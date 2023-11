El Poder Legislativo, presidido por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), no se pronuncia hasta el momento sobre la grave denuncia que salpica a un grupo de al menos 11 congresistas que habrían coordinado con Jaime Villanueva, asesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) por presunta organización criminal.

Silencio

Esta presunta organización criminal- de acuerdo a la tesis del equipo de la fiscal superior Marita Barreto- estaría encabezada por Benavides y habría direccionado una serie de procedimientos en el Congreso, como la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Desde que se dio a conocer (el lunes) sobre la detención de Villanueva, ni el Parlamento, ni su titular y el resto de integrantes de la Mesa Directiva (Arturo Alegría, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz) han salido al frente para pronunciarse sobre la situación de sus colegas mencionados en la investigación fiscal.

Cabe señalar que, como reveló El Comercio, Cerrón es uno de los implicados en los chats del ex asesor de Benavides que evidenciarían coordinaciones para la inhabilitación de Ávalos.

Junto con él también han sido implicados Patricia Chirinos (Avanza País), César Revilla (Fuerza Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Edwin Martínez Talavera (No agrupados), Ilich López Ureña (No agrupados), María Cordero Jon Tay (No agrupados), Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), Gladys Echaíz (Renovación Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).

A diferencia de otros casos en los que presenta con celeridad mociones de censura, en el Congreso no se ha presentado ninguna iniciativa o se ha demandado, por ejemplo, que Cerrón Rojas dé explicaciones por las supuestas coordinaciones que hizo sobre el caso de Ávalos.

Según los chats que recabó el Eficcop, el principal asesor de Benavides dijo que ya había hablado “con PL (Vlady)”, en referencia a Waldemar Cerrón. Como se recuerda, Perú Libre pasó de rechazar la inhabilitación de Ávalos en la Comisión Permanente a respaldarla en el pleno.

La Comisión de Ética, presidida por Diego Bazán, colega de bancada de Chirinos, tampoco ha anunciado ninguna investigación de oficio por este caso. Este Diario buscó contactarse con el titular de dicho grupo de trabajo, pero al cierre de este informe no respondió.

En una de sus últimas publicaciones, el Poder Legislativo solo anunció la postergación de la sesión plenaria prevista para este martes, en la que se debatiría el presupuesto del sector público para el año 2024. Esta se pospuso para el miércoles 29 de noviembre.

No es la primera vez que ante graves acusaciones el Parlamento cierra filas para blindar a sus miembros. El caso de los congresistas sindicados como ‘Los Niños’ avanzó a paso lento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética. Al llegar al pleno, ambas causas fueron archivadas.

Un camino lento también se observa en las denuncias sobre los parlamentarios denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores tanto en la SAC, como en la Comisión de Ética, donde varios ya han sido blindados. Recientemente, este último grupo de trabajo, que encabeza Diego Bazán, salvó a Rosselli Amuruz de una investigación por la contratación en el Congreso de ocho personas vinculadas a quien sería su pareja.

Escasos pronunciamientos

En tanto, solo pocas voces cuestionan lo que viene ocurriendo. El congresista Edward Málaga solicitó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que convoque a Junta de Portavoces para definir acciones contra los congresistas involucrados en la presunta organización criminal liderada por la fiscal de la Nación.

El @CongresoPeru debe mostrar liderazgo ante la crisis política. Hemos solicitado al presidente @AlejandroSotoRe que cite de inmediato a Junta de Portavoces para sentar postura institucional y anunciar acciones en la Comisión de Ética y la SAC contra los congresistas involucrados pic.twitter.com/TYs4XlXOvU — Despacho Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@despacho_emt) November 27, 2023

Además, los congresistas Carlos Anderson, Héctor Acuña Peralta, Ruth Luque y Carlos Zeballos Madariaga rechazaron “las formas mafiosas con que se maneja la política en el Perú”.

En un comunicado, el grupo de parlamentarios consideró “repudiables” estas prácticas en el Congreso, pues se dieron en el contexto de votaciones de temas de vital importancia para el país. Además, pidieron que las investigaciones se realicen bajo todas las garantías necesarias.

“Los congresistas que suscribimos el presente comunicado expresamos nuestro más profundo sentimiento de rechazo a las formas mafiosas con que se maneja la política en el Perú”, manifestó.

