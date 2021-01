César Combina, vocero de Alianza para el Progreso (APP), señaló que el proyecto de ley aprobado en la comisión multipartidaria encargada de la reforma integral del sistema previsional -liderada por la congresista Carmen Omonte, candidata a la vicepresidencia por APP- no representa a su agrupación política.

“Este proyecto no representa a la bancada de Alianza para el Progreso y desde nuestra bancada no hemos estudiado esta propuesta, no es pública para su estudio y consideramos que lo mejor es devolverle y darle fuerza a los afiliados. Los afiliados son los que tienen derecho a decidir sobre su pensión y, por eso, pedimos que este proyecto de ley pase por todo el trámite regular”, señaló en diálogo con Canal N.

En conversación con El Comercio, la congresista Carmen Omonte detalló que este proyecto propone que los fondos se capitalicen en dos esquemas diferentes, tal como lo propone la OCDE.

“En aras de preservar la calidad de las pensiones, los fondos serán capitalizados bajo estos dos mecanismos diferentes: el fondo de riesgo individual, que será capitalizado por gestores privados como bancos, AFP y otros gestores financieros; y el fondo de riesgo compartido que será un porcentaje menor -que lo establecerá el reglamento- será capitalizado bajo el esquema del Fondo Consolidado de Reserva. Este último ha logrado una gran rentabilidad en función a bonos, empresas y entidades. Es el mismo mecanismo de un gestor privado. No es que el fondo lo tendrá el Estado”, indicó.

Consultado César Combina sobre si Omonte conversó con la bancada sobre este proyecto, refirió que tras su renuncia a la agrupación legislativa en diciembre del 2020, “a nivel administrativo parlamentario” no tienen “mayor contacto vinculado a su trabajo legislativo”.

Además, explicó que, en el plan de gobierno del candidato y líder de su agrupación, César Acuña, se propone el fortalecimiento del afiliado en el sistema de pensiones.

“En este caso, por ejemplo, la respuesta más clara y contundente es que en el plan de gobierno de APP, el plan que lleva a la congresista Omonte como candidata a la vicepresidencia, se fortalece el propio sistema, se fortalece al afiliado. En nuestro plan de gobierno está en dónde se pueden generar mecanismos estatales para garantizar un pilar solidario, pero que esto no sea obligatorio para el sistema y de esta forma el afiliado mantenga la libertad y la propiedad de su fondo”, dijo.

En esa línea, a título personal, Combina refirió que “no apoyaría este proyecto” de la comisión de reforma, ya que “debilita al afiliado y podría repetir un modelo nefasto como el caso de la ONP”.

“El peruano sabe el día de hoy que el Estado no es un buen administrador, no puede responder por oxígeno, con vacunas, no está pudiendo responder por un sistema de salud que financian con nuestros impuestos. Creo que darle el dinero de los afiliados a la administración pública puede ser un gran error”, acotó.

