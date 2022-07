Aunque las proyecciones sobre la elección de la Mesa Directiva del Congreso arrojaban una segunda vuelta entre Lady Camones y Esdras Medina, en el hemiciclo rondó –incluso hasta avanzado el conteo final– la inseguridad respecto de quién sería elegido como presidente del Congreso para el período 2022-2023.

Pero al final, Camones, de Alianza para el Progreso, logró una diferencia de 21 votos sobre Medina. De ese modo, resultó elegida junto a la fórmula que también integran Martha Moyano (Fuerza Popular), Digna Calle (Podemos Perú) y Wilmar Elera (Somos Perú), en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

El preludio para ese resultado tuvo a una oposición fragmentada, sin amplio consenso y con indecisiones. Así lo reconoció el vocero de Avanza País, José Williams, quien además aseveró que se vivía un escenario de incertidumbre.

Además, hubo dudas respecto de si la situación de Bruno Pacheco, ex secretario general de la presidencia y ex hombre de confianza del presidente Pedro Castillo, iba a incidir en la votación en el Parlamento. No fue así y finalmente Camones liderará el Parlamento en medio de una constante crisis política y de un gobierno que ve sacudidos sus cimientos por presuntos hechos de corrupción.

Despedida

El primer acto de la larga jornada consistió en el último mensaje de María del Carmen Alva como titular de la Mesa Directiva.

Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, su desaprobación alcanzó el 72%, mientras que el rechazo al Parlamento llegó a 79%, cifras tan negativas como las del Ejecutivo. Alva pidió no dejar que la agenda política del país “se resuelva desde el ruido político de las redes sociales y de un sector de la prensa”.

Entre los logros de su gestión, la legisladora de Acción Popular destacó la elección de miembros del Banco Central de Reserva, magistrados del Tribunal Constitucional y el inicio del proceso para elegir al nuevo defensor del Pueblo.

En las graderías del hemiciclo, simpatizantes acciopopulistas –entre ellos el exlegislador Ricardo Burga– hacían arengas partidarias.

Alva incluso bromeó con Enrique Wong, uno de los miembros de la mesa saliente: “Todo este año ha tenido que aguantar a tres mujeres o no sé si nosotros tuvimos que aguantarlo a él”.

Finalmente, al recordar frases del expresidente Fernando Belaunde Terry, la parlamentaria se quebró por un momento. Ya tras la elección de Camones, se abrazó con esta, le cedió la posta y retornó a su escaño.

Renovación revuelta

Tras el discurso de Alva, el inicio de la votación en primera vuelta demoró aproximadamente media hora, producto de una tacha presentada por Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, quien adujo que su colega Esdras Medina no tenía autorización de su bancada para ser candidato y se encontraba en proceso de expulsión.

Esto derivó en una serie de intervenciones. En un momento se vio a Gladys Echaíz, la carta de Renovación para la mesa, reunirse en un lado del hemiciclo con Norma Yarrow y Adriana Tudela, de Avanza País. Luego, Montoya retiró su pedido.

Después del incidente, a Medina –quien ayer renunció al bloque que integraba– se le vio haciendo apuntes y llevando el conteo de votos, mientras que Echaíz lucía tranquila mirando el tablero de votación.

Más detalles

El voto fue partido en más de una bancada, una de las cuales fue Acción Popular. Edwin Martínez, Luis Aragón y Carlos Alva adelantaron que no apoyarían la lista que incluía a su colega Ilich López.

En Avanza País también hubo división, pero en la segunda vuelta se vio a legisladores como Alejandro Cavero, Norma Yarrow y Adriana Tudela votar por Camones, pese a que en la primera vuelta respaldaron a Echaíz.

Flor Pablo fue la única que votó en blanco en la primera vuelta, donde hubo dos votos anulados por cédulas mal marcadas. En la segunda vuelta, a Pablo se le sumó su colega del Partido Morado Susel Paredes con otro voto en blanco.

Los representantes de APP y Fuerza Popular mostraron sus votos, en una jornada en la que este es secreto. Y estos últimos, ‘selfies’ incluidos, mostraron mayor algarabía por el resultado.

A la sesión del pleno acudieron el padre, esposo y hermano menor de Camones, quienes desde las graderías siguieron la sesión.

Al cierre de la jornada, el bloque fujimorista fue el que más algarabía demostró por el resultado de la elección. Hoy se instala la nueva legislatura.

Más información

En su discurso, Camones se refirió a Bruno Pacheco y señaló que su gestión luchará contra la corrupción “caiga quien caiga”.

Hace unos días, el bloque de Camones se comprometió a convocar una nueva elección por la Mesa Directiva en caso de una sucesión constitucional en la presidencia del país.

Horas después de la elección, Medina renunció a Renovación alegando razones de conciencia.

Resultados de la jornada

PRIMERA VUELTA CABEZA DE LISTA VOTOS A FAVOR Lista 1 Lady Camones (Alianza para el Progreso) 50 Lista 2 Héctor Acuña (Cambio Democrático) 23 Lista 3 Esdras Medina (Renovación Popular) 36 Lista 4 Gladys Echaíz (Renovación Popular) 16 - Blancos 1 - Nulos - viciados 2 - Total 128

SEGUNDA VUELTA CABEZA DE LISTA VOTOS A FAVOR Lista 1 Lady Camones (Alianza para el Progreso) 73 Lista 3 Esdras Medina (Renovación Popular) 52 Blancos 4 Viciados 0 Total 129

