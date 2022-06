La congresista Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció respecto al pedido que hizo el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, para que la bancada de este partido presida la próxima Mesa Directiva del Congreso de la República.

Mediante sus redes sociales, la parlamentaria aseveró que el acuerdo al que lleguen los diferentes grupos del Poder Legislativo no deben ser una repartija, pues se debe priorizar el bienestar del país

“Ante las declaraciones de César Acuña de APP referente a la Mesa Directiva, le recuerdo que un acuerdo entre bancadas no puede ser una repartija y siempre se debe buscar el beneficio de la Nación y no el propio”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la mañana, Acuña Peralta pidió que se respete el acuerdo para que un congresista de APP sea quien dirija el Congreso tras la salida de María del Carmen Alva de la presidencia. Además, dijo no tener ningún acuerdo con el mandatario Pedro Castillo.

“Primero esperemos que se respete el acuerdo del año pasado. Según el acuerdo de las bancadas, es que este año el presidente del Congreso debe ser de APP”, manifestó para la prensa desde Trujillo.

“No hay ninguna alianza con el presidente Pedro Castillo, estamos actuando y pensando en lo mejor para el país”, añadió.

María del Carmen Alva descarta reelección

El último lunes, María del Carmen Alva descartó la opción de intentar ser reelegida en el cargo, pues este 26 de julio se termina su periodo como cabeza de la Mesa Directiva de la institución.

“Agradezco a la prensa o a los que quieran que yo me reelija, pero eso no está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso, eso no está en mi agenda”, dijo para el canal del Congreso.