El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, consideró que el predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso- que propone suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara el proceso de 2021- “lamentablemente puede ser el inicio de la contrarreforma”.

“Entiendo el interés que tenga el congresista [Omar] Chehade en llevar esto a buen puerto y que los acuerdos son importantes, pero esto no quiere decir que los partidos regresen a ser lo mismo de siempre”, advirtió en comunicación con El Comercio.

Tuesta criticó que la Comisión de Constitución solo busque modificar un punto del cronograma electoral del 2021. “Hay cuatro eventos, internas, las PASO y la primera y segunda vuelta, pero solo toman uno, lo que no les gusta, las PASO, no les gusta a los partidos y eso hay que decirlo abiertamente. Entonces, la pandemia aparece como un pretexto” , subrayó.

El predictamen no toma en cuenta la sugerencia hecha por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que las elecciones internas de los partidos políticos se realicen bajo la modalidad de un militante, un voto, por medio de sufragio electrónico y que estén organizadas por la segunda institución en mención.

El politólogo de la PUCP enfatizó que, si el Congreso permite a los partidos retornar al modelo anterior, esto implicará que un número importante de personas tengan que movilizarse para la elección de delegados y que, además, la ONPE no pueda fiscalizar y tomar medidas concretas sobre estos procesos internos.

También señaló que el predictamen no dice nada sobre si las elecciones internas tienen que ser o no simultaneas.

“No se puede poner un plazo, las internas en el Perú han sido cuestionadas, esto fue lo que llevó a la reforma, no se puede regresar ni permitir que los partidos sigan haciendo lo mismo. El Congreso tiene la oportunidad de cambiar. Pero no sería raro que planteen no solo eliminar las PASO, sino que mañana legislen diciendo que las elecciones sean a través de delegados, solo con la asistencia de la ONPE y que cada partido la haga como quiera”, expresó.

Tuesta remarcó que él está a favor de la suspensión de las PASO, debido al coronavirus, pero sostuvo que estas deben ser reemplazadas por primarias, bajo el mecanismo de un militante, un voto; con sufragio electrónico; y con la organización de la ONPE.

“He visto los documentos que mandan los partidos al Jurado Nacional de Elecciones sobre sus internas, ahí dicen que tantas personas fueron a votar, pero nadie vio, hay decisiones que se toman entre tres y diez personas, son una farsa, por más que vaya la ONPE, no nada que pueda hacer, solo ofrece asistencia técnica”, señaló.

Agregó que las elecciones generales deberían definirse en una sola vuelta para evitar la propagación del COVID-19.

“En el sustento hablan de que la elección es la movilización mayor de una sociedad, se mueve mucha gente en pocos espacios y tiempo, afirman que la posibilidad de contagio o de rebrote es altísima. Entonces, si vas a llenar a las urnas a 25 millones de personas dos veces, es un doble riesgo, mi propuesta es que solo haya una vuelta. O que la segunda sea lo más cercano a julio y la primera lo más cercano a la primera, esto tampoco se discute”, refirió.

Modalidad de internas se verá en otro dictamen

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, indicó que el formato de las elecciones internas “se verá en otro predictamen”. “Una cosa son las PASO, que se suspenden, otro es el tema de las primarias o internas cerradas, eso se hará en otro momento, en otra sesión, estamos avanzando por partes”, manifestó.

Al ser consultado por El Comercio sobre por qué el predictamen no incluye cómo se realizarán las internas, el congresista de Alianza para el Progreso respondió “porque queremos aprobarlo rápido”.

“Si armamos todo este muñeco, que pone varios temas, es probable que esto se dilate y no se apruebe todavía, queremos aprobar [los proyectos] que ya tienen consenso. En [la suspensión de] las PASO hay consenso al 100%, por eso hay un predictamen. Lo otro, no, algunos quieren un militante, un voto; otros, delegados”, remarcó.

Chehade afirmó que existe consenso entre las diferentes bancadas del Congreso para aprobar la suspensión de las elecciones primarias de cara al 2021. (Foto: Congreso)

El portavoz de Somos Perú, Rennan Espinoza, autor de uno de los proyectos acumulados en el predictamen, reconoció que una elección, a través de delegados, “no es un buen camino para los partidos, pero la realidad nos obliga”. Agregó que este martes en la Comisión de Constitución se podría incluir en el debate las iniciativas de los organismos electorales.