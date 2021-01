Conforme a los criterios de Saber más

La mañana de este viernes, el Partido Morado anunció la suspensión temporal de sus actividades proselitistas presenciales debido a la pandemia. Según señaló la organización política, su campaña se trasladará “al formato virtual” y estará compuesta por foros. Otros partidos también han reformulado la manera de llevar su marca a los electores.

Esto, a raíz de la crecida en la curva de contagios por COVID-19 en el país y la confirmación oficial del Ministerio de Salud sobre el registro de una segunda ola. En este contexto, el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, ha advertido también que el municipio no permitirá actos políticos en áreas públicas de la capital. Asimismo, anunció que, de no respetarse esta disposición, se plantearía un mecanismo de denuncias.

“Nosotros estamos estudiando una figura que se va a plasmar a través de la procuraduría para poder hacer inclusive denuncias por haber puesto en riesgo la salud de las personas para aquellos que insistieran en hacer concentraciones o mítines. Ese es uno de los mecanismos que estamos desarrollando. Pero también va a haber fiscalización para no permitir que estas concentraciones se dén”, dijo Muñoz esta mañana en RPP.

En diálogo con El Comercio, representantes de distintas organizaciones políticas en campaña refirieron que están planificando una reformulación en el acercamiento a sus simpatizantes. Algunos, incluso, han decidido postergar su agenda.

Perú Libre: candidato contagiado y actos suspendidos

Como se recuerda, el partido Perú Libre sufrió un revés en su campaña la noche del lunes 11 de enero, luego de que su candidato presidencial Pedro Castillo se contagiara de COVID-19. Ese mismo día y el domingo anterior, Castillo había recorrido Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Este Diario informó que, al menos en Puente Piedra, no se había respetado el distanciamiento físico ni tampoco el correcto uso de mascarillas por parte de quienes rodearon al postulante.

Pedro Castillo había iniciado su campaña en Lima dos días antes de presentar síntomas de COVID-19. Su infección se confirmó la noche del lunes 11 de enero. Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, reconoció que el partido necesita reformular la campaña.

Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, señaló a este Diario que -de momento- la programación de actividades de Castillo ha quedado suspendida por obvias razones y que el candidato guardará reposo hasta su completa recuperación. Sin embargo, dijo que el partido sí está contemplando cambios a la estrategia de campaña.

“Definitivamente, tenemos que reformular porque no se puede estar actuando de mala fe. No podemos permitir que en marchas y recorridos haya contacto directo entre cualquier persona porque puede tener la enfermedad. Nosotros sabemos que, en unos 14 días, Pedro Castillo ya no va contagiar porque se va a curar, pero no exime que cualquiera de los militantes o personas que lo rodeen puedan estar infectados”, respondió.

De acuerdo con Cerrón, cancelaron una marcha que tenían prevista el martes en Huancayo.

Somos Perú continuaría con “visitas inopinadas”

El partido del corazón, que lleva como candidato presidencial a Daniel Salaverry y como cabeza de lista por Lima a Martín Vizcarra, difundió su protocolo sanitario de campaña el último 10 de enero. Entre sus compromisos, están el saludo sin contacto físico y reglas específicas para las interacciones en espacios cerrados o abiertos.

Somos Perú te da a conocer su protocolo sanitario de campaña que será aplicado por todos nuestros candidatos. Queremos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias para seguir construyendo juntos el país que todos queremos. #Elecciones2021 @dsalaverryv @MartinVizcarraC





La oficina de comunicación de Somos Perú informó a El Comercio que en ningún momento han convocado ni organizado mítines. Según refirió uno de sus comunicadores, la estrategia está en realizar visitas inopinadas -es decir, sin previo aviso a la población- a distintos puntos del país.

“Nosotros ya habíamos establecido que no vamos a hacer ningún tipo de mitin. Lo que sí hemos hecho es visitas inopinadas en diversas zonas del país, donde acudimos a espacios abiertos. No convocamos a nadie para que acuda y nos quedamos muy poco tiempo, justamente, para evitar la aglomeración de gente”, subrayó.

Además, señalaron que se ha dispuesto el uso de mensajes escritos en pancartas para recordar a las personas sobre el distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

“Nosotros no permitimos que nadie se acerque si no usa mascarilla o la tiene mal puesta. Si vemos a una persona así, le exigimos que acate esta medida de prevención. Entendemos que el ímpetu y los ánimos muchas veces hacen que las personas se olviden de las normas sanitarias, pero estamos tomando las medidas, siempre recordando con carteles o con nuestra voz mientras hacemos el recorrido”, explicó el encargado.

