Soto, en el programa “Punto Final”, dejó entender que Yeshira Peralta Salas “ingresó antes de” que él tuviera una relación sentimental con la madre de su hijo. “No después de…”, añadió.

“Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada en mi despacho, eso es falso, no es mi cuñada, la señorita Yeshira Peralta Salas, [a ella] la contraté en el 2021, meses después, muchos meses después en una relación con su hermana tuve un hijo, pero no es mi esposa, no es mi conviviente […] Tuve una relación fugaz”, manifestó en aquella oportunidad.

Fuentes cercanas a Alianza para el Progreso indicaron que el presidente del Congreso, en diferentes reuniones del llamado Bloque País, habría referido que conoció a la madre de su hijo después de haber contratado a su hermana en su despacho.

De esta manera Soto, intentó marcar distancia de Lizeth Peralta Salas. No obstante, fotos obtenidas por El Comercio demostrarían que se conocían al menos desde mediados de 2019.

Por ejemplo, el ex conductor de “Ronda Política”, programa dominical del canal cusqueño CTC, asistió el 28 de junio de ese año a la ceremonia en el Colegio de Abogados del Cusco, a través de la cual Peralta Salas obtuvo su colegiatura. Con este documento, ella tenía permitido ejercer el derecho.

Fuentes cercanas a esa institución indicaron que en la actualidad el registro de la también atleta no está habilitado porque registra deudas en sus cuotas.

Lo acompañó en actividades proselitistas

Lizeth Peralta Salas, además, participó en las actividades y en los recorridos que Soto Reyes realizó a inicios de 2021, cuando postuló al Parlamento, de acuerdo a imágenes que llegaron a este Diario. El 28 de marzo, cuando faltan dos semanas para las elecciones generales, el apepista llegó a Sicuani, en la provincia de Canchis (Cusco).

Soto estuvo acompañado por Peralta Salas, a quien se le ve realizando coordinaciones y luego le sostiene la casaca a quien luego sería el padre de su hijo.

También está otro personaje que hasta hace poco era uno de los colaboradores más cercanos del hoy presidente del Congreso: Edgar Gamarra. El ex reportero de “Ronda Política” ayudó al entonces candidato a repartir en el mercado central del referido distrito cajas de fósforos a los comerciantes.

“[Estoy] agradecido con el pueblo por este recibimiento y es un compromiso para seguir luchando por los intereses del Cusco, de Sicuani, que está postergado y abandonado. Tengo 20 años trabajando en la televisión, soy un fiscalizador y voy a luchar por esta tierra”, manifestó Soto en declaraciones a CTC.

Este canal pasó en sus noticieros reportajes a favor de la candidatura de Soto, quien era su principal figura en aquel momento.

A inicios de marzo de ese mismo año, Soto visitó, junto con César Acuña, candidato presidencial de APP, las provincias de Anta y La Convención. En la primera, el hoy gobernador regional de La Libertad, protagonizó un error, al invitar a la ciudadanía a votar por “O”, símbolo del Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala, en vez de la “A”.

Acuña se comprometió, en aquella visita, a concretar la construcción del hospital Antonio Lorena y del aeropuerto internacional de Chinchero, de llegar a Palacio de Gobierno.

“Nosotros estamos recorriendo en caravana [el Cusco] para que César Acuña en contacto con el pueblo pueda captar las necesidades que no han sido atendidas por este gobierno ni por otros”, complementó el ex conductor de TV.

Más temprano, Soto acudió al Mercado Central Izcuchaca, en Anta, donde tomó desayuno.

Ahí se ve a que su costado está Lizeth Peralta Salas, quien le da instrucciones a otros integrantes de la comitiva.

El 17 de junio de 2021, cuando Soto ya era congresista electo, entregó 20 concentradores de oxígeno como donación para diferentes distritos del Cusco. En esta actividad, de acuerdo a una foto a la que accedió El Comercio, también estuvo a su lado Peralta Salas.

Lizeth Peralta Salas no es militante de ningún partido político, de acuerdo al InfoGob del JNE. (Foto: InfoGob)

Un mes y medio después contrataría a la hermana de esta en su oficina en el Parlamento.

Fuentes cercanas a Soto contaron que trabajadores de su oficina borraron de las redes sociales del congresista todas las imágenes en las que aparecía Lizeth Peralta Salas en la campaña electoral de este, luego de la denuncia sobe la contratación de su hermana.

Lizeth Peralta Salas visitó el 2 de mayo la oficina del congresista Soto, de acuerdo al portal de Transparencia del Congreso. El 26 de julio estuvo en su elección en las graderías del hemiciclo. (Foto: Congreso)

El punto de vista

El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, indicó que existe nepotismo de parte de Soto, al haber mantenido a Yeshira Peralta Salas en su oficina parlamentaria por casi un año después del nacimiento de su hijo.

“En esta situación ya hay un segundo grado de afinidad, al día siguiente que nació el niño, el congresista debió resolver el contrato, pero esta señorita ha continuado laborando hasta por casi un año más. Ahí está el cuestionamiento. Él no puede decir que no eran nada, porque ya había un lazo familiar”, manifestó a El Comercio.

El inciso G del artículo 4 del Código de Ética del Poder Legislativo que señala que un congresista “no puede emplear o tener” en su despacho a “familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Rospigliosi también refirió que las imágenes que demuestran que había una relación cercana entre Soto y Lizeth Peralta Salas desde mediados de 2019.

Agregó que las imágenes demostrarían que el presidente del Congreso habría dado a la interna del Bloque País versiones que no se ajustan a la verdad.

Soto y Peralta Salas en un viaje dentro de la región Cusco. La fecha de esta imagen no se conoce. (Foto: El Comercio)

El abogado cuestionó que a casi tres semanas de iniciada las tres indagaciones preliminares a Soto en la Comisión de Ética no haya un solo informe listo para definir si pasa o no a investigación. “Espero que no haya presiones para que este tema avance lento”, acotó.

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que las imágenes, obtenidas por este Diario, “pueden” terminar siendo “muy relevantes”, a fin de “confirmar la hipótesis” que debería tener la indagación de la Comisión de Ética, en el sentido, de que la relación de Soto y Peralta Salas “no fue casual ni pasajera”.

Maldonado refirió que la Fiscalía de la Nación podría ampliar la investigación preliminar contra el presidente del Congreso por el presunto recorte de salario a sus trabajadores para financiar su publicidad en redes sociales, a fin de evaluar si la contratación de Yeshira Salas Peralta fue o no un acto de nepotismo.

“El enfoque del Ministerio Público debe ser si existe un patrón o no, y no solo sobre hechos aislados”, concluyó.

Más información

El presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), estimó que en tres semanas se tendrán los informes para definir si se le abre o no investigación a Soto. Agregó que en este momento los casos en contra del titular del Congreso están en la etapa de indagación preliminar.

Las indagaciones contra Soto fueron abiertas el 31 de agosto. Es decir, a inicios de octubre, después de cinco semanas, recién se tendrían avances.