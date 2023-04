¿Qué pasó en anteriores Congresos?

La denuncias contra legisladores por el presunto recorte de sueldos no son recientes.

Jorge Castro

En 2019 el entonces congresista Jorge Castro fue denunciado por su extrabajadora de pagar de su salario el alquiler de la oficina descentralizada en Tacna, y luego los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento y hasta la compra de diarios.

Según difundió en aquel momento, Cuarto Poder, la extrabajadora entregó audios, en los que conversa una asesora de Jorge Castro, quien le solicita depositar S/150 para cubrir los mencionados gastos.





Lizbeth Robles

En 2018, “Cuarto poder” difundió audios que revelaron que la entonces pareja de Lizbeth Robles (Cambio 21) recortó el 50% del salario, bonificaciones y hasta aguinaldos de dos asesores.

“Edward, yo lo único que te he pedido es lo siguiente, lo demás sigue igual como tú me has dicho, tú me dijiste 4 mil [soles] para ti y lo demás es mío. Ahora tú me dices después [que te dé el 50% del] aguinaldo”, fue una de las conversaciones.





Michael Urtecho

En 2013, Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) fue desaforado por recortar, durante siete años, los sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de cuatro de sus trabajadores. También se quedó con el 100% de sus asignaciones por refrigerio. Además fue acusado de apropiarse de las donaciones de una ONG para discapacitados de la cual fue integrante.Afronta un juicio oral por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.





Alejandro Yovera

A mediados del 2014, el pleno del Parlamento suspendió por 120 días y luego desaforó al entonces congresista Alejandro Yovera (Acción Popular-Frente Amplio), acusado de obligar a sus trabajadores a solicitar préstamos para él, deudas que espués él no cumplió con pagar.

Según el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, que lo investigó y pidió tal sanción, Yovera “se benefició indebidamente de los préstamos tramitados por trabajadores y ex trabajadores de su despacho”. Ellos denunciaron que el legislador se comprometió a devolverles el dinero, pero no lo hizo.