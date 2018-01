El ex ministro del Interior Daniel Urresti participó el lunes en un careo con la testigo clave del juicio que se le está siguiendo por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988.

Durante una hora y media, Daniel Urresti e Ysabel Rodríguez Chipana se confrontaron delante de los jueces del Colegiado B de la Sala Penal Nacional para dar sus versiones sobre unos 17 puntos de controversia que han surgido a lo largo del proceso.

Durante todo el careo, tanto el ex ministro como la testigo que asegura haber visto el asesinato en Huanta, se acusaron mutuamente de mentirosos.

#Ahora Colegiado B reinicia juicio oral por asesinato de periodista #HugoBustíos con #careo entre el acusado Daniel Urresti y la testigo en este caso Ysabel Rodríguez Chipana pic.twitter.com/DQVvUxGdJI — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 29 de enero de 2018

Ysabel Rodríguez insistió en su versión: que pudo ver desde su casa el asesinato de Hugo Bustíos y Eduardo Rojas por parte de militares, incluyendo al capitán "Arturo", seudónimo de Daniel Urresti. También reiteró que fue víctima de violación sexual en dos oportunidades y que no habló por las amenazas del ex ministro: "Me agarra del pecho y este señor [...] me tumba al suelo y abusa de mí. Yo nunca jamás voy a olvidar sus palabras y gestos porque me ha hecho daño a mí", señaló.

Urresti, a lo largo de todas sus participaciones, acusó a la testigo de mentir "descaradamente". "Usted viene aquí cargada de mentiras bien enseñadas", comentó el ex ministro, quien rechazó todas las imputaciones hechas por la testigo y negó que Ysabel Rodríguez haya podido reconocerlo después de unos 28 años.

Daniel Urresti también acusó a la testigo de haber sido terrorista activa en la época en la cual ocurrió el crimen contra Hugo Bustíos.

"Usted está mintiendo. Usted, en esa época, era una terrorista activa y ni siquiera era un mando intermedio, sino que era un mando local. Usted se ha arrepentido en el año 1994", manifestó Urresti. En respuesta, Rodríguez Chipana le dijo "mentiroso y cínico", tras asegurar que ella también fue víctima de Sendero Luminoso y que no tiene sentencia alguna.

El proceso, luego de esta diligencia, seguirá con la citación de otro testigo más por pedido del Ministerio Público, quien también estaría ofreciendo una declaración que respalde la versión de Ysabel Rodríguez.

