El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) negó conocer a Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien detenido en la madrugada de este lunes en un operativo.

En declaraciones a RPP Televisión, el parlamentario también negó cualquier acercamiento con los demás implicados en una supuesta red criminal dentro del Ministerio Público, Miguel Ángel Girao Isidro y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza.

MIRA AQUÍ: Eficcop detiene a asesor de fiscal de la Nación por integrar presunta red criminal

“No lo conozco, no sé quién es esa persona (Jaime Villanueva), honestamente nadie me lo presentó y tampoco se presentó por sí mismo. No he tenido ningún tipo de acercamiento ni con los funcionarios, ni con los asesores ni con la propia fiscal de la Nación, en ese extremo no tengo nada que aclarar”, expresó.

En ese sentido, Vergara, sindicado como uno de los integrantes de ‘Los Niños’, consideró que tras conocerse los resultados del operativo “Valkiria V”, se ha generado un “terremoto político con pronóstico reservado”.

MIRA AQUÍ: Fiscal Marita Barreto pedirá medida cautelar ante la Corte IDH para evitar persecución de Patricia Benavides

“Me resistía a creer, pensé que era una noticia falsa. Es lamentable y lo más preocupante para el Congreso es que se habría negociado votos tanto para elegir al defensor del Pueblo como para destituir a la señora Zoraida Ávalos, algo que en su momento se deslizó, se dijo por allí”, manifestó.

“Esto es muy preocupante, muy penoso, es un terremoto político con pronóstico reservado”, agregó al aclarar que dio su voto a favor de Josué Gutiérrez cuando integró la comisión especial que seleccionó a los candidatos para la Defensoría del Pueblo.

“Yo integré la comisión de selección y di mi voto al señor Gutiérrez como a otra persona más, pero eso fue en la comisión. En ese momento no teníamos más que calificar objetivamente a los candidatos. Ya en el Congreso se hizo el voto político”, acotó.

Declaraciones del congresista Elvis Vergara. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac detuvieron a Jaime Villanueva Barreto, asesor de Patricia Benavides, por presuntamente integrar una red criminal enquistada en la alta dirección de la Fiscalía de la Nación.

La hipótesis apunta que los miembros de esta organización habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso vinculadas, por ejemplo, a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para evitar así la eventual destitución de Benavides.