La presencia de Vladimir Cerrón en Lima, sede de la campaña electoral de segunda vuelta y del gobierno de Pedro Castillo, tenía sus limitaciones. Como parte de la investigación que tiene la Fiscalía Anticorrupción sobre el llamado ‘Caso Antalsis’, una presunta organización criminal supuestamente liderada por Martín Belaunde Lossio e integrado por autoridades regionales, el Poder Judicial le impuso al líder de Perú Libre un régimen de comparecencia con restricciones.

Una de esas restricciones impuestas en febrero del 2017 era que no podía salir de su lugar de residencia en Huancayo sin permiso del juez que le impuso este régimen. Por entonces, Cerrón se alistaba para volver a postular al gobierno regional de Junín luego del fracaso de su candidatura presidencial en las elecciones del 2016. El salto de Perú Libre a la política nacional debía esperar cinco años.

En el 2021, el escenario era distinto. Vladimir Cerrón había logrado ganar nuevamente el gobierno regional en el 2018, pero fue destituido a mediados del año siguiente tras ser sentenciado por un caso de corrupción vinculado a su primera gestión. Sin embargo, las ambiciones políticas de Perú Libre persistieron en las elecciones parlamentarias del 2020 (sin éxito) y en las generales del 2021, con una candidatura presidencial que crecía poco a poco: la de Pedro Castillo.

Lo que no había cambiado era la restricción que le impedía salir de Huancayo sin permiso del juez del Caso Antalsis. Ante esto, y para estar en Lima luego de la victoria electoral y en los primeros días el nuevo gobierno, Vladimir Cerrón solicitó y obtuvo sucesivos permisos del magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena que le permitieron estar en la capital entre junio y agosto. Por esa época, dio entrevistas a Canal N y al portal Sudaca.

A fines de ese agosto, la fiscalía de lavado de activos allanó el local de Perú Libre donde él residía, pero no se le halló en el lugar. Durante la mayor parte del resto del 2021, Cerrón usó su cuenta de Twitter como principal medio de comunicación. Allí criticaba a ministros y congresistas, defendía a sus allegados y se mantenía dentro de la conversación política. Pero casi no se le veía en persona.

Estas son las restricciones que se impusieron a Cerrón por el Caso Antalsis

“A la conquista de la gran Lima”

Cuando llegó nuevamente a Lima en diciembre del 2021, como parte de una ronda de diálogos de Pedro Castillo con líderes políticos, lo hizo sin permiso del juzgado del Caso Antalsis, que pasó a estar a cargo el magistrado John Pillaca. Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se varíe su comparecencia por prisión preventiva.

El pedido fue desestimado por el juez John Pillaca el 31 de enero. Ese mismo día., el magistrado emitió otra resolución donde accedió a otra solicitud del líder de Perú Libre: cambiar su lugar de residencia de Huancayo a Lima, citando la necesidad de realizar actividades como secretario general del partido. La decisión judicial fue inicialmente reportada por Perú 21.

Desde entonces, la presencia de Vladimir Cerrón en Lima ha coincidido con una mayor presencia del ‘cerronismo’ en el gobierno y se ha traducido, más recientemente, en más apariciones públicas. El politólogo Omar Awapara comenta a El Comercio comenta que su mudanza a Lima se puede entender como un intento de estar más cerca de Palacio de Gobierno.

El viaje sin autorización de Cerrón para reunirse con Pedro Castillo en diciembre provocó que la fiscalía pida que se le imponga prisión preventiva. Foto: Presidencia

“Desde el comienzo del gobierno ha habido una lucha en esta coalición de izquierda que ha estado detrás del gobierno. En más de una ocasión hemos visto que Perú Libre ha quedado descolado, mal parado. Creo que Cerrón reconoce la importancia de estar cerca a alguien [Pedro Castillo] que no está comprometido con la línea ideológica del partido y que más bien ha demostrado que termina escuchando a quien está cerca de él. Es muy importante para Cerrón estar cerca a Castillo y a Palacio”, comenta.

La noche del 7 de febrero, en medio de la crisis tras la salida de Héctor Valer como primer ministro, Cerrón visitó Palacio de Gobierno. Días después, dos militantes de Perú Libre asumieron dos ministerios: Hernán Condori en Salud y Carlos Palacios en Energía y Minas. Ambos fueron recomendados por él, según admisión propia. Sus designaciones antecedieron a nombramientos ligados a Perú Libre o a Vladimir Cerrón en ambos sectores en los días siguientes.

