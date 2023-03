El programa ATV Noticias mostró una serie de conversaciones sobre las visitas que diversos congresistas de Acción Popular realizaron al entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno para supuestos favores, en el marco del Caso ‘Los Niños’.

Según el noticiero, las conversaciones datan del 6 y 7 de octubre del 2021 y en ellas el entonces vocero de la bancada del partido de la lampa, Carlos Zeballos, le increpa a su colega María del Carmen Alva la supuesta difusión de sus visitas a Castillo Terrones.

“Hola Maricarmen a mí también mándame tu reporte de mis ingresos a Palacio. Supongo que si quieres saber me lo dices y te respondo”, le escribió Zeballos Madariaga.

“Maricarmen quieres seguir viralizando mi visita a Palacio de Gobierno, mediante Vitocho (Víctor Andrés García Belaunde) haslo (sic) pero estás generando más conflicto, si quieres preguntar por qué fui a Palacio llama y pregunta, pero no hagas suposiciones”, volvió a insistir el legislador.

La expresidenta del Congreso respondió el mensaje cuestionando que no se haya informado de dichas visitas a la bancada. “Yo también estoy molesta. No puedes ir y no contar”, le espetó.

Zeballos Madariaga también menciona que otros congresistas de Acción Popular le llevaron currículos a Pedro Castillo y le anuncia que renunciará a la vocería. “Eso háblalo en la reu, yo no sé nada, a todos les caerá”, respondió Alva Prieto.

Según ATV Noticias, las conversaciones fueron encontradas durante el allanamiento que realizó el Ministerio Público a 18 congresistas implicados en el Caso ‘Los Niños’, entre ellos Carlos Zeballos.

Chats de congresistas de Acción Popular sobre Los Niños. (Video: ATV)

Se defiende

Zeballos Madariaga dijo al noticiero que fue el mismo Pedro Castillo quien lo citó a Palacio de Gobierno, a través de Auner Vásquez, para informarle de la existencia de nueve currículos vitae en su despacho.

“En el momento que tomo conocimiento de que había llegado algunos CVs al presidente de la República –porque él me llamó- no había ninguna denuncia, no había nada, desconocía si había algún acuerdo bajo la mesa”, manifestó.

“Me dijo: ‘Estos CVs me han traído de la bancada de AP’. Le dije: ‘Presidente, ¿quién ha traído esto? Yo desconozco, no sé nada de esto’. Me respondió: ‘¿Usted no sabe nada?’. ‘Yo desautorizo que usted utilice cualquiera de esos CVs que están en su mesa. No vamos a pedir nada en Acción Popular. Yo desautorizo completamente que se utilice cualquier nombre que esté en esos CVs’”, relató.

“El presidente me dijo: ‘Entonces ustedes no saben nada, no han conversado de esto’. ‘No, absolutamente nada señor presidente y voy a convocar a una reunión para ver esta situación’”, agregó Zeballos.

El exintegrante de Acción Popular también precisó que antes de dicha visita a Palacio de Gobierno, se había reunido dos veces con Castillo Terrones, la primera en agosto del 2021 y la segunda el 7 de setiembre del mismo año.

Declaraciones de Carlos Zeballos Madariaga. (Video: ATV)

El pasado 24 de marzo, en un megaoperativo que se inició en la madrugada, fiscales y policías allanaron las oficinas y viviendas de 18 congresistas investigados por el Caso ‘Los Niños’, en el que también está implicado Pedro Castillo.

En la diligencia se intervinieron las viviendas de la exprimera ministra Betssy Chávez, recientemente suspendida; de Silvia Monteza (Acción Popular), segunda vicepresidenta del Parlamento, así como del exministro de la Producción Jorge Luis Prado.

Los congresistas de Acción Popular implicados son, ademá de Silvia Monteza: Wilson Soto, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón y Marleny Portero. Además, se allanaron los despachos de Carlos Zeballos (actualmente en Podemos Perú, pero que fue elegido por Acción Popular) y de Carlos Enrique Alva (no agrupado, pero elegido por AP).