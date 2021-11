Conforme a los criterios de Saber más

Congresistas de distintas bancadas se manifestaron en contra de otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para ejecutar reformas en materia tributaria. Algunos de estos grupos parlamentarios tienen previsto reunirse este miércoles para, entre otras cosas, tomar una postura oficial y conjunta sobre este tema, pero sus integrantes adelantaron a El Comercio sus posiciones.

El vocero de Alianza Para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana manifestó que, si bien su bancada aún no ha tomado una decisión en conjunto, él no está de acuerdo con lo propuesto por el Gobierno y añadió que “lo más conveniente” sería que se denieguen las facultades.

“Lo que he escuchado de gente que conoce el tema es que, en una situación de recesión económica, de un 80% de la población económicamente activa totalmente informal, imponer tasas tributarias adicionales a las ya existentes puede afectar la reactivación económica y va a caer sobre los mismos contribuyentes de siempre”, dijo el legislador.

“Lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria y combatir la evasión, la elusión tributaria. En ese sentido, hay un problema de fondo del pedido de facultades del ministro”, considero. “Quizás lo más conveniente sea, al final, denegarlas, pedirlas que las presente al Congreso y comprometernos a discutirlas, debatirlas y votarlas los más pronto posible”.

El último domingo, César Acuña declaró que él estaba en contra de dar facultades al Ejecutivo. Al respecto, Salhuana dijo que la opinión del líder de APP es “importante” y que “siempre es tomada en cuenta”. “En la mayoría de los casos siempre tenemos una coordinación previa. Lo que pasa es que no nos hemos reunido con él, porque ha estado fuera del país y recién ha retornado. Seguro que nos va a convocar a una reunión y ahí nos expresará su punto de vista, que ya lo ha hecho público, y sobre esto tomaremos una decisión”, explicó.

El legislador comentó que, de lo que ha podido escuchar, tampoco hay opiniones favorables en otras bancadas a la posibilidad de otorgar las facultades solicitadas por el Ejecutivo. “He escuchado más opiniones contrarias”, indicó. Una estimación similar hizo Alejandro Cavero, de Avanza País, quien añadió que entre sus colegas parlamentarios “hay mucho temor de que el Gobierno pueda pasarse de la raya si le dan facultades”.

Cavero indicó que, así como en APP, en Avanza País aún no se ha reunido para adoptar una decisión oficial sobre este tema. Sin embargo, a título personal, Cavero dijo que “las facultades no deberían otorgarse, porque son tremendamente peligrosas para el país” y que hasta ha podido oír, sus compañeros de bancada tienen una postura similar.

“En todo caso, el Gobierno debería presentar cada uno de sus proyectos y estos ser evaluador en el Congreso. El presidente no ha sido elegido para legislar, sino para gobernar. Legislar es tarea del Parlamento, para eso hemos sido elegidos nosotros””, declaró. “Me parece tremendamente peligroso darle facultades legislativas a un gobierno con este nivel de improvisación y radicalidad, lo que llevaría a concentrar más aún el poder en una circunstancia donde debemos garantizar el equilibrio”.

El congresista de oposición considera que el enfoque de las propuestas del Ejecutivo es “castigador del formal” porque apunta a “seguir cobrándole a los pocos formales que ya pagan” y no a “ver cómo logramos anchar la base tributaria para que más peruanos puedan cumplir como se debe”. “La razón por la que el Estado no logra recaudar lo suficiente es porque en el Perú la informalidad bordea el 80%”, dijo.

Mirtha Vásquez y Pedro Francke se presentaron el pasado viernes en la Comisión de Constitución el Congreso para sustentar su pedido de faculades. Foto: PCM

El portavoz de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, estimó que deberían estar reuniéndose este miércoles para escuchar a sus asesores, dialogar con sus compañeros y tomar una posición sobre las facultades “que sea lo mejor para el país”. “Vamos a tocar eso como parte de la agenda (…) Creo que el miércoles vamos a tener que definir una postura o al menos compartir posiciones al respecto”.

Vergara hace un diagnóstico similar al de Salhuana y Cavero: en líneas generales, en el Congreso no hay un consenso a favor del tema. “La mayoría de los congresistas, no solo de la bancada de Acción Popular, sino en general, tenemos desconfianza respecto a cómo se están administrando los recursos del Estado (…) Hay un gran sector de congresistas, dentro de la bancada y fuera de ella, que está en contra de la delegación de facultades”, dijo a El Comercio.

Esta oposición se debe, dice Vergara, a esa desconfianza hacia el Gobierno y a un desconocimiento sobre para qué precisamente se darían a esas facultades. “Quizás sería importante de parte del Ejecutivo que haya una comunicación más específica, más precisa sobre este tema”, comentó.

