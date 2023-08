El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) se pronunció sobre la denuncia en su contra realizada por su colega de bancada Marleny Portero, respecto a que buscó trabajadores para Palacio de Gobierno, y consideró que ella “se ha equivocado”.

En declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que su colega de bancada tiene que salir a “aclarar el tema” en su momento y que en realidad lo que pidió –en su calidad de vocero- fue recomendaciones de asesores para su grupo parlamentario.

“Creo que la congresista Marleny Portero se ha equivocado, ella tendrá que responder en su momento. Cuando fui vocero –fui más de un periodo y es natural que no recuerde todo lo conversado- le he pedido que me presenten a profesionales para asesorar a la bancada”, expresó.

“Después de esa conversación ella (Portero) puso un asesor en la bancada, como corresponde finalmente. El vocero puede tener esa facultad de pedir recomendaciones a otros congresistas para asesores de bancada”, añadió.

En ese sentido, el parlamentario remarcó que su colega de bancada tiene que “aclarar el tema” en su momento y dijo que no puede responder por otras personas.

Según un reportaje de “Cuarto Poder”, Marleny Portero aseguró a la fiscalía que Vergara buscaba trabajadores para Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo.

“Luego de la reunión del 7 de septiembre del 2021, el congresista Elvis Vergara Mendoza me llamó a su despacho, a lo que acudí. En ese momento me preguntó si tenía un profesional A1 a quien recomendar para ser evaluado, sin precisarme para qué era, indicándome que de la Presidencia de la República estaban llamando, solicitando a estos profesionales A1″, dijo.

Vergara es investigado por el Caso ‘Los Niños’. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en su contra en mayo pasado, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Marleny Portero detalló a la fiscalía que Vergara convocó a los integrantes de la bancada de Acción Popular a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno, donde iban a evaluar a profesionales propuestos por los parlamentarios.

“Por tal motivo, fui a la oficina de Elvis Vergara para preguntar si era cierto y él me dijo que sí. Además, me dijo que si tenía la propuesta del personal idóneo, que se acerque a Palacio. Luego de ello vuelvo a mi despacho y le señalo a mi asesora Lilian Bances respecto a lo que me había dicho Elvis Vergara del profesional A1 y le pregunto respecto al señor Javier Villarroel Pérez, que me había presentado. Y ella me indica que debe estar trabajando, por tal motivo le indiqué que lo llamara, que la reunión se iba a llevar en Palacio, donde lo iban a evaluar”, señaló.

Además, “Cuarto Poder” mostró una fotografía en la que aparece Villarroel Pérez posando en Palacio de Gobierno el 14 de setiembre del 2021.