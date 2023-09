Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso) cumplió el último martes dos meses al frente de la presidencia del Congreso. Durante ese corto tiempo, al cusqueño le han abierto, al menos, cinco investigaciones en diferentes instancias, una de estas desde la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión [ver cuadro].

La más reciente pesquisa contra Soto Reyes es la iniciada por la Dirección de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), a raíz de denuncias periodísticas que advirtieron que las tesis de maestría y de doctorado del ex presentador de “Ronda Política” tienen un alto porcentaje de textos no citados. Es decir, habría incurrido en plagio.

A través de un comunicado, la UNSAAC informó que el 22 de setiembre se reconformó la Comisión Académica Permanente de su Escuela de Posgrado por dos años. Este grupo- que es presidido por el ex rector Nicolas Cáceres Huambo- tiene la tarea de realizar la investigación contra el congresista apepista.

Los otros integrantes de esta comisión son los profesores Felipe Laquihuanaco Loza, Teófilo Jordán Palomino y Edwin Molina Porcel. Este último es militante de Somos Perú desde agosto de 2006. El partido del corazón fue una de las fuerzas del Parlamento que respaldó la elección de Soto para dirigir la Mesa Directiva.

“Se informa a la opinión pública que esta comisión integrada por docentes e investigadora de amplia trayectoria será la encargada de realizar los procesos de investigación y emitir el informe para determinar las sanciones académicas y administrativas, según reglamento de la Escuela de Posgrado y de la universidad”, agregó la institución.

Investigación Fecha de inicio Tipo La Fiscalía de la Nación abrió pesquisa preliminar a Soto por presunta concusión. 23/08/2023 Penal La Comisión de Ética del Parlamento abrió indagación preliminar contra el apepista por haber contratado en su oficina a la hermana de la madre de su hijo. 31/08/2023 Ética y administrativa La segunda indagación de la Comisión de Ética a Soto es por su voto a favor de la ley de prescripción, con la que se benefició después. 31/08/2023 Ética El tercer caso por el que Soto será investigado en Ética es por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho y la creación de cuentas falsas para respaldar su gestión. 31/08/2023 Ética La UNSAAC conformó una comisión investigadora sobre los presuntos plagios en las tesis de maestría y doctorado del presidente del Congreso. 22/09/2023 Administrativa

¿Resultado en poco más de un mes?

Al respecto, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC, José Béjar, cuestionó que el rectorado y la Escuela de Posgrado hayan demorado en iniciar proceso contra Soto Reyes. Contó que él presentó el 11 de setiembre una denuncia ante la Oficina de Control Interno de la universidad, donde adjuntó pruebas, pero recién una semana y media después comenzaron la indagación.

“Estos hechos se denunciaron el 8 de setiembre [en los medios de comunicación] y ante la inacción, quien habla tuvo que hacer la denuncia correspondiente ante control interno hace 15 días. Por eso, me llama la atención que recién el 22 de setiembre el rector diga que hay pasado a una comisión”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

Béjar advirtió que, al cierre de esta nota, esta comisión aún no se ha reunido para iniciar la investigación a Soto por presunto plagio.

“Resulta que esta comisión ni siquiera se ha reunido hasta ahora. Yo el 11 de setiembre hice la denuncia, acompañé este documento con pruebas. Espero que la investigación sea prolija, el ex rector Cáceres es una persona correcta”, sostuvo.

La alta autoridad de la UNSAAC refirió que en otros casos similares al del presidente del Congreso, las pesquisas demoraron poco más de un mes.

“No debe demorar más que eso, depende mucho de la celeridad que le den a este caso”, subrayó.

Béjar reiteró que toma la solicitud hecha por Soto para acceder a sus tesis como una amenaza, pero precisó que no tiene temor.

“El señor Soto tres días después de que yo presenté la denuncia en su contra pide todas mis tesis para intentar armar un escándalo, yo tengo cinco tesis, tengo cinco grados y todo está correcto. No tengo ningún temor frente a esta amenaza”, acotó.

Por su lado, el rector de la UNSAAC, Eleazar Crucinta, dijo que ni bien conocieron los hechos, él le solicitó, a través de una carta, a la Escuela de Posgrado de la universidad a que conforme una comisión que investigue a Soto.

“Y esa comisión está actuando en estos momentos y estamos a la espera de que nos puedan dar los resultados. En el Consejo Universitario, no podemos armar una comisión porque es la Unidad de Posgrado la que nos tiene que dar los resultados”, manifestó en RPP Noticias.

Crucinta refirió que no han establecido un plazo para que se emita un informe respecto a las tesis de maestría y doctorado del parlamentario de APP.

“No hemos puesto un plazo, pero el documento indica que, en el más breve tiempo posible nos tengan que hacer llegar los resultados. Lo que hemos dicho en el Consejo Universitario es que cualquier ciudadano, sea el presidente del Congreso o cualquier funcionario, todos deben ser tratados conforme a la ley”, concluyó.

