con los politólogos Arturo Maldonado y Gabriela Vega, así como con los analistas políticos Enrique Castillo y Gonzalo Zegarra respecto al perfil elegido por el mandatario para asumir su primer gabinete.

Polarización

La politóloga Gabriela Vega remarcó que la designación de Guido Bellido no solo alimenta la polarización , “sino que abre paso a una potencial crisis de confianza de todo el gabinete, dinamita alianzas moderadas antes logradas y pone en riesgo la gobernabilidad del país”. Por ello, dijo que coincide con su colega Eduardo Dargent, quien en Twitter, calificó el nombramiento como “provocación y torpeza”.

En tanto, el analista Enrique Castillo consideró que este encargo lo que hace es reafirmar la hegemonía de la tendencia de Vladimir Cerrón, pues se ha nombrado a una “persona que podría garantizar esa presencia, sin ser Roger Nájar. Ese es Guido Bellido, quien mejor encarna todos los postulados de Perú Libre, de la tendencia más cerronista y radical”.

El politólogo Arturo Maldonado añade que el anuncio de Bellido como nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene un “perfil de enfrentamiento , que se sabe va a disparar las alarmas en muchos grupos parlamentarios”.

Además, proyectó que potenciales aliados de Perú Libre, como el Partido Morado, terminarán por distanciarse de esta situación. De hecho, el Partido Morado emitió un comunicado en el que solicitó al Congreso no darle la confianza a Bellido como jefe del Gabinete Ministerial “Es un perfil, inclusive, más polarizante que si se hubiese elegido a Nájar”.

Por su parte, el analista Gonzalo Zegarra subrayó que esta designación es, claramente, “una maniobra del gobierno de Castillo”.

Esto -indicó- debido a que lo que Castillo y Cerrón buscan “es que no le den la confianza [al gabinete], presentar el proyecto de reforma constitucional para que se convoque a una Asamblea Constituyente con cuestión de confianza. Como es probable que la nieguen, van a ir a disolver el Congreso. Está clarísimo ”.

¿Negativa y disolución?

Frente a este escenario de disolución y posible negativa de confianza al primer gabinete, Enrique Castillo mencionó que, si bien haber prescindido de Roger Nájar fue para evitar la negativa al voto de confianza por las observaciones que mantiene, con Bellido la situación es más complicada por la investigación del Ministerio Público por presunta apología al terrorismo.

“[La investigación por apología al terrorismo] puede complicar la situación del gabinete, por otro lado podría complicar la relación al interior de él y eso podría generar todo tipo de actitudes en relación al voto de confianza. No digo que se lo nieguen, sino que hace las cosas más difíciles”, mencionó.

Maldonado advierte que desde el Congreso habría una negativa al voto de confianza de este primer gabinete.

“Este primer ministro difícilmente va a poder reducir la oposición. Nos indica, además, que dentro de las formas calmadas del presidente no le huye a la confrontación; y también tenemos más claro que nunca hubo un distanciamiento con Cerrón. Es un estilo donde se pueden sentir cómodos, pese a lo peligroso para su propio gobierno y el Perú ”, dijo.

Gabriela Vega comentó que la negativa de confianza es una posibilidad, aunque aún es apresurado afirmar una estrategia de disolución del Congreso de parte del presidente Castillo.

“Sin embargo, lo que es real es que la designación de Bellido es la primera jugada de un ajedrez de provocaciones y amenazas (negaciones de confianzas, disoluciones y vacancias), que ya conocemos y hemos vivido. La incertidumbre y paralización del Estado que supone esta lucha a muerte entre poderes siempre fueron costos que no podíamos darnos el lujo de asumir; menos aún hoy, enfrentando una pandemia global y una crisis económica sin precedentes”, comentó.

¿Qué frentes se abre el nuevo gobierno con esta primera designación?

