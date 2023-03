El ministro de Educación, Óscar Becerra, descartó haberse referido específicamente a las madre aimaras que participaron en las protestas en el Cercado de Lima cuando cuestionó la presencia de niños durante las movilizaciones que fueron reprimidas por la policía.

“Reitero mi más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas quienes merecen toda mi admiración por la labor sacrificada que cumplen en su rol de profesionales y trabajadoras, así como de protectoras, educadoras y cuidadoras de sus hijos, siendo muchas de ellas padres y madres”, respondió ante el pleno del Congreso.

“Jamás me refería a las madres aimaras”, insistió en varias oportunidades.

Becerra, durante su interpelación aprobada por mayoría por el pleno debido a sus expresiones sobre las mujeres que acudieron con sus hijos menores de edad a protestas a inicios de febrero,

Declaraciones del ministro de Educación, Oscar Becerra

Cabe recordar que, a inicios del mes de marzo, el ministro brindó declaraciones a Canla N en las cuales comentó a las madres aimaras que habían participado en una protesta en la Plaza San Martín y que fueron dispersadas con bombas lacrimógenas que la policía disparó al cuerpo.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, indicó tras dejar entrever que estas mujeres habrían alquilado a menores de edad para llevarlos a las manifestaciones.

“Creo que tal vez en la extrema necesidad en la que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto. Pero no puedo concebir a una madre exponiendo al peligro a sus hijos”, aseveró en aquella oportunidad.

Sobre esta última frase, Óscar Becerra aseguró que su expresión fue dada en términos “generales” y no específicos cuando dijo que había mujeres que alquilaban hijos para pedir dinero en las calles.

“Mi expresión fue dicha de manera general y no específica en mi indignación por lo visto en las protestas, recordé los casos de menores usados para la mendicidad y le abandono de niños y niñas en las calles, lo cual no debiera repetirse”, respondió.

El ministro de Educación también dijo que sus palabras nunca pretendieron hacer comparaciones entre las mujeres madres de familia de Puno que participaron en las movilizaciones y los animales de manera denigrante, sino que buscaban hacer énfasis en su preocupación por el bienestar de los niños y niñas.

Becerra evitó responder sobre la actuación de la policía durante estas protestas en las cuales las madres aimaras sufrieron impactos de gases lacrimógenos, al señalar que la Policía no se encuentra bajo su jurisdicción. “No me corresponde (responder), no es mi sector”, aseveró.