Bartra sobre adelanto de elecciones: "Nunca hemos dejado de cumplir con un plazo"

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular) afirmó este martes que siempre se ha cumplido con los plazos reglamentarios para revisar los proyectos presentados por el Ejecutivo respecto a reformas constitucionales.

“Nunca hemos dejado de cumplir un plazo así que como muchas veces que me han preguntado […] siempre hemos llegado, a los antecedentes y respuestas que he dado siempre, me remito. Vamos a cumplir con todo aquello que nos propongamos”, afirmó a la prensa.

La Comisión de Constitución tiene el encargo de revisar el proyecto de reforma que plantea el adelanto de elecciones generales al 2020, anunciado por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje por Fiestas Patrias.

En ese sentido, Bartra precisó que todos los proyectos del Ejecutivo tienen prioridad según el reglamento del Congreso; sin embargo, no están “hablando en este momento de ninguno en particular”.

“Todos los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo tienen un tratamiento de acuerdo al reglamento del Congreso que establece prioridad. Hay también otros proyectos, también derivados del Poder Ejecutivo, que están a la espera, que tienen el mismo carácter de prioridad. Insisto, no estamos hablando en este momento de ninguno en particular porque eso se desarrollará en cuanto esté presentado el plan de trabajo”, detalló.

Refirió que, en su momento, se evaluará si la comisión sesiona en semana de representación para revisar el proyecto de adelanto de elecciones generales.

En respuesta a las críticas de Nuevo Perú y Frente Amplio a su negativa para aprobar hoy mismo un cronograma de trabajo y darle prioridad al proyecto del Ejecutivo, Bartra indicó que la sesión era protocolar por lo que no correspondía someter a votación ninguna propuesta.

Como se recuerda, durante el desarrollo de la jornada, los congresistas Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), Gino Costa (Bancada Liberal) y Yonhy Lescano (Acción Popular) plantearon la posibilidad de que el grupo de trabajo sesione la próxima semana pese a ser de representación.

“Se evaluará, esa no es una decisión que se tenga que tomar el día de hoy. Era una sesión protocolar, por lo tanto, ni siquiera correspondía su debate. No puedo adelantar ninguna decisión que se deba tomar en el marco de una discusión y votación por parte de sus miembros”, manifestó Bartra.