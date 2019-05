EN VIVO | PJ define hoy prisión preventiva para hermano del ex ministro Paredes

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho inició hoy poco después de las 8 de mañana la lectura de su decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 18 meses para José Guillermo Paredes Rodríguez, ‘Pepe’, hermano de Carlos Paredes, quien fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala.

Durante la audiencia del lunes, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del Ministerio Público, expuso sus argumentos contra Paredes Rodríguez, investigado por el caso del 'club de la construcción' por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico.

En la audiencia del lunes, el fiscal Germán Juárez señaló que el aspirante a colaborador eficaz 09-2018 afirmó que Carlos Paredes Rodríguez, durante la presidencia de Ollanta Humala, “era muy exigente” con los pagos de dinero que las empresas del denominado 'club de la construcción” debían entregarle por presuntamente haberlas favorecido con la licitación de obras públicas.

Luego, la jueza, a cargo del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios, escuchó los argumentos de la defensa de Paredes.

José Paredes: Por envidia o por venganza hay personas que vierten cualquier cosa. Todo lo que he visto son dichos de colaboradores, no hay nada flagrante.



Vía @Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) 20 de mayo de 2019

José Paredes, aseguró que su amistad con el ex presidente Ollanta Humala y que su hermano haya sido ministro, lo perjudicó. “Tener a un hermano de ex ministro y un amigo ex Presidente, ha sido muy perjudicial para mí, mi familia y mi empresa, Todos me usan como la cabeza de turco, eso siento que están haciendo”, exclamó.

Miguel Choquehuanca Zapata, abogado de José Paredes, indicó que la fiscalía solo corroboró declaraciones de colaboradores eficaces entre sí y no existían más elementos que sustentes sus imputaciones. Señaló que los elementos presentados no son suficientes para dictar una prisión preventiva.

Mientras que César Nakazaki, abogado de Javier Lei Siucho, otro de los investigados para el que se pide prisión preventiva, rechazó que haya peligro de fuga u obstaculización.

Por la mañana, el Ministerio Público anunció su decisión de desistir de su pedido de prisión preventiva contra José Fernando Castillo Dibós, ex presidente de la empresa ICCGSA, y solicitó comparecencia con restricciones.

Según la fiscalía, entre el 2011 y 2014 los investigados habrían pertenecido a una organización criminal denominada 'club de la construcción'. Esta fue una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional convocaba en el país.

Según la investigación, los sobornos que pagaron los integrantes del ‘club’ llegaron a US$17 millones y, según el colaborador eficaz N° 09-2018, el entonces ministro Paredes utilizó a su hermano como intermediario de los pagos.