La Comisión de Constitución debatió este martes un nuevo predictamen sobre el adelanto de elecciones. El texto, elaborado luego de que se presentaron 16 proyectos, plantea que los comicios presidenciales y parlamentarios se realicen el segundo domingo de diciembre del 2023.

Además, precisa que la presidenta de la República, Dina Boluarte, concluirá su mandato el 30 de abril de 2024. Mientras que los congresistas lo harán el 29 de abril 2024.

El nuevo gobernante, de acuerdo con el documento, asumirá el cargo del 1 de mayo de 2024 al 28 de julio de 2028. En el caso de los parlamentarios, será del 30 de abril de 2024 al 26 de julio de 2028. Por tanto, no se trataría de periodos complementarios.

MIRA: Comisión de Constitución debatió adelanto de elecciones a diciembre 2023

Caso diferente será el de los actuales parlamentarios andinos, elegidos el 2021. Ellos terminarán sus funciones el 31 de diciembre de 2026. Los nuevos representantes ante este órgano de la Comunidad Andina serían elegidos durante las elecciones regionales y municipales de 2026, precisa el proyecto propuesto por la comisión.

Aunque la discusión del adelanto de elecciones retornó a la Comisión de Constitución con el respaldo de 69 congresistas, durante la sesión de este martes la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto al predictamen es aún lejana.

Congresistas de bancadas como Acción Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) han considerado que antes deben discutirse reformas que acompañen las nuevas elecciones o que se considere un plazo diferente, como abril del 2024, para esta convocatoria.

De otro lado, legisladores de Fuerza Popular y Cambio Democrático-JP manifestaron su apoyo a la propuesta.

“Está bien que el adelanto de elecciones tiene que ser el 2023. No comparto que se extienda al 2024 [el mandato], pero si genera consensos, respaldaré esta propuesta”, anticipó Luque durante el debate.

Mientras que Arturo Alegría (Fuerza Popular) consideró que la ciudadanía espera que el Congreso se ponga de acuerdo. “Fuerza Popular ha tenido clara su postura. Hemos votado a favor porque entendemos que la realidad del país necesita nuevas autoridades. Vamos a votar a favor”, expresó.

Al término del debate, el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, dijo que debido a que el texto propuesto aún no ha logrado el consenso de los integrantes del grupo de trabajo, harán “más intentos” para definirlo.

Si bien no mencionó un plazo específico para ello, mencionó que se tiene el plazo de la actual legislatura para seguir discutiéndolo.





Diferencias

En Acción Popular no apoyarán el proyecto de nuevas elecciones porque consideran que se está ingresando a un “círculo vicioso” para discutir el tema.

Wilson Soto, integrante de este grupo parlamentario, opinó que aunque no está en contra de un adelanto de elecciones, no se puede plantear este escenario “cuando el país se está quemando, no hay orden”.

Además, que la Constitución señala que el mandato es por cinco años. “La Constitución faculta que cuando el presidente es vacado, la vicepresidenta asume por sucesión constitucional. Votaron por una plancha presidencial. [...] si nosotros vamos a estar eligiendo cada año, dos años, a los representantes, prácticamente estamos en un círculo que cuando alguien viene, no le gustó, las protestas. Otra vez nuevas elecciones. Las instituciones se deben fortalecer en el país”, expuso Soto.

Por tanto, sus principales observaciones son que el tema está siendo desgastado, mantenerse de acuerdo a lo establecido en la Constitución y que no hay las condiciones para la convocatoria. “No vamos a apoyar un adelanto de elecciones porque ya se convirtió en un círculo vicioso”, incidió.

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) manifestó también sus diferencias con el texto propuesto por la Comisión de Constitución. Consideró que el predictamen no tiene “consistencia jurídica, legal ni técnica”. Las observaciones de Aragón son respecto al cronograma electoral y reformas que considera necesarias antes de ir a un nuevo sufragio

En cuanto a la forma, comentó que las fechas están desordenadas. Sobre el fondo, se refirió específicamente al cronograma electoral y los plazos requeridos. “[...] 240 días, incluso 270 días, que puede ser ajustado. [...] Si se aprueba ahora en marzo y luego agosto, tenemos para abril del 2024″, precisó.