“Las revelaciones acerca de coordinaciones del Ministerio Público con congresistas de la República para orientar las votaciones en torno a temas de vital importancia para los destinos de la Nación a cambio de dejar sin efecto investigaciones fiscales son sencillamente repudiables”, agregó.

“Exigimos que se den todas las garantías necesarias para tener la más amplia y detallada investigación posible en resguardo del sistema republicano de separación y de la esencia ética y moral de la democracia en el Perú”, finalizó el comunicado.

Del grupo de parlamentarios involucrados, solo Gladys Echaíz, de Renovación Popular, ha admitido que sostuvo reuniones con el asesor de Patricia Benavides.

En declaraciones a la prensa este martes, la parlamentaria reconoció que tuvo tres encuentros con Jaime Villanueva, pero descartó tener conocimiento de las negociaciones por las cuales es investigado por el Eficcop.

“No estoy involucrada en ese tema. Yo aparezco ahí, mi nombre, porque el señor ha venido en tres oportunidades y es de dominio público. De eso he hablado con la prensa en varias oportunidades, he dicho las razones por las que había venido”, aseguró.

“El señor vino a mi solicitud en momentos en que el país estaba convulsionado y yo tenía una información que se la di a la policía y a la fiscalía”, agregó.

“Yo no sé si alguien ha venido o no a buscar votos En el caso de esta fiscal [Ávalos] yo avalé la denuncia que presentó el procurador porque, de acuerdo con nuestro reglamento, las denuncias solamente pueden ser presentadas por determinadas personas, no están dentro de ellas el procurador público”, dijo también.

El Comercio informó que dos citas fueron en octubre del 2022. El ex asesor de Benavides acudió al despacho de Echaiz en otras dos oportunidades para reunirse con técnicos el 16 de noviembre de 2022 y el 2 de enero de 2023.

Horas más tarde, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también admitió que se reunió con Villanueva y otro de los asesores de Benavides el 22 de septiembre del 2022.

No obstante, subrayó que encuentro ocurrió horas después de que ella citara y mandara la agenda de la sesión del 23 septiembre, en la que se aprobó el informe final que recomendaba la inhabilitación de Ávalos.

La noche del martes, la bancada de Perú Libre exigió la renuncia de Benavides, pero evitó pronunciarse respecto a la mención de Waldemar Cerrón en la investigación fiscal.

📌#PRONUNCIAMIENTO | EXIGIMOS LA RENUNCIA DE LA FISCAL DE LA NACIÓN PATRICIA BENAVIDES

Los congresistas del Grupo Parlamentario Perú Libre, frente a la grave crisis estructural que remece los cimientos del Sistema de Justicia peruano, manifestamos lo siguiente:



El Equipo… pic.twitter.com/ukRZ1GxVvR — Bancada Perú Libre (@Bancada_PL) November 29, 2023

SAC da cuenta de denuncias

De otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, dio cuenta sobre las denuncias constitucionales presentadas contra la congresista Patricia Chirinos y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estas demandas fueron hechas por Sigrid Bazán y Ruth Luque (Cambio Democrático), respectivamente.

La acusación planteada por Bazán acusa a Chirinos de haber infringido el artículo 39 de la Constitución y haber cometido el supuesto delito de tráfico de influencias.

Bazán destaca que en una de las conversaciones de WhatsApp de Villanueva que fueron tomadas en cuenta por la fiscalía para pedir su detención preliminar, el asesor de la fiscal de la Nación señala “Patty Chirinos dice que ya tiene el bloque magisterial”.

“Revela una coordinación directa y estrecha entre la congresista Patricia Chirinos y el asesor de la fiscal de la Nación”, indica la denuncia.

Esto, según Sigrid Bazán, se condice con la actitud de la parlamentaria de Avanza País quien presentó tanto la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos, la Junta Nacional de Justicia y la moción para investigar a los miembros de esta última.

En tanto, Patricia Chirinos restó importancia a la denuncia en su contra. “Era de esperarse todo este cargamontón que quieren hacerme, como si con eso me van a asustar. Tranquilos, mantengan la calma, no se desesperen, ni dejen q la frustración les haga perder la compostura. Pronto todo se aclarará y la verdad prevalecerá”, escribió en X.