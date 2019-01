La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, informó que su grupo de trabajo evaluará el próximo lunes la denuncia presentada por Fuerza Popular contra el congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) por presuntamente “haber difamado y humillado” a dicha agrupación.

Carlos Tubino, vocero de la bancada naranja, informó el último martes que su organización presentó la denuncia contra De Belaunde por haber "mostrado una actitud intolerante y violatoria del Art 23 inciso (c) del Reg Congreso y Art 2,4,6 del Código de Ética".

El pasado lunes, en el pleno del Congreso, Alberto de Belaunde señaló que lamentaba que "el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] se mantenga”. Luz Salgado le pidió que retire la palabra, pero este se negó, lo que provocó que Fuerza Popular le reclame al titular del Congreso, Daniel Salaverry, que cumpla con el reglamento. Al no obtener respuesta, la bancada se retiró del hemiciclo.

"La Comisión de Ética se reunirá el 14 de enero y en la sesión se verá esta denuncia de Fuerza Popular y todas aquellas que se han presentado en las últimos días", indicó Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio).

La legisladora oficialista precisó que, de acuerdo al procedimiento, se evaluará si la denuncia contra De Belaunde debe ser admitida y se someterá a votación. Los miembros de la comisión pueden decidir abrir a una indagación preliminar o rechazar la denuncia.

Sánchez se excuso de dar su punto de vista sobre esta denuncia de Fuerza Popular. "Yo presido la comisión y no puedo adelantar opinión", expresó.

En cambio, Yonhy Lescano (Acción Popular), miembro de ese grupo de trabajo, sostuvo que la denuncia "no tiene sentido, pues es una reacción política [la expresión de De Belaunde] más que una falta ética. Creo que es una denuncia que no debe prosperar, pero los votos los tienen ellos [Fuerza Popular]. Nosotros votaremos en contra", dijo.

Edgar Ochoa, vocero alterno de Nuevo Perú y ex miembro de la Comisión de Ética, comentó que la denuncia contra Alberto de Belaunde no tiene sentido y no debe ser admitida.

"Es otra pataleta del fujimorismo porque para todos es claro que se ha querido blindar al fiscal Chávarry, por eso que al señor César Segura le ordenaban que no toque el tema [en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales]. El adjetivo no tenía por qué haberlos ofendido. Nosotros no vamos a respaldar eso", señaló a El Comercio.

En tanto que Eloy Narváez, vocero alterno de APP y miembro de la Comisión de Ética, comentó que cuando una persona o una bancada se siente ofendida por una expresión de un parlamentario en un debate eso se soluciona casi siempre en el pleno y que ese tipo de denuncia casi nunca llega a la comisión. "El presidente del Congreso debió pedir que De Belaunde retire la frase considerada ofensiva, pero eso no sucedió", comentó.

"Mi opinión personal es que la posición de De Belaunde ha sido hacer notar que Fuerza Popular tiene una posición notoria sobre el tema Chávarry que se evidencia haber tenido dormidas las denuncias contra el fiscal de la Nación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es una exageración la denuncia, pero también creo que De Belaunde debe reflexionar", manifestó. ​