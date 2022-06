Una vez descartada la reelección de María del Carmen Alva, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) iniciará esta semana la ronda de diálogos con los demás grupos partidarios con el fin de empezar a conformar una lista multipartidaria y sondear el consenso para las principales cartas que se tiene para la presidencia del Congreso: Eduardo Salhuana (vocero del grupo) y Lady Camones (actual primera vicepresidenta del Parlamento).

Fuentes apepistas indicaron que Richard Acuña, excongresista y líder de la agrupación, encabezará las conversaciones, tal como lo ha venido haciendo desde el 2020. Al hijo de César Acuña se le atribuyen los consensos logrados en la elección de las listas para la Mesa Directiva encabezadas por los acciopopulistas Manuel Merino (2020) y María del Carmen Alva (2021). En ambas, APP ocupó la primera vicepresidencia.

Mueven sus fichas

En APP se han voceado hasta cinco opciones para la presidencia del Congreso. Además de Salhuana y Camones, saltaron los nombres de Roberto Chiabra, Gladys Echaíz y Héctor Acuña.

En el caso de Echaíz y Chiabra, no cuentan con el respaldo partidario (no están afiliados y cuando los invitaron a hacerlo, no aceptaron). Sumado a esto, Chiabra declaró que los legisladores de provincia son “sumisos” a los ministros; mientras que en el caso de Echaíz, sus votaciones en los casos de Edgar Alarcón y Pedro Chávarry han levantado sospechas. En el partido, consideran también que es importante que su representante sea alguien que esté en coordinación con las directrices partidarias, sobre todo si ocurre una sucesión constitucional por una eventual vacancia presidencial y una denuncia a Dina Boluarte.

Pese a todo esto, Chiabra y Echaíz han entablado conversaciones –a título personal– con miembros de otras bancadas. En Avanza País, por ejemplo, ven con buenos ojos una postulación de Echaíz por su conocimiento jurídico (ha sido fiscal de la Nación). Aunque el legislador Alejandro Cavero ha propuesto el nombre de su actual vocero José Williams, en el grupo del tren dijeron que no se ha conversado del tema, pero que Williams podría integrar la mesa en una de las vicepresidencias.

En el caso de Héctor Acuña, las fuentes partidarias han indicado que está buscando el respaldo de su hermano y líder César Acuña. Sin embargo, en la interna, este último ha dicho que será el consenso el que defina al candidato de APP. En la bancada generó malestar que Héctor Acuña haya tenido acercamientos con Perú Libre, llegando a publicarse una foto suya con Waldemar Cerrón en redes sociales.

Bajo ese escenario, las fuentes indicaron que las principales cartas son Salhuana y Camones. Ambos están a la expectativa de los inicios de la ronda de diálogos a nivel partidario. Hace una semana, Salhuana afirmó que APP propondrá una lista a la Mesa Directiva más representativa. “Siempre consideramos que era conveniente la alternancia, no solamente en la presidencia, sino en toda la Mesa Directiva”, dijo, y en la interna entendieron que también daba por descartada una postulación de Camones.

Pese a ello, las fuentes partidarias indicaron que se prefiere poner dos cartas sobre la mesa para buscar los consensos necesarios.

Proyecciones

En los escenarios que maneja APP, se necesita conseguir los votos de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y Somos Perú. Cinco bancadas que no ven posible que se unan al oficialismo. Todos ellos suman 77 votos.

Como ya se sabe que las bancadas están fraccionadas, existen dudas sobre el voto de ‘Los Niños’ de AP (6), y del accionar de SP (5) y RP (9). Es por ello que la estrategia apunta también a obtener votos de los no agrupados (Podemos y Carlos Anderson), y de las nuevas bancadas Bloque Magisterial y Perú Bicentenario (ambas integradas por exmiembros de Perú Libre). La táctica con estos grupos es ofrecerles las presidencias de comisiones de su interés particular.

El bloque opositor contaría –al igual que el año pasado– con los votos para imponerse en la repartición de presidencias de comisiones y en agosto próximo podría ceder la titularidad de la Comisión de Educación (hoy en manos de Renovación Popular) al Bloque Magisterial. En el análisis realizado, no creen que existe disputa dado que coinciden en la agenda para el sector, que implica revisar las reformas vigentes (universitaria y magisterial).

Por el momento, el único problema confirmado para APP es RP. El actual vocero de este grupo, Jorge Montoya, indicó a este Diario que este año no presentarán lista única –como en el 2021– y buscarán integrar la mesa multipartidaria, pero que no creen que la deba presidir APP. Montoya descartó volver a postular a la presidencia del Parlamento.

Por el momento, Eduardo Salhuana y Lady Camones son las cartas principales de APP para presidir el Congreso.

La insistencia del cerronismo

Fuentes de Perú Libre indicaron que las últimas renuncias respondieron a la insistencia del bloque cerronista para que Waldemar Cerrón sea su representante en la conformación de una lista para la Mesa Directiva.

También señalaron que el bloque cerronista buscará designar a Guido Bellido como el nuevo vocero de la bancada desde julio. En Perú Libre consideran que pueden formar una coalisión con Perú Democrático, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Podemos y Somos Perú.