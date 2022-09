El Congreso de la República censuró el lunes pasado a su presidenta, Lady Camones, luego de la difusión de un audio en el que se escucha al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, solicitarle que agilice la aprobación de un proyecto de ley que lo favorecería electoralmente.

La decisión fue tomada con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Inmediatamente, la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, declaró la vacancia de Camones y anunció que se procederá conforme al artículo 12 del Reglamento del Congreso.

El citado artículo señala que el Parlamento deberá celebrar elecciones dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de la vacancia.

Camones –quien un día antes pidió licencia a su militancia en Alianza para el Progreso– ni siquiera obtuvo el respaldo de los otros integrantes de la Mesa Directiva: solo Moyano votó en contra de la censura, mientras que la segunda vicepresidenta, Digna Calle, no votó, y el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante, se abstuvo.

Camones, quien llevaba menos de un mes y medio en el cargo, se convirtió en la segunda presidenta del Congreso en ser censurada. La primera fue Martha Hildebrandt en el 2000.

La legisladora realizó dos gestos políticos para mantenerse en el puesto: pidió licencia a su partido y solicitó que la Comisión de Ética la investigue, pero no consiguió respaldo.

Hasta que el pleno del Congreso elija a un nuevo presidente, el cargo estará en manos de Martha Moyano, aunque en opinión del experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi toda la Mesa Directiva debería evaluar la renuncia.

Rospigliosi también recordó que “las presidencias de Alianza para el Progreso en el Congreso han sido las más breves de la historia”, en referencia a las de Camones y Luis Valdez. Este último fue titular del Parlamento interino tras la asunción de Manuel Merino en noviembre del 2020.

Posturas

La moción de censura contra Camones fue impulsada por el congresista Guillermo Bermejo, de Perú Democrático.

Durante el debate de esa propuesta, la legisladora Kelly Portalatino, de Perú Libre, acusó a Camones y Acuña de vulnerar la independencia del Parlamento. Además, exhortó a la fiscalía a investigar si cometieron presuntos delitos como patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y organización criminal.

En tanto, la congresista Flor Pablo, de la bancada Integridad y Desarrollo, pidió que el Parlamento actúe con la misma firmeza con la que cuestiona al Ejecutivo, “porque si no, volvemos a los tiempos de otorongo no come a otorongo”.

Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, se opuso a la censura con el argumento de que la oposición al gobierno de Pedro Castillo se debe mantener unida. “Es la única manera de hacerle frente a este gobierno que se intenta meter por la ventana”, dijo.

BANCADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN Fuerza Popular 0 22 Perú Libre 14 0 Acción Popular 8 5 Bloque Magisterial 9 0 Alianza para el Progreso 0 7 Renovación Popular 4 2 3 Avanza País 3 5 1 Perú Democrático 4 0 Podemos Perú 2 1 Integridad y Desarrollo 6 0 Cambio Democrático 5 0 Somos Perú 0 2 1 Perú Bicentenario 4 0 No agrupados 2 3 TOTAL 61 47 5

Tras la decisión contra Camones, el legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, dirigió una carta al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, para solicitar la reconsideración de la votación.

Soto es uno de los protagonistas del audio filtrado. En este se le escucha referirse a la opción de vacar al presidente Pedro Castillo.

Crisis en APP se agudiza

Horas antes de la censura de Camones, el legislador Roberto Chiabra renunció a la bancada de Alianza para el Progreso “por razones de conciencia”.

Con la salida de Chiabra y la expulsión de Heidy Juárez, la agrupación pasó de tener 11 congresistas a quedarse solo con nueve integrantes.

Juárez señaló que se enteró el domingo mediante Twitter de su expulsión del partido, y que tomará acciones legales para limpiar su imagen.

“El mismo día que Epicentro TV sacó los audios, a las dos horas me estaban sindicando como la responsable [de haberlos filtrado] sin haber una pericia de por medio. ¿Bajo qué parámetros o técnicas se han hecho estas evaluaciones?”, dijo la parlamentaria.

Juárez lamentó, además, que la calificaran de “topo del Gobierno”.

Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso, indicó a El Comercio: “Si un sector de la ciudadanía cree que hemos actuado incorrectamente, pedimos las disculpas del caso. Es un reproche ético, social, pero no es del tipo penal o electoral, como el Ejecutivo ha dado a entender”, expresó, en referencia a la conferencia de prensa que dieron el primer ministro Aníbal Torres y los demás integrantes del Gabinete para pedir la renuncia de la Mesa Directiva del Congreso.

En el evento, el ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que Acuña, Camones y otros involucrados deben ser investigados por presunta usurpación de funciones, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y hasta organización criminal.