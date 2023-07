La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) presentó una denuncia contra su colega de bancada Jorge Flores Ancachi ante la Comisión de Ética, luego que este último admitiera que recorta los sueldos a los trabajadores de su despacho.

Según el documento, a Flores Ancachi se le acusa de haber infringido los artículos 2, 3 y 4 inciso a) del Código de Ética Parlamentaria; y los artículos 3, incisos c), d), e), g) y j), 4 numerales 4.1, 4.3, 4.4, 6 incisos a), b), c) y h) y 8 numerales 8.2 y 8.6 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Alva Prieto también recordó que el parlamentario del partido de la lampa la acusó de realizar prácticas irregulares con sus trabajadores, hecho que calificó de “totalmente falso” y mencionó que éste le pidió disculpas por mencionarla en el audio difundido por “Cuarto Poder”.

Finalmente, la expresidenta del Congreso pide que se realice una investigación exhaustiva contra Flores Ancachi, no solo en relación con el recorte de sueldos a sus trabajadores, sino también en lo referente al presunto soborno de US$250 mil .

Como se recuerda, en el audio el congresista de Acción Popular admite que recorta el 10% de sus sueldos a sus trabajadores y el 50% en el caso de bonos . La grabación data de enero pasado y Flores Ancachi no sabía que lo estaban grabando.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, aseguró en el clip.

Se trata de un nuevo caso de recorte de sueldos. En otro momento de la grabación, el legislador afirmó que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso .

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, dijo.

Cabe indicar que Flores Ancachi se disculpó con María del Carmen Alva y trató de justificar sus “expresiones privadas” al señalar que “han sido originadas a partir de la acumulación de audios sesgados”.

“Las discrepancias políticas que hemos tenido en el seno de nuestra bancada no han nublado mi juicio y quiero ser enfático al afirmar que nunca he realizado ningún acto que vaya en contra de su imagen pública. Sin embargo, entiendo que, como mujer y representante política, usted pueda verse afectada por este reportaje y por ello ofrezco mis más sinceras disculpas”, acotó.