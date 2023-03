Por lo menos 27 congresistas no justificaron el uso del bono de S/2.800 que recibieron como “apoyo logístico” para la semana de representación, período en el que los parlamentarios visitan sus regiones o cualquier parte del país para recoger las demandas ciudadanas.

El Comercio hizo un cruce de información entre la relación de legisladores que recibieron bonos y los informes de representación presentados –en el portal del Congreso– desde agosto del 2022 hasta enero del 2023. Los reportes, que son obligatorios de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento del Congreso, no cuentan con un formato específico. Algunos parlamentarios consignan un resumen con fechas, otros presentan una lista de actividades o agrupan fotografías con una pequeña descripción.

Según los especialistas consultados, el dinero entregado no se condice con lo que se reporta porque la actividad realizada no lo justifica, porque la información es incompleta o porque no existe evidencia de la supuesta labor de representación.

—La virtualidad—

En el informe de enero, el parlamentario Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) consignó reuniones con funcionarios y colectivos solo de forma virtual. Las únicas actividades a las que acudió de manera presencial fueron las protocolares, como la Misa y Te Deum por el aniversario de Lima. En los informes de representación de meses anteriores se presenta el mismo patrón: casi todas son actividades virtuales. Pese a ello, siguió recibiendo viáticos.

Como parte de la semana de representación del mes de enero, el congresista Ernesto Bustamante se reunió por Zoom con los estudiantes de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.).

Guillermo Bermejo (Perú Democrático) también recibió el bono de enero, pero en su informe solo reporta tres actividades sin detallar fechas. Dos de ellas fueron manejadas virtualmente: un conversatorio y una entrevista a un medio internacional. En informes anteriores da cuenta de reuniones presenciales, pero no registra información completa, pues reporta actividades solo de cuatro de los cincos días de representación.

Según el informe presentado por el congresista Guillermo Bermejo, en enero participó en un foro virtual organizado por el instituto IDEAL de México.

—Sin informes—

Hay un grupo de 25 legisladores cuyos reportes de viajes o actividades no constan en la página web del Parlamento, pero que sí cobraron viáticos. Cuando se inició la revisión para este informe, la cifra era mayor. En total eran 33 congresistas. Sin embargo, a inicios de esta semana, luego de las llamadas que este Diario hizo, se empezaron a publicar informes pasados en el portal del Congreso.

Un caso resaltante es el de Abel Reyes (Perú Libre): no hay evidencia de su labor en octubre, noviembre y enero, pero sí recibió los S/8.400 de viáticos.

Informes de representación presentados por el congresista Abel Reyes.

Respecto a Magaly Ruiz (elegida por Alianza para el Progreso), solo constan las actividades de agosto y setiembre, pese a recibir el bono en los otros meses.

Informes de representación presentados por la congresista Magaly Ruiz

Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) solo justificó el informe de agosto, pero cobró el bono en los meses restantes. Personal de su despacho aseguró que cumplió sus actividades.

En el caso de María Cordero (Fuerza Popular) tampoco se evidenciaba el reporte de por lo menos tres meses, pese a recibir viáticos. El Comercio contactó a la congresista y dijo que no podía atendernos. Tras ello, algunos informes fueron publicados en el portal del Congreso.

Edgar Tello (Bloque Magisterial) solo contaba con el informe de agosto, según el portal. Durante la semana, incluyó otros dos reportes. Respecto a las actividades de setiembre y octubre del 2022, no consigna información, pese a haber cobrado el bono. Consultado por este Diario, indicó: “Mis informes están presentados. Depende de Oficialía Mayor que los puedan publicar”.

Una respuesta similar dieron Heidy Juárez (Podemos Perú) y Héctor Valer (Somos Perú). Ambos enviaron sus informes a este Diario y remarcaron que fueron remitidos oportunamente a Oficialía Mayor.

En la quincena de setiembre, Germán Tacuri (Bloque Magisterial) tuvo problemas de salud y fue internado en el hospital Edgardo Rebagliati, lo que le impidió participar en la semana de representación. Pese a ello, ese mes recibió viáticos. En comunicación con El Comercio, dijo: “No tengo ningún inconveniente en hacer la devolución si se hizo el abono”.

Este Diario buscó recoger la versión de cada congresista mencionado en el informe. En algunos casos no se obtuvo una respuesta.

—Los expertos—

Según la directiva 08-2022-DGA-CR, el bono asignado “no está sujeto a rendición de cuenta”. Para el secretario de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, el bono en realidad es un aumento de sueldo no sincerado. Considera que debe modificarse la norma, pues “si encuentras que lo que están gastando no justifica [el monto], [...] lo que hay que hacer es reducirlo”.

“[Sobre el bono por semana de representación], en el fondo lo que ha pasado es que estás aumentándole el sueldo [al congresista] de manera informal”. Iván Lanegra Secretario general de la asociación civil Transparencia

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes remarca que no hay mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de las actividades: “No tenemos información que permita justificar mejor la sobrevivencia de la semana de representación. Tenemos evidencia del mal uso que se le da”.

Dato

Entre agosto del 2022 y enero del 2023 se programaron cinco semanas de representación.