Daniel Salaverry recorre el país junto a su candidato por Lima, Martín Vizcarra. La foto corresponde a una visita en Arequipa el pasado lunes. El recorrido generó aglomeración de personas. (Foto: Somos Perú)

Acción Popular ajusta viajes a las nuevas restricciones

El último miércoles, el partido que lanza a la presidencia al excongresista Yonhy Lescano circuló un comunicado donde establece “medidas complementarias” para sus actividades de campaña, considerando el ascenso de casos por COVID-19 en el Perú. Entre sus nuevas reglas, está la reducción de aforos al 50% en los locales que se visiten. Además, sostienen que no permitirán actividades que sobrepasen una hora de duración.

La oficina de prensa de la campaña nos señaló que la agenda programada para la semana siguiente ha sufrido algunos cambios en vista de las nuevas disposiciones del Gobierno. “Hoy (jueves) terminamos en Tumbes. El candidato estará en Amazonas dos días. Y el domingo paralizamos las labores por el mismo toque de queda que se ha impuesto en Cajamarca. Ahí hemos reducido un día porque tenemos que respetar eso. Se va a empezar el lunes y martes en Cajamarca, y ya de ahí retornamos a Lima”, precisó.

El comunicador de Acción Popular agregó que las visitas ya están planificadas y lo que se pretende es controlar mejor la asistencia de personas y su distancia física. “Tratamos de manejar la agenda bien en cuanto a la cantidad de personas que se concentran. Hay personas que quieren ver al candidato (Lescano), sobre todo en regiones. Pero vamos a tener que limitar y evaluar todo eso”, dijo.

Lescano tampoco cumplió con las medidas de distanciamiento durante sus recorridos. Esta foto fue colgada en las redes sociales del candidato el 3 de enero.





Frente Amplio reestructura agenda al sur del país

De acuerdo con el comando de campaña del partido que lanza a Marco Arana como candidato a la presidencia, todas las reglas sanitarias que aplican son las mismas que el Ministerio de Salud ha dispuesto a lo largo de la pandemia.

“El partido se está rigiendo en base a ese protocolo nacional. Lo estamos difundiendo (entre los candidatos) con un diseño más amigable, pero nos basamos en la versión del Minsa”, explicó una persona encargada de las comunicaciones de la campaña.

La fuente explicó que, de momento, no han tenido actividades esta semana porque se están enfocando en acuerdos sobre el cronograma de próximos viajes al sur del país, cuyas fechas están por confirmar. Refirió que se están tomando en cuenta las clasificaciones de riesgo que ha dado el Gobierno.

“Toda la agenda se está reestructurando por las restricciones focalizadas que el Gobierno ha establecido en cada región. Esta semana, no hemos tenido actividades porque nos hemos dedicado a reestructurar el cronograma de viajes a regiones. Otra de las previsiones es que el comando de campaña se someta a pruebas de bioseguridad, tanto de ida como de regreso”, sostuvo.

PPC también reevalúa medidas para sus giras de campaña

El Partido Popular Cristiano, que lidera el candidato presidencial Alberto Beingolea, también ha previsto cambios en su campaña. La próxima semana, del miércoles al sábado, tenía planificados varios viajes al sur peruano, que incluían paradas en Puno, Arequipa y Moquegua.

Sergio Alba, vocero de la campaña del partido, dijo a El Comercio que estos viajes han quedado en suspenso por ahora. “Lo estamos evaluando. Eso ha quedado en suspenso porque se han incrementado los casos y se ha complicado la situación. Estamos teniendo comunicación amplia con nuestros candidatos a nivel nacional y vamos a alcanzarles las medidas que estamos planteando”, señaló.

El encargado refirió también que, además de las normas sanitarias del Minsa, están elaborando un protocolo especial para sus actividades de campaña. Según dijo, este documento estará listo en los próximos días.

“Estamos buscando mecanismos que nos distancien más de las personas. Es probable que usemos un megáfono para evitar mucho más la cercanía física. En el caso de las visitas, sí se va a restringir las visitas a lugares muy cerrados y también los mercados u otros lugares de mucha concurrencia de personas. Es por eso que estamos planteando nuevamente lo que va a ser nuestra primera salida. Nosotros no tenemos campaña en las calles. Por el momento, estamos tratando de hacerlo todo de manera virtual o en entrevistas o en redes sociales”, explicó Alba.

Fuerza Popular suspendió encuentros públicos y otros partidos emiten reglas internas

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció en un video del 10 de enero la suspensión de “todas las concentraciones públicas” que la organización había programado. Su rediseño de campaña, según advirtió, prevé visitas reducidas, reuniones con un máximo de 15 personas, lugares ventilados y uso estricto de mascarillas, además de distanciamiento físico. Fujimori también precisó que estas actividades no serán anunciadas ni tampoco convocarán a medios de comunicación.

