El Congreso de la República aprobó suspender por 120 días a la legisladora María Cordero (No Agrupados), acusada del presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.

Por 88 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe de la Comisión de Ética, que planteó aplicar la máxima sanción establecida. No hubo debate previo.

El único voto en contra fue de Luis Cordero, hermano de la parlamentaria suspendida. En tanto, se abstuvieron Edgar Tello (Bloque Magisterial), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara (todos de Acción Popular).

También decidieron no pronunciarse sobre el fondo de la sanción los congresistas José Balcázar y Jorge Coayla Juárez (Perú Bicentenario), Juan Burgos, Esdras Medina y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario), y José Arriola (No Agrupados).

El documento aprobado por la Comisión de Ética recomendaba al pleno, en aplicación del literal d) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, la sanción de suspensión y el descuento de sus haberes por 120 días de legislatura.

A Cordero Jon Tay se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. En una serie de audios se escucha a la congresista exigir los pagos a sus trabajadores de manera inmediata.

“A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se escucha en un audio atribuido a María Cordero. La exintegrante de Fuerza Popular también es investigada por la fiscalía por este hecho.

En otra parte de audio imputado a Cordero, se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

A la legisladora también se le escucha exigir dinero porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral.

“Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos. Enfermo José, enferma su esposa. Y ellos me han ayudado. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos. […] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos”, dijo.

Los depósitos los realizó -según la acusación- a la cuenta de Braden Paredes Calla, quien trabajaba en el área de Archivo del Congreso.

Además, en su testimonio ante la Comisión de Ética, Rafael Cabrejos Vela, extrabajador de María Cordero Jon Tay, confirmó que la legisladora no agrupada le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella.