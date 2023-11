El congresista Elvis Vergara, de la bancada Acción Popular, dijo que dos colegas de su agrupación política recibieron ofertas por parte de “gente de la fiscalía” para que voten a favor de destituir a Zoraida Ávalos, a cambio de que se archiven las investigaciones en su contra. Esto en el marco de la investigación que involucra al asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

“Particularmente a mí nadie se me acercó, en realidad. Sin embargo, dos colegas de la bancada de Acción Popular, me indicaron que gente de la fiscalía, no especificando quiénes, se les había acercado a proponerles que apoyen la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos y que, en mérito de ello, les iban a ayudar en sus procesos”, señaló a RPP.

Esta información se condice con lo que se plantea en la investigación que estuvo a cargo de Marita Barreto hasta antes que fuera removida del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder: que Villanueva y otros asesores de la fiscal de la Nación ofrecían archivar investigaciones a cambio de votos.

“Ese acercamiento fue días antes que se someta a votación del pleno le informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, precisó.

Elvis Vergara dijo que a él no se le acercaron porque ya había definido su posición desde la etapa previa en la Comisión Permanente, pero que sí ocurrió con estos dos legisladores cuyas identidades no reveló.

“Evidentemente no pasó así porque mis colegas no votaron a favor de esa destitución”, precisó.

En las conversaciones por WhatsApp que la fiscalía consideró para solicitar la detención preliminar de Jaime Villanueva, se puede apreciar que el asesor de la fiscal de la Nación enviaba documentos donde se detallaba cómo se estaban archivando investigaciones contra implicados en el caso ‘Los Niños’.