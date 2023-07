La Comisión de Ética del Congreso anunció este lunes que incluirá en la indagación preliminar contra el legislador Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) el audio difundido por “Cuarto Poder” donde acusa a otros parlamentarios de recorte de sueldos.

A través de un comunicado, dicho grupo de trabajo recordó que el pasado 11 de este mes inició un proceso de indagación contra el parlamentario del partido de la lampa, como consecuencia de la denuncia de su correligionaria María del Carmen Alva.

“Lo difundido ayer en el dominical Cuarto Poder, será recogido en la indagación por ser parte de una misma imputación de presunto recorte de remuneraciones de sus trabajadores”, subrayó la comisión.

Como se recuerda, en la grabación el legislador aseguró que sus colegas Jorge Montoya, José Cueto (Renovación Popular) y Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) también recortan los sueldos de sus trabajadores en el Parlamento.

Hace una semana en un audio difundido por dicho programa, Flores Ancachi acepta que recorta el sueldo a sus trabajadores. Detalló que acordó con su personal recortarle el 10% de sus salarios y el 50% de los bonos que reciben en el Congreso.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, aseguró en el clip.

Se trata de un nuevo caso de recorte de sueldos, el noveno del actual Parlamento. En otro momento de la grabación, el legislador afirmó que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso .

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, dijo en los audios.