El exgobernador de Huancayo volvió a acudir a Palacio de Gobierno el 7 de marzo, horas antes de que se defina el voto de confianza en el Congreso al gabinete liderado por Aníbal Torres. El 24 de marzo, fue a la Presidencia del Consejo de Ministros para una reunión con el primer ministro tras la cual declaró sobre la postergación del foro del Acuerdo Nacional.

Cerrón admitió esta semana que Hernán Condori fue nombrado ministro de Salud a sugerencia suya (Foto: Presidencia) / Juan Carlos Guzman Negrini

Con su estadía en Lima, Vladimir Cerrón también ha comenzado a participar en reuniones organizadas por Perú Libre, denominadas ‘Escuelas políticas’. En estas, ante un auditorio de partidarios y simpatizantes, el líder del partido de gobierno difunde propuestas e ideas que van desde la convocatoria a una asamblea para una nueva constitución hasta la captación de otros poderes del Estado.

Yuri Castro, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Regional de Lima Metropolitana de Perú Libre y precandidato a la alcaldía capitalina, comentó a El Comercio que la militancia del partido está contenta con su presencia en Lima, ya que “no conocían personalmente al doctor Vladimir”. “Ahora, al conocerlo y escuchar sus escuelas políticas, se sienten más fortalecidos e identificados con el partido”, aseveró.

Sus apariciones suelen ser transmitidas en Facebook por la cuenta de Perú Libre. La primera fue en Ate Vitarte el 15 de marzo. Luego hubo otras en Carabayllo el 18 de marzo, en el Centro de Lima el 22 de marzo, en San Martín de Porres el 30 de marzo, el 12 de abril en San Juan de Miraflores, el 19 de abril en San Juan de Lurigancho y el 22 de abril en Independencia. Además, estuvo en el denominado Segundo Encuentro de Juventudes de Perú Libre del 25 de marzo.

“La lucha política ya no es en estas reuniones, la lucha política ya no es en las plazas, la lucha política es comunicacional, es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses como también lo hacen ellos”, expresó durante su discurso del 22 de marzo.

“Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque qué dicen los clásicos, ¿para tener el poder qué cosa hay que tener? El control del Ejército, hay que tener el control de la Policía, hay que tener el control del cuerpo de magistrados, hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes esos cinco elementos, no tienes nada de poder. Y eso se construye o se conquista. Muchas gracias”, dijo al final de su presentación en SJL.

La congresista Silvana Robles, vocera alterna de la bancada oficialista, dijo que la presencia de Cerrón en Lima se hizo frecuente “aproximadamente desde que salió el cambio domiciliario es que se avocó a este tipo de representación [las escuelas políticas], aproximadamente podrían ser dos meses.

Así publicita Perú Libre la “magistral ponencia” de su líder

“Para nosotros es un grato fortalecimiento al partido (…) Está haciendo una gran tarea y saludamos esta iniciativa que ha tenido el doctor a la conquista de la gran Lima”, comentó a este Diario. “Existe un voto cautivo en la capital que hay que conquistar, un voto que todavía es renuente a esta propuesta [de la asamblea constituyente]”, opinó.

Bajo los reflectores

Esta semana, la bancada de Perú Libre intentó llevar una de las exposiciones de Vladimir Cerrón al Congreso, en medio de la nueva polémica entre Ejecutivo y Legislativo por la propuesta de una asamblea constituyente. Precisamente, el exgobernador fue anunciado como ponente en el ‘Foro Hacia una Asamblea Constituyente’ junto a los abogados José Saldaña y Duberlí Rodríguez, expresidente del Poder Judicial.

Organizado por el despacho de la legisladora Margot Palacios, el evento estaba previsto para las 10:00 a.m. del miércoles 27 de abril en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa del Congreso. Sin embargo, la Junta de Portavoces no permitió la participación de Vladimir Cerrón.

En una nota de prensa, indicaron que se acordó “que no se autorizará la realización, en su sede, de eventos o conferencias que vayan en contra de la Constitución Política, la institucionalidad de ese poder del Estado y el Estado de derecho”, y que “no se permitirá la participación de expositores que hayan sido sentenciados”.

