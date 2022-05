El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que antes del 5 de abril, día en que el Ejecutivo declaró toque de queda en Lima y Callao por supuestos saqueos, él le había presentado su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Antes del 5 de abril le manifesté al presidente que quiero retirarme, me dijo que lo vamos a conversar. Yo le presenté mi renuncia y me dijo: ‘ya lo veremos, doctor, cuando regresemos de allí’. Eso fue cuando íbamos a ir a un pleno desconcentrado, creo que en Huancayo”, declaró Torres para Canal N.

Sin embargo, el primer ministro también aseveró que no pretende retirarse del cargo parar no “dar el gusto a la prensa”, pero afirmó que la carta enviada a Castillo Terrones aún se encuentra vigente.

“Si yo me voy ahora, estoy aceptando lo que la prensa quiere. No me voy a manejar por la prensa, no le voy a dar el gusto a la prensa. (Mi carta de renuncia) está vigente”, manifestó.

El jefe del gabinete ministerial también dijo haber pensado en renunciar porque quiere encargarse de realizar investigaciones jurídicas, lo que hacía antes de ocupar el cargo en el Ejecutivo.

“Yo me desempeño bien y con mayor comodidad en la actividad privada. Soy docente universitario, ejerzo la profesión, soy investigador muy disciplinado.’”, dijo.

Declaraciones de Aníbal Torres

En ese sentido, Aníbal Torres recalcó que ser primer ministro es un “sacrificio” que hace por el país, pues relató que en muchas ocasiones no almuerza cuando viaja con el presidente u otros ministros a diferentes regiones.

“A veces hay que esforzarse y hacer sacrificios por el país. A veces trabajamos sin almorzar, nos vamos a un determinado lugar y tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para tomar un vuelo a las 6 de la mañana”, puntualizó.