Este Diario intentó comunicarse con Cáceres Huambo, a fin de conocer si se instaló la comisión, pero no respondió a nuestras llamadas.

¿Y los otros procesos?

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán (Avanza País), indicó, por medio de una carta a este Diario, que aún no han emitido informes de calificación respecto a las causas contra Soto. Agregó que los procesos se encuentran en la etapa de indagación preliminar, a pesar de que se iniciaron hace tres semanas y media .

Anteriormente, Bazán refirió que los informes recién estarían listos para ser debatidos tras la semana de representación.

Fuentes cercanas a la Comisión de Ética indicaron que el lunes se definirá si las causas contra Soto pasan a investigación o no. Ese día habría una sesión.

De otro lado, fuentes de este Diario indicaron que la Procuraduría General de la República solicitó información al Parlamento respecto al rol que tuvo Soto en la aprobación de la ley de prescripción y también sobre la contratación de la tía de su hijo en su oficina. Esto con la finalidad de analizar los casos y determinar si ameritaba o no que interpusieran denuncia ante el Ministerio Público.

Las mismas fuentes señalaron que no encontraron indicios para presentar denuncia penal. Precisaron que esto no significa que no exista una falta ética.

Este Diario solicitó al Ministerio Público información sobre el estado de la investigación preliminar en contra de Soto, no obstante, al cierre de esta nota, no hubo una respuesta sobre si hubo o no avances.

El punto de vista

El analista político Pedro Tenorio consideró que la continuidad de Soto, a pesar de estas cinco investigaciones “evidencia” que el Congreso “se siente muy bien representado” con él.

“Si a estas alturas y pese a las denuncias y evidencias que se conocen, no hay ningún movimiento dentro del Parlamento, no hay ninguna reacción de incomodidad manifiesta, eso nos dice que la mayoría de bancadas se sienten cómodas. Casi todos los congresistas han ingresado a una etapa de entendimiento con él”, manifestó a El Comercio.

Tenorio advirtió que el Poder Legislativo no tiene una agenda clara más que una marcada por intereses de ciertos sectores.

También remarcó que existe una disposición clara de que en la Comisión de Ética “se alargue” y “se enfríe” las indagaciones contra Soto.

“El interés es que otros escándalos cubran la agenda de los medios, que le resten luces a los problemas del presidente del Congreso. Y sí, hay un ánimo de dilatar esto. Un titular del Parlamento no debería ser sospecha de las situaciones que has mencionado. Y la culpa es de este Parlamento, en anteriores Congresos al menos había cierta reacción”, acotó.

A su turno, el analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que existe “un alineamiento de intereses” en el Congreso y que este ya no pasa por asuntos ideológicos ni programáticos, “sino por espacios de poder, con el objetivo de contratar personal” y de generar espacios de “impunidad absoluta”.

“Lo de Soto es sintomático, en la misma línea se puede mencionar a una decana de congresistas denunciados por presunte recorte de sueldos quienes no tienen sanción [ética] alguna”, mencionó a este Diario.

El director del GFP, además, indicó que se ha dilatado “adrede” el trabajo de la Comisión de Ética respecto a Soto.

“Hay casos de excepción donde se actúa con celeridad y rigor, pero en la mayoría se dilata, se obstruye y lo que se hace es encubrir, y eso pasa con congresistas de todas las bancadas, lo que demuestra que este Legislativo es novato e inestable”, finalizó.

Además… En contra de la policía del orden El presidente del Congreso, Alejandro Soto, visitó este martes la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de Chorrillos, como parte de las actividades que cumple por la semana de representación.

En declaraciones al canal del Parlamento, Soto se pronunció en contra de la propuesta del Ejecutivo para crear una policía del orden y seguridad, cuyos agentes solo tendrían seis meses de formación.

“Estamos acá en La Campiña, un lugar que en el pasado formaba entre 1.200 y 1.500 policías, la carencia de policías en las calles está generando que haya una suerte de decisión de carácter político de crear una policía paralela. Pero creo que antes que eso ocurra es bueno venir al lugar de los hechos y verificar la posibilidad de que la propia Policía permita un mayor acceso de postulantes”, manifestó.

Soto Reyes refirió que se podría reducir los plazos de formación de suboficiales y oficiales.

“Es cierto que en el país faltan muchos policías, pero no se debe romper la institucionalidad, no se puede vulnerar la Constitución”, remarcó.

El titular del Parlamento, además, sostuvo que no solo basta con declarar en emergencia algunos distritos para enfrentar a la delincuencia.

“Hay que dotar a la Policía de instrumentos, de infraestructura, de equipamiento necesario para combatir a la delincuencia, puede haber miles de policías, pero si no están equipados y tampoco preparados no van a hacer absolutamente nada”, concluyó.