#AlertaLegislativa: Oficialia Mayor comunica a portavoces sobre la decisión para que en eventos del Congreso no se presenten expositores sentenciados ni que se traten temas en contra de la Constitución. Esto a raíz del foro de la Constituyente donde asistiría Vladimir Cerrón. pic.twitter.com/oZakgQ99qT — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) April 27, 2022

Directamente sobre el foro organizado por Margot Palacios, manifestaron que “no tenía autorización de la administración por no haber cumplido con los procedimientos respectivos, y así se lo informó al portavoz de ese grupo parlamentario”. Ello no impidió que simpatizantes de Perú Libre acudieran al Congreso con la intención de participar en el evento, que acabó realizándose en una oficina de su bancada. No estuvo Vladimir Cerrón, pero sí su hermano Waldemar.

De hecho, en ese momento Vladimir Cerrón estaba dando declaraciones a Canal N. En la que fue su primera entrevista a un canal de televisión en varios meses, culpó a la presidenta del Congreso su impedimento para participar en el evento, defendió la propuesta de la asamblea constituyente y aseguró que no veía a Pedro Castillo “hace más de un mes”, entre otras cosas.

“Debe haber un control sobre todo lo que deba ser controlado”, respondió, por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el control de medios en el contexto de una constituyente.

“¿Por qué estaba el gobierno prácticamente débil o desmoronándose, como quisieran interpretarlo? Simplemente porque estaba, o sigue todavía hasta el momento, aplicando el programa perdedor, el neoliberalismo, porque el presidente todavía no ha aplicado ni una sola política de izquierda”, afirmó en otro momento.

Por la noche, dio otra entrevista al mismo canal, esta vez desde sus estudios con el periodista Mario Ghibellini. Allí afirmó que en caso el Legislativo no apruebe la propuesta para convocar a la asamblea constituyente, Perú Libre y su bancada tienen “un plan B, que definitivamente tiene que ver con el Congreso.”

Si bien no quiso detallar en qué consiste este plan, tampoco quiso detallar si este incluía un cierre del Parlamento. “No podría decirle sí o no, pero es probable que no sea ese el camino”, dijo.

También dijo que le sorprendió para bien el anuncio que hizo Pedro Castillo sobre la asamblea constituyente e insistió en que su última comunicación fue cuando le mandó un mensaje “hace ya más de un mes”. “Le dije: presidente, si usted no cumple con lo que ha prometido, este descontento se va a ir incrementando y tiene que darle un motivo de lucha al pueblo para que lo respalde, y ese motivo tiene que ser una señala política concreta”, aseguró.

La sucesión de apariciones mediáticas continuó con una entrevista a la versión en español de la BBC publicada el jueves, donde afirmo que “no queremos mejorar la Constitución”, sino que buscan “abolir la Constitución” y “desmontar el modelo neoliberal para pasar de una economía social de mercado”.

La agitada semana de Vladimir Cerrón iba a tener un nuevo episodio este jueves. Estaba anunciado como comentarista en la presentación del libro ‘Populistas’, invitado por el politólogo Carlos Meléndez, en librería El Virrey de Miraflores. Sin embargo, su participación se canceló por motivos de seguridad luego de que colectivos de extrema derecha llegaron al lugar para protestar en su contra. Los asistentes al evento, entre ellos la excongresista fujimorista Úrsula Letona, fueron hostigados por los manifestantes a su salida del lugar.

Podrán impedir la entrada de un hombre, pero no podrán impedir la entrada de sus ideas. pic.twitter.com/yQsydn7kzV — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 29, 2022





Nueva estrategia

Rober Villava, analista y especialista en comunicación política, dijo a El Comercio que Cerrón ha comenzado a “apelar a la comunicación directa, ya está prescindiendo de intermediarios” para cobrar protagonismo directo en la escena política. “Lo que está pretendiendo es presentarse y representar una posición ideológico y política (…) Establecer comunicación directa con el foco de atención pública”, opinó.

Villalva señala que, en un contexto de crisis económica y política, la ciudadanía presta más atención a los medios de comunicación y “lo que está pretendiendo él es subirse a esta ola mediática y ser él el protagonista”. “El presidente Castillo tiene más del 76% de desaprobación, si sigue en esa tendencia en unos meses va rebasar el 80% o 85%. Cerrón irrumpe ahí en el tablero político como para denotar que él es quien tiene el músculo político del partido e incluso del gobierno”, opinó.

“Está agarrando como bandera su ideario político, que estuvo inscrito en el JNE, y mostrarse ante los medos de comunicación de manera directa”, añadió. El objetivo principal de estas apariciones, considera Villalva, es llevar su postura ideológica a la conversación del día a día del ciudadano. “¿Lo logrará? Veremos cómo evoluciona en estos días (…) El error de los políticos es que subestiman a la población, que no necesariamente recoge el discurso de los políticos”.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo durante una reunión en Palacio de Gobierno. (foto: Presidencia) / ALDAIR_MEJIA

Para Yuri Castro, la figura política de Cerrón “en este momento está en crecimiento gracias a ese halo de misterio que los grandes medios de comunicación le han dado”. “Eso ha hecho que cada vez haya más curiosidad por escucharlo y seguirlo, y al final, como siempre en el Perú, el tiro termina saliendo por la culata”, expresó.

