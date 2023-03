La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), descartó que haya algún intento de blindar a los investigados por el caso ‘Los Niños’ al señalar que hasta la fecha no reciben ninguna denuncia contra todos los que fueron objeto de allanamiento por la fiscalía.

“No existe ninguna denuncia en la subcomisión respecto a esos 17 congresistas a los cuales se les ha allanado sus domicilios y oficinas [...] No existe una denuncia sobre el caso que recientemente ha ocurrido”, precisó.

En entrevista a RPP, la parlamentaria descartó la posibilidad de que, en lo que se aprobó el miércoles 29 de marzo contra cuatro legisladores implicados en el caso ‘Los Niños’ se pueda incluir al resto de investigados porque la primera se basó en una denuncia presentada por Patricia Chirinos en el 2022.

“De oficio no podemos hacer inclusión de otros congresistas, más aún si no sabemos el contenido de la denuncia o de las investigaciones que tiene la fiscalía. No tenemos conocimiento de cuáles han sido los resultados de dicho allanamiento”, agregó Camones.

En esa línea, descartó que se pueda calificar como “blindaje” lo aprobado el miércoles, y recordó que dependerá de la Comisión Permanente y luego del pleno si es que se suspende a los cuatro parlamentarios de Acción Popular que ya fueron acusados dentro del Legislativo.

“En caso fueran absueltos en sede fiscal, retornarían a ejercer sus funciones [...] Posiblemente podría ser el miércoles de las próxima semana la sesión de la Comisión Permanente y luego, la tercera semana o a fines o mediados de abril debemos estar viendo el caso”, estimó.

La subcomisión aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias a cuatro de seis legisladores de Acción Popular implicados en el Caso ‘Los Niños’.

A sugerencia de la titular del grupo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), la medida incluye recomendar también la suspensión de dichos parlamentarios. Se trata de Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara.

El informe final evaluado en la SAC también recomendó archivar las imputaciones de los presuntos delitos citados contra otros dos legisladores acciopopulistas, Ilich López y Juan Mori. Asimismo, desestimó atribuirles infracciones constitucionales a los seis denunciados.