Si bien Enrique Castillo señaló que, para responderlo, se tiene que esperar a todo el gabinete, remarca que “el hecho de jalar al gabinete a un congresista implica un mensaje”. “El presidente se ha negado a tratar de poner de PCM a un entorno más amplio, convocante, y se ha cerrado en los límites de Perú Libre, teniendo opciones, aliados y gente independiente”, expresó.

En ese sentido, advirtió que el presidente se abre flancos externos al encapsularse en Perú Libre. “Se abre flancos en el Parlamento porque en lugar de moderarse, mantiene una línea que no lo es. Se abre un flanco interno en Perú Libre porque coexistían tres tendencias, y eso no ayuda a tratar de unificarlas” , añadió.

Gabriela Vega añadió que el nombramiento de Bellido, en lugar de deslindar firmemente de las acusaciones de terrorismo y dar confianza y seguridad, “refuerza estas narrativas”.

“Flaco favor se hace de cara a una ciudadanía tratando de pasar la página de una polarizada segunda vuelta y un Congreso opositor en el que necesita establecer alianzas para poder gobernar”, dijo.

En opinión de Zegarra, el gobierno está “jugando a polarizar en general. Es una movida clara: quiere entrar en confrontación con el Congreso y salirse con la suya para la Asamblea Constituyente”.

Los riesgos políticos

En cuanto a los riesgos políticos de esta designación, Enrique Castillo comenta que lo que podría empezar a verse es una situación en la cual el ideario de Perú Libre empiece a imponerse sobre el Plan Bicentenario.

“Perú Libre ganó las elecciones con el candidato Pedro Castillo, no las ganó él sin el partido. Tiene una presencia. Pero sí se esperaba que el presidente de la República tuviera en cuenta que el Perú y su gobierno iba más allá de Perú Libre y que pudieran coexistir otras tendencias en el gobierno. Eso parece que no se ha logrado”, exclamó.

Para Arturo Maldonado, el riesgo es la pérdida de una imagen de liderazgo del presidente Castillo .

“Claramente tenemos un dúo de gobierno, son dos personas que parece están tomando las decisiones y eso ante la población va a ser percibido como una falta de liderazgo [de Castillo]. De otro lado, hay un riesgo de la conformación del gabinete y sobre todo el resto de funcionarios que tiene que ser nombrados por el Ejecutivo. Será complicado tener a un PCM con este perfil y aceptar un viceministerio o convencer a Velarde de quedarse en el BCR. El nombramiento echa por la borda estas palabras de moderación”, indicó.

La politóloga Gabriela Vega agregó que la influencia de Vladimir Cerrón en el gobierno es un obstáculo para la moderación y para la construcción de alianzas más amplias en el Congreso. Por ello, el primer riesgo que asume “es la negación de la confianza al gabinete Bellido”.

“En este momento, ya algunos de sus aliados están manifestando su rechazo al nombramiento. Mientras se perciba que el control del gobierno lo tiene Cerrón, Castillo seguirá siendo percibido como una amenaza para las fuerzas políticas en el Congreso. Sin embargo, no se trata solo de votos y bancadas, sino de no escuchar al 85% de la ciudadanía que, de acuerdo a la última encuesta del IEP, rechaza a Cerrón y le pide que no le dé un espacio en su gobierno ”, agregó.

La influencia de Vladimir Cerrón

P recisamente, ¿cómo podría afectar la influencia del cuestionado exgobernador Cerrón en el gobierno? Arturo Maldonado recordó que de alejarse Castillo del partido político terminaría por ser “una estrategia de soledad política”.

Vega consideró que la designación de Bellido, sin duda, fortalece el vínculo e influencia de Vladimir Cerrón. “Las consecuencias de ese vínculo fortalecido, así como del nombramiento específico de Guido Bellido y sus propios méritos para ser rechazado como presidente del Consejo de Ministros, las veremos en la elección del resto del gabinete y los votos que éste logre conseguir en el Congreso”.

Gonzalo Zegarra comentó que, sin ninguna duda, hay influencia de Cerrón. “Bellido es cerronista y radical. No tengo duda. Quizás lo de Cerrón proponiendo a Nájar era una maniobra”, dijo.