Los candidatos no podemos poner en riesgo la vida de la gente por ganar votos. Es por eso que hoy presento mis nuevos protocolos de campaña.

(VIDEO) pic.twitter.com/4GJG7QTXzk — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 10, 2021





En el caso del partido Victoria Nacional, cuyo candidato presidencial es George Forsyth, emitieron una directiva interna que prohíbe mítines y conciertos como parte de su campaña. La decisión, difundida en un comunicado de prensa, alcanza a todos los postulantes de la organización política, incluyendo a Forsyth y los integrantes de sus listas al Parlamento Andino y al Congreso de la República.

También se estableció que, durante las caravanas y actividades proselitistas de menor concurrencia de personas, se dispondrá un equipo que comunique a la población sobre las medidas sanitarias generales. Otra regla consiste en la evaluación periódica de los candidatos y del equipo de campaña para el descarte del virus.

Alianza para el Progreso, cuyo candidato presidencial es César Acuña, tiene también un reglamento interno de bioseguridad. En el documento, se fija la difusión permanente del protocolo sanitario durante las actividades, a través de un equipo de personas con mochilas publicitarias. Este comando de bioseguridad está conformado, consta el comunicado, por personas con conocimiento en primeros auxilios, personal de salud y/o técnicos y con “declaración jurada de buena salud”.

El 6 de enero, la candidata presidencial del partido Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, dirigió una carta al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a fin de expresarle la necesidad de protocolos de aplicación general para la campaña. En este documento, Mendoza precisó, a modo de “colaborar con ese propósito”, algunas medidas, tales como la priorización de espacios abiertos, la exigencia de una distancia mínima de metro y medio, y el control de la temperatura corporal. Además, sostuvo que es necesaria la firma de un compromiso entre todas las organizaciones políticas para cumplir con la adopción de medidas sanitarias en sus actividades.

La renuncia a los tradicionales mítines: ¿Cómo afecta electoralmente a los partidos?

La politóloga Paula Muñoz Chirinos señala que, en general, los votantes pueden valorar la responsabilidad de los partidos que deciden suspender o reducir al mínimo sus actividades proselitistas presenciales. Sin embargo, estima que el panorama es complejo si nos situamos en el país y en la debilidad de las organizaciones políticas.

“Es un reto complicado para los partidos en el Perú cambiar las estrategias de campaña tradicionales. Un reto adicional es que las reglas sobre cómo hacer publicidad electoral han cambiado. Ya no pueden suplir la falta de mítines o grandes actividades con publicidad privada pagada. Adicionalmente, la elección que tenemos en frente está muy fragmentada y no hay referentes electorales claros todavía”, dijo Muñoz.

La ex comisionada para la Reforma Política y actual profesora de la Universidad del Pacífico explica que los mítines funcionaban no solo para congregar personas, sino también como un indicador hacia afuera respecto del poder de los partidos.

“Los mítines permitían a los candidatos ganarse esa imagen de que tienen candidatos con fuerza electoral, con seguidores y presentarse como opciones viables electoralmente. En estas circunstancias, resultan interesantes algunos cambios de estrategia como las visitas o los encuentros con grupos reducidos. Eso permite una comunicación política más directa con sectores populares. Otra alternativa interesante para compensar podría ser el uso inteligente de la franja electoral y un uso más intensivo de las redes sociales, aunque esto último no llega a todo el país necesariamente”, indica Muñoz.

Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia, existirá una evidente desventaja para los partidos que tienen menos historia en el país: aquellos pequeños, nuevos o de logo cambiante. “Hay algunas organizaciones que no van a sufrir tanto revés con la suspensión de actividades porque tienen un poco más de vida organizacional, más contacto con la ciudadanía en el sentido de que han participado en varias elecciones consecutivas o porque movilizan sectores. Creo que esos partidos pueden salir mejor parados de una campaña tan anómala como esta”, señaló.

Sosa también destaca la importancia de que los partidos centren sus campañas en la recordación de sus símbolos, a fin de que el esfuerzo comunicacional asegure votos. “Tienen que ver la manera de dejar en claro su marca como referencia para los electores. Lo que seguramente veremos con más frecuencia serán las pintas de paredes y los murales. Creo que la recordación de los símbolos va a adoptar un protagonismo mayor que en otras campañas por las mismas limitaciones que hoy tienen los partidos de difundir su marca”, explicó.

Finalmente, el experto en temas electorales, José Naupari Wong, también indicó que el posicionamiento del símbolo será clave. “Tenemos que tomar en cuenta a los partidos nuevos o a los candidatos que han cambiado de partido. Yo creo que la estrategia comunicacional va a tener que ser muy enfatizada en el símbolo. Y ahí, claramente, algunos partidos tienen mayor ventaja que otros porque tienen mayor tiempo como marca registrada”, subrayó.