Aragón también dijo que se tiene que hacer reformas electorales y constitucionales mínimas. Al igual que Soto, comentó que no están en contra de nuevas elecciones, pero que se realicen “en buen sentido, con buenas reglas. Por ejemplo, que se instauren las elecciones primarias abiertas, impedimentos para postular -por ciertos delitos-”.

El congresista Enrique Wong también apuntó que para resolver la actual crisis primero debe dialogarse reformas electorales y constitucionales. “¿Vamos a resolver esta inestabilidad adelantando las elecciones? No. Tenemos que hacer reformas políticas, electorales, constitucionales”, desarrolló durante el debate.

En el bloque de izquierda, el congresista Hamlet Echevarría (Perú Democrático) insiste que la propuesta de adelanto de elecciones incluya una consulta popular. “El dictamen no incluye el referéndum para consultar a la población la convocatoria a una asamblea constituyente, ¿por qué tienen miedo? Es mentira que no sea viable”, opinó Echevarría.

Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) también ratificó que el adelanto de elecciones debe ir acompañado por un referéndum para una asamblea constituyente. “Si queremos salir de este momento de crisis política no solo podemos concentrarnos en el adelanto de elecciones. También que el pueblo peruano decida si quiere o no una asamblea constituyente”, indicó.

De otro lado, observó el punto número siete del predictamen, que propone que el Congreso puede aprobar otras leyes necesarias para las nuevas elecciones “hasta antes de su convocatoria”, no siendo de aplicación el plazo dispuesto en la Ley Orgánica de Elecciones.

Al respecto, Echevarría consideró que esto podría ser utilizado para favorecer intereses de determinados partidos políticos. Finalmente, su última observación fue respecto a la presidenta Boluarte, a quien exhortó a renunciar al cargo. “Con eso, la solución es más inmediata”, dijo.

De otro lado, el congresista Eduardo Salhuana (APP) sugirió que las nuevas elecciones sean en abril del 2024 y no en diciembre de este año, debido a que lo considera un plazo prudente.

Además pidió que se incluya la discusión de reformas como la modificación de distritos electorales, la bicameralidad, la vacancia por incapacidad moral permanente, la representación de comunidades, los impedimentos para postular, entre otros.

“El adelanto de elecciones debe ser revisado dentro del contexto político del país. [...] Un plazo razonable para la primera vuelta debería ser en abril del 2024 y la sucesión presidencial en julio del 2024. Un lapso prudente para que el país vuelva a la estabilidad, a la calma política, la reflexión”, expuso.

Adicionalmente, coincidió con otras bancadas respecto a que antes se deben debatir reformas políticas. “[...] para que los peruanos, a través de su Congreso, podamos realizar reformas políticas y electorales que se necesitan”.

Finalmente, Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo que debate para el adelanto de elecciones es “infructuoso” y que el predictamen no tomó en cuenta lo alertado por instituciones como el Reniec respecto al uso de un padrón electoral complementario.

Según dijo, serían perjudicadas 7 millones de personas “porque se quiere apresurar los plazos de manera irracional”.

“He apoyado, incluso yendo en contra de la opinión de mi bancada, un adelanto de elecciones para abril del 2024 creyendo que era una solución. Pero en el camino me dí cuenta cómo este tema se utiliza como un botín para diferentes carteras políticas, que no quieren un adelanto de elecciones con los plazos electorales, cumplimiento. Esto se ha prestado para destruir la institucionalidad del Congreso y para favorecer la ambición de ciertos partidos políticos”, comentó Muñante.

Debido a que la propuesta de la Comisión de Constitución ha reunido una serie de diferencias, expuestas por los congresistas, el debate seguirá en discusión.