“El doctor siempre va a ser noticia (…) El que un líder como él este en medios conlleva a que se hable del partido, bien o mal, pero eso es como en la farándula, (y lastimosamente la política peruana no dista mucho de ello): es importante que hablen, bien o mal, pero que hablen, ya que si no hablan de ti es por qué no existes”, manifestó el dirigente de Perú Libre.

Omar Awapara indicó que Cerrón aparece en una coyuntura “movida” y que está marcada por el anuncio de la asamblea constituyente, la cual “está más ligada más a Perú Libre que a una real convicción de Pedro Castillo”. “Probablemente, esté también calentando la campaña de elecciones regionales y municipales”, añadió.

Además, el posicionamiento de Cerrón coincide con lo que Awapara considera como un agotamiento de la figura del primer ministro Aníbal Torres. “Parece estar jugando ese rol, parece estar disfrazándose de vocero, que es una función del presidente del Consejo de Ministros, pero con mucha más agresividad (…) Queda la sensación que el Gobierno está hablando a través de Cerrón”, comentó.

El politólogo Omar Awapara destaca que el nuevo protagonismo de Cerrón coincide con el agotamiento de la figura del primer ministro Aníbal Torres. (Foto: PCM)

Pese a esto, Awapara cree que el protagonismo de Cerrón le resta al Ejecutivo. “Es la cara menos amable del Ejecutivo, es donde se concentran las críticas en las cuotas donde mantiene poder. Es la cara más radical también. Además, opina que será difícil que Cerrón ‘conquiste’ al gran electorado capitalino. Lima es una ciudad que ha sido hostil a Perú Libre (…) Veo bien complicado que pueda sumar mucho”, comentó.

La politóloga Katherine Zegarra señala que la política nacional, tradicionalmente y como consecuencia del centralismo, se desarrolla en Lima. “La presencia en la capital de los políticos es fundamental si quieren llegar a un nivel nacional y no solo regional. El escenario y las capacidades de movilidad que tenía Cerrón eran limitadas. Ahora que ha venido a Lima, me parece que ha cambiado de estratega”, comentó a El Comercio.

Dentro de esta nueva estrategia, Cerrón apuntaría a “personificar o liderar” el impulso para la asamblea constituyente. “¿Esto es positivo para la busca de una asamblea constituyente? Ahí tengo mis dudas. Es un político que no tiene una aprobación masiva, es bastante desaprobado. Creo que, en general, su figura pública no es positiva para el gobierno”, manifestó.

No obstante, recordó que el exgobernador tiene “ambiciones propias” que no dependen de Pedro Castillo. “Es un líder de un partido político que busca, de manera individual, verse fortalecido. Hay que ver que las estrategias que tiene son para su partido y para él mismo, no necesariamente a favor del gobierno. Su influencia se demuestra mucho más en su partido, en su bancada. El poder de Cerrón es finito y lo que busca es incrementarlo, sin duda alguna”, agregó.

Analistas consideran que el protagonismo de Cerrón terminará perjudicando al gobierno de Pedro Castillo (Composición: El Comercio)

Permanencia por definirse

Pese a todo, la permanencia de Vladimir Cerrón en Lima todavía está en riesgo. La Fiscalía del Caso Antalsis apeló la orden del juez que autorizó cambiar su lugar de residencia a la capital. Según argumentaron este miércoles ante una sala de apelaciones, se debe revocar el permiso porque su presencia en Lima pone en riesgo del proceso. La defensa de Cerrón no se presentó a la audiencia, donde los jueces dejaron al voto su decisión.

Incluso la libertad de Vladimir Cerrón no está asegurada. La misma fiscalía también apeló la decisión del mismo juez que denegó la prisión preventiva para el líder de Perú Libre por viajar a Lima sin permiso en diciembre e insistió en que se le imponga esta medida. La audiencia se realizó el jueves y allí sí participó la defensa del exgobernador, la cual se opuso al pedido fiscal.

La decisión sobre ambas apelaciones se conocerá en los próximos días.

Audiencia donde se apeló el permiso a Cerrón para residir en Lima