Congresistas de diversas bancadas pidieron que el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, dé un paso al costado o sea cesado del cargo por la presidenta Dina Boluarte, tras la difusión de varios audios con Yaziré Pinedo, quien sería su pareja sentimental y que fue contratada en el Estado.

En primer lugar la legisladora Silvia Monteza (No Agrupados) consideró que Otárola Peñaranda debería dejar el cargo porque la denuncia complica al país en medio de la recesión económica.

“El señor debe dar un paso al costado hasta que se den las investigaciones porque no puede seguir en el cargo. Es una complicación muy grande para el país en esta situación económica que atraviesa y estos temas son algo vergonzosos”, manifestó.

“Creo que es parte de la función del Ministerio (Público) de abrir las investigaciones, pero hasta allí no se podía, no había las pruebas que salieron anoche. Es contundente, no veo que haya adulteración alguna allí. Creo que el señor debe renunciar”, agregó.

Por su parte, Edward Málaga (No Agrupados) señaló que las evidencias comprometen seriamente al primer ministro y, por lo tanto, su estabilidad, con lo cual si no da un paso al costado la mandataria tiene la obligación de hacer algo al respecto, caso contrario le corresponde al Congreso.

“Estoy enviando un oficio al presidente Soto para que convoque de emergencia a una Junta de Portavoces para un pleno extraordinario en el cual se invite al señor Otárola a que dé las explicaciones del caso y se presenten las interpelaciones, si es que están en curso”, acotó.

En tanto, su colega Kira Alcarraz (Podemos Perú) remarcó que Alberto Otárola debe dar un paso al costado “por decencia” y evitar hacerle perder el tiempo al Congreso

“Si tiene un poco más de sangre a la cara, debe dar un paso al costado, no sé por qué tiene que esperar que perdamos el tiempo con interpelaciones, porque de verdad nos hacen perder el tiempo. ¿Tenemos que venir acá a qué? ¿A que le digamos las cosas en su cara? Creo que por decencia y no hacer tanto daño debería dar un paso al costado”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Bancadas de Avanza País y Somos Perú exigen salida de Alberto Otárola de la Presidencia del Consejo de Ministros

A su vez, Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) enfatizó que usar la necesidad de una mujer para darle trabajo a cambio de favores de otra índoles “es terrible”, razón por la cual su bancada busca interpelar al primer ministro.

“La presidenta podría cesarlo hoy mismo, ahorita. No necesita que llegue para que le explique lo que ha pasado. Puede hacer un zoom y decirle: ‘Alberto, ¿qué ha pasado?’. Pero también puede decir: ‘sabes qué, sin escucharte, con las pruebas que tengo a la vista decido que tú no estás en mi gobierno’”, anotó.

Por su parte, Carlos Zeballos (Podemos Perú) indicó que el primer ministro tiene que poner su cargo a disposición regresando de Canadá, pues la denuncia en cuestión mancha la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

“Tiene que dar una explicación concreta al país porque se trata de fondos del Estado, prácticamente, los que se estarían usando en fines personales. Lo más importante es que la población vea que el Gobierno tiene las cosas claras y que tiene que dar pasos contundentes”, dijo.

Finalmente, Jaime Quito (No Agrupados) señaló que la denuncia contra Otárola es un “antecedente más a toda la secuencia de hechos que van destruyendo al país” y que no debería esperarse a que regrese, sino simplemente debió dejar el cargo.

“La interpelación todavía la van a presentar, van a dar cuenta en el próximo pleno, van a decir y de la interpelación recién vendría la censura y estamos hablando de un mes. Aquí lo que se necesitan son acciones rápidas y no estar en esta situación de que simplemente quieren lavarle la cara”, sentenció.

Congresistas se pronuncian sobre la situación de Alberto Otárola. (Video: Canal N)