A título personal, Vergara dijo que “no es prudente generar mayores impuestos, sino más bien reforzar a la Sunat para que la recaudación sea mejor, sea mayor”. “La informalidad no se ha reducido y mientras no se reduzca, no puede aumentar la recaudación. Generar más impuestos, que probablemente no sean cobrables, no tiene mucho sentido”, comentó.

Sin embargo, agregó que quiere “escuchar un poco más” a especialistas en temas tributarios. “No olvidemos que el tema es puramente técnico y se necesita la asistencia y el apoyo de las personas que conocen más de la materia”.

El pedido de #FacultadesLegislativas en materia tributaria, fiscal y demás es muy peligroso para la estabilidad política. El desgobierno empieza a ser la característica principal del Ejecutivo. Considero rotundamente que "no hay delegación para la improvisación". pic.twitter.com/z2zQYcbAwZ — Ilich López - Congresista del Bicentenario (@ilich_2021) November 8, 2021

En el mismo grupo parlamentario, el legislador Ilich López dijo que lo solicitado por el Gobierno “es muy peligroso para la estabilidad política”. “El desgobierno empieza a ser la característica principal del Ejecutivo. Considero rotundamente que no hay delegación para la improvisación, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde Renovación Popular sí adelantan una posición desfavorable hacia al pedido de facultades del Ejecutivo. Consultado sobre El Comercio respecto a cuál sería la postura de su grupo parlamentario, el vocero alterno, Alejandro Muñante, respondió que “la posición es en contra”.

Previamente, el vocero titular de la bancada, Jorge Montoya, había dicho que “no se le puede entregar de ninguna manera las facultades legislativas”. Se les puede dar la facultad de legislar y que el Congreso apruebe sus proyectos, pero darles facultades absolutas de ninguna manera. Ellos [el Gobierno] han dado señales de mala gestión”, declaró el pasado domingo en RPP Noticias.

Quien también se manifestó en contra de otorgar las facultades legislativas fue el congresista Carlos Anderson, quien pertenece a la bancada de Podemos Perú pero precisó que su posición es personal y no representa necesariamente la de su agrupación.

“No hablo a nombre de la bancada, hablo a nombre propio”, aclaró el legislador, quien es economista de profesión. “Yo estoy a favor de una cosa intermedia: que es darle unas facultades, con parámetros bien establecidos, pero no en materia tributaria”.

“Estoy en contra del otorgamiento de facultades legislativas amplias y totales, en particular en materia tributaria. Creo que hay algunos que se podrían conversar con el Ejecutivo, de manera que puedan legislar rápidamente en algunos temas, básicamente de carácter de reglamento administrativo. Pero lo que tenga que ver con el aumento de tributación definitivamente es un tema que tiene que ser discutido técnicamente entre el Ejecutivo y el Congreso”, dijo Anderson.

La bancada de Somos Perú tampoco se ha reunido para tratar este tema, pero tiene previsto hacerlo en los próximos, informó a El Comercio su vocero, José Jerí. Sin embargo, el legislador también manifestó que, personalmente, no le daría las facultades legislativas al Ejecutivo.

“Una reforma tributaria, que es el eje central de lo que están solicitando, no parte solamente de aumentar la carga o regularizar algunas situaciones en la economía, sino de la otra premisa: la informalidad. Esa propuesta la conversamos en algún momento con el ministro de Economía”, manifestó.

Las facultades legislativas comienzan a debatirse en un contexto marcado por las divisiones en la bancada oficialista de Perú Libre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

Jerí agregó que “es muy probable” que si no dan las facultades al Ejecutivo, su bancada presente un proyecto de ley “que atienda el problema de la informalidad empresarial en el país, que debería ser el eje central de cualquier reforma de naturaleza tributaria y económica”. Según dijo, la mayoría del resto de miembros de su bancada tiene un posición similar a la suya.

“Coinciden mucho en nuestra línea de hacer una verdadera reforma tributaria, no solo mirando para un lado, sino mirando de forma integral. Hemos coincidido, sin definir postura aún oficialmente, en eso. El enfoque está mal y eso nos hace dudar todavía”, explicó.

Como Salhuana, Cavero y Vergara, Jerí comentó que en otras bancadas existen los mismos cuestionamientos hacia la postura del Ejecutivo. “Piensan lo mismo. Todos coincidimos en que uno de los problemas grandes de nuestra economía es abordar el tema de la informalidad y, sobre la base de esto, ampliar nuestra base tributaria”.

En Perú Libre, el legislador Luis Kamiche indicó que tampoco hay una postura consensuada sobre el tema, recordado que “es tan volátil ahora la opinión de algunos colegas”. Agregó que espera que la bancada oficialista se reúna en los próximos días y expresó que, a título personal, sí apoya el pedido de facultades, pero no podría adelantar qué es lo que piensan en el resto de su grupo parlamentaria.

