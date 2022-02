Conforme a los criterios de Saber más

El Congreso cumplió seis meses de mandato, y el balance de su gestión arroja dos conclusiones: estamos ante un periodo donde se priorizó la agenda declarativa en la producción de leyes y el control político al Poder Ejecutivo fue una constante.

En la producción legislativa, tenemos que la representación nacional aprobó un total de 73 dictámenes en el pleno. De estos, el 33% fueron proyectos de ley declarativos . Cabe resaltar que en este bloque no se toma en cuenta las resoluciones legislativas: estas suman 33 aprobadas (referidas a viajes presidenciales, acuerdos internacionales, entre otros).

Hasta la fecha, las bancadas que concentran la mayor autoría entre las normas aprobadas son el oficialismo de Perú Libre (11 proyectos) y la oposición de Fuerza Popular (9 proyectos). De las 73 leyes, el 21% surgieron de proyectos presentados en el Congreso pasado.

Los 5 grupos que más iniciativas lograron aprobar en el pleno

Bancada Iniciativas aprobadas Perú Libre 11 Fuerza Popular 9 Acción Popular 8 APP 7 Renovación Popular 6

Puntos de consenso

La presencia de iniciativas declarativas en el Congreso ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años. Este periodo parece continuar con la tendencia al alza, donde una de cada tres normas aprobadas en el primer semestre no tiene un efecto vinculante .

“Son normas que expresan un sentimiento más que una propuesta de cambio o impacto a una política pública. Son importantes en la medida que reflejan un interés vinculado a una circunscripción, pero habría que preguntarse si son el tipo de normas que deben priorizarse”, explica Martín Cabrera, director de asuntos públicos de 50+1.

Ejemplo de ello es el proyecto aprobado que declara de necesidad pública la creación de 23 nuevos distritos en distintas regiones del país. Esta iniciativa acumula proyectos de 7 bancadas y fue aprobada por unanimidad en el Pleno a inicios de este mes, mostrando el consenso multipartidario por normas de este estilo.

“La fragmentación impide que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo sobre temas importantes, y aprueban proyectos de ley en los que coinciden todos, que son los declarativos. No pueden articular, no pueden establecer leyes que realmente son necesarias, y simplemente logran consensuar temas declarativos que no van a solucionar los problemas del país ” explica el ex Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco.

Los 10 temas que predominaron en la agenda

Materia Leyes aprobadas Declarativas 24 Educación 9 Constitución y Reglamento 7 Justicia 5 Agraria 4 Presupuesto 4 Economía 3 Energía y Minas 3 Electoral 2 Produccón 2 Otros 10

Al analizar los temas más sustantivos, podemos ver que bancadas en las antípodas ideológicas también pudieron encontrar puntos en común. Algunas normas, como la que cambia la composición del Consejo Directivo de la Sunedu, fueron promovidas por congresistas tanto de Perú Libre como de Renovación Popular.

“En una lectura simple, podría ser entendida como una contrarreforma, pero más parecería estar vinculado con intereses distintos a los que impulsó la reforma universitaria. Uno podría pensar que de pronto es un giro a un Congreso más conservador, cuando eventualmente lo que tenemos es un Congreso más populista u oportunista”, explica Cabrera.

Se aprobaron 33 Resoluciones Legislativas

Materia Resoluciones aprobadas Acuerdos o convenios internacionales* 22 Viajes presidenciales 5 Temas legislativos 4 Ingresos de tropa extranjera 2

*18 acuerdos internacionales provienen del periodo legislativo anterior

Frente al gobierno

La representación nacional ha demostrado tener alta iniciativa en sus acciones de fiscalización al Ejecutivo.

En tan solo seis meses se han presentado trece mociones de interpelación a distintos ministros, y cuatro de ellas fueron aprobadas: un nuevo récord frente a los inicios de gobierno de los últimos 20 años.

Otro dato resaltante es que, hay 6 nuevas leyes aprobadas por insistencia (8% del total de leyes aprobadas), una cifra elevada para el primer semestre de gobierno. Esto implica que el Ejecutivo realizó una serie de observaciones a dichas normas, y el Congreso decidió ignorarlas para continuar con su iniciativa original.

“Por la composición del Congreso, el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria absoluta. El resto de las bancadas mantienen conceptos ideológicos distintos a los del gobierno. Eso ha conllevado a que el Congreso concentre sus esfuerzos en aspectos políticos de control”, comenta Cevasco.

Labor de Control Político

Medida Cantidad aprobada Interpelaciones ministeriales 4 Censuras ministeriales 1 Invitaciones a ministros al pleno 1

No obstante, el especialista en temas parlamentarios también considera que el Congreso debe tener una actitud más sólida e institucional en cuanto a la fiscalización y las reformas políticas que se deben discutir, y que hasta la fecha no han sabido dar la talla frente a lo que se esperaba de ellos por el comportamiento del Ejecutivo .

“Yo no sé por qué han ampliado la legislatura si no la van a usar para ejercer un verdadero control al gobierno”, agrega Cevasco.

Por su parte, Cabrera expresa que, si bien el Parlamento ha avanzado en la dirección aprobada por la agenda legislativa a inicios del periodo, hay grandes temas que aún quedan pendientes, como las leyes anticorrupción y normas que puedan apoyar a combatir la pandemia. También considera que el Congreso comparte responsabilidad en la necesidad de generar consensos y diálogo con las fuerzas políticas.

“Un Congreso que no ha podido autocontrolarse en asuntos tan delicados [como los casos irresueltos de la Comisión de Ética] y que tampoco ha podido afrontar el control para sectores críticos como Transporte cuando debió hacerlo, sin duda es un Congreso que queda al debe”, indica.

Comisiones creadas

Tipo de comisión aprobada Cantidad Comisiones especiales* 17 Comisiones investigadoras 6 Facultades investigadoras a comisiones ordinarias 5

*8 comisiones especiales fueron reactivadas de periodos pasados

