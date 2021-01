Conforme a los criterios de Saber más

Desde el domingo, Lima y otras ocho regiones del país retornarán, después de siete meses, a cuarentena total para contrarrestar el incremento de los casos de COVID-19. La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, advirtió este miércoles que los candidatos no podrán realizar actos de campaña presenciales en estas zonas que están bajo alerta extrema, mientras dure el confinamiento.

“Pueden hacer campaña, pero no van a poder hacerla en las zonas de riesgo extremo, las campañas presenciales, podrán hacer sus campañas virtuales, [que utilicen] mecanismos creativos. Estamos terminando un protocolo para las campañas electorales, el sanitario a pedido de los organismos electorales que debe estar saliendo en estos días”, dijo Bermúdez en el noticiero “90 Segundos”.

¿Pero cuál será el impacto de esta cuarentena en la campaña electoral? ¿Y cuáles son los mecanismos “creativos” que los partidos pueden aplicar para hacer llegar su mensaje?

El politólogo José Luis Incio consideró que el nuevo confinamiento les exigirá a los partidos cambiar su dinámica, porque afectará el proceso de identificación de “propuesta-candidato” y “símbolo-candidato”, que tiende a iniciarse en esta etapa de la elección.

“Esto será un reto y también hará que la influencia de los medios de comunicación sea mucho más grande. ¿La razón? Serán lugares donde los postulantes podrán mostrarse”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Incio refirió que la franja electoral puede llegar a ser gravitante en este contexto.

“Esto puede en cierta medida equilibrar el acceso a una señal masiva, que George Forsyth haya renunciado [a la franja], le puede resultar una mala movida”, subrayó.

La politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, afirmó que la cuarentena obliga a los partidos a replegarse y a diseñar estrategias de campaña no directas. No obstante, alerta que las elecciones no son un tema prioritario para la mayoría de ciudadanos, sino el garantizar su salud y la de su familia.

“El problema es cuándo, de cara al ciudadano, y en esta coyuntura, se conocerá la oferta electoral. Hay un elector que es informado, pero otros que no”, expresó a este Diario.

Una opinión similar tuvo el comunicador y escritor Gustavo Rodríguez, quien refirió que el gran impacto de la cuarentena será que “los electores estarán más preocupados por lo urgente, el cortísimo plazo: la sobrevivencia”. “Esto hará que se deje aún más para el final el análisis y el cotejo que debería equilibrar las escogencias emocionales. En otras palabras: crece la imprevisibilidad”, remarcó.

Violeta Bermúdez dijo que no podrá haber campaña presencial en zonas de riesgo extremo.

Los “mítines solitarios” y el valor de las bases

Rodríguez dijo que los candidatos pueden llegar, a través de mensajes cortos y atractivos, a sus potenciales electores. “Pueden hacer mítines solitarios, espacios desde los cuales puedan llegar a cada pantalla de celular”, añadió.

Incio sostuvo que las redes sociales, ante la prohibición de contratar propaganda electoral en radio y televisión, será la principal plataforma de los postulantes para explicar sus propuestas. “Es cierto que no todos tienen conectividad a Internet, pero la mayor parte del electorado está en las ciudades. Y para las zonas rurales, trabajaría con las radios locales”.

También señaló que es momento que los partidos se reconecten con sus organizaciones de base, y que estas sean los que lleven su mensaje.

La politóloga Kathy Zegarra opinó que los partidos políticos deben fortalecer su “presencia online” y ensayó una propuesta: “[Pueden lanzar] una página web que brinde la posibilidad de recolectar las demandas de los ciudadanos. Y, por otro lado, también es momento para que se active el trabajo de la militancia, cada uno de ellos podría ser un vocero activo” de su agrupación.

Zegarra también señaló que los candidatos deben respetar la cuarentena y no trasladarse a otras zonas del país, donde sí se permiten los viajes interprovinciales, para realizar actividades presenciales. “Tienen, además, que demostrar su capacidad de llegada, más allá de conglomerar y exponer al virus a sus posibles votantes”, subrayó.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico adjunto del Voto Informado del JNE, afirmó que, en el actual contexto, la recordación de la marca partidaria será clave.

“Por ejemplo, por más desprestigio que tenga Acción Popular en el actual Congreso, están primeros en intención de voto para el próximo Parlamento, ahí los ayuda la recordación de la marca. En una elección, en la que no hay mítines y la campaña es restringida por la pandemia, el símbolo juega un rol importante”, manifestó.

¿El JNE debe organizar más debates?

El comunicador y escritor Gustavo Rodríguez cree que es importante que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organice más de un debate en marzo, porque estos servirán para “atenuar la postergación mental que la segunda cuarentena obrará en la ciudadanía”. Agregó que el mensaje central de los candidatos debe ser qué proponen para recuperarnos de esta la crisis.

“Quien lo diga y convenza mejor, tendrá más oportunidad entre los indecisos”, mencionó a El Comercio.

En las elecciones de 2016, el JNE organizó un solo debate entre los 10 candidatos a la Presidencia antes de la primera vuelta. (Foto: Difusión)

La politóloga Kathy Zegarra tuvo una posición similar, en el sentido, de que al no tener certeza de que en marzo la cantidad de contagios por COVID-19 baje, es necesario que se realicen polémicas desde el inicio de ese mes. ¿Por qué? “Para darle más tiempo a los ciudadanos para que conozcan las principales políticas públicas de los candidatos”.

Una opinión diferente tuvo el politólogo José Luis Incio, quien señaló que, si se diluye un gran debate en pequeñas polémicas, puede tener el efecto contrario: que la ciudadanía no les preste atención.

Por su lado, la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, dijo que los organismos electorales deben garantizar que se den las elecciones, tras la posición de algunos partidos a favor de su postergación. “En términos sanitarios se conoce la experiencia de otros países, como Chile, Bolivia y Estados Unidos, donde en plena pandemia se dieron elecciones. Y, según la evidencia, el día de la votación no implicó un repunte de la ola”, acotó.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 14% votaría en blanco o viciado y el 11% aún no define su voto.

El candidato de Somos Perú a la Presidencia, Daniel Salaverry, adelantó anoche, en Latina, que su partido ha decidido suspender sus actividades proselitistas presenciales en las regiones con riesgo extremo. Agregó que reducirán sus actos políticos en las otras localidades con riesgo alto por COVID-19. “Prácticamente, estamos suspendiendo [las actividades]”, agregó, tras insistir que las elecciones deben realizar el 23 de mayo y no el 11 de abril.

El postulante de Podemos Perú a la Presidencia, Daniel Urresti, dijo que los candidatos deben dar el ejemplo a la ciudadanía, al momento de cumplir con las nuevas disposiciones dadas por el Ejecutivo. “Las campañas electorales tendrán que realizar sin exponer a la población […] Estamos en una situación crítica y muy grave, esta segunda ola será peor que la primera”, subrayó.

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular, criticó al Gobierno por haber ordenado un nuevo confinamiento desde el domingo. “Se está repitiendo la medida. Vamos a estar 15 días en nuestros hogares. Luego seguramente darán 15 días más y, lamentablemente, esa no ha sido la mejor medida para controlar de manera adecuada la pandemia porque nos volveremos a contagiar”, remarcó.

Lescano, según informó su partido en una nota de prensa, continuará su recorrido por Huancavelica y Ayacucho, para retornar a Lima para acatar la cuarentena.

