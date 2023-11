Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que la implica en una presunta red criminal enquistada en las más altas esferas del Ministerio Público.

En primer lugar la legisladora Flor Pablo (No Agrupados) exhortó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a actuar de inmediato con las acciones de control correspondientes en el caso de Benavides Vargas.

“La Fiscal de la Nación no debe continuar en el cargo. Los congresistas involucrados deben ser desaforados. Los ciudadanos no podemos permitir que una organización criminal cope las instituciones del Estado”, señaló en la red social X (antes Twitter).

Con los últimos acontecimientos se evidenciaría que una “red de corrupción” habría orquestado controlar los poderes del Estado; desde la destitución de Zoraida Ávalos, la elección del Defensor del Pueblo y el intento de remoción de los miembros de la JNJ. Esta red estaría… — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) November 27, 2023

Por su parte, la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) consideró que se vienen “tiempos difíciles” en el Ministerio Público, por lo que pidió “serenidad y madurez”. No obstante, prefirió no opinar sobre la situación de Patricia Benavides.

“No opino en ese sentido (sobre renuncia de la fiscal de la Nación), son decisiones personales, tratándose de un órgano de la administración de justicia y siendo crítica de las interferencias de allá para acá o de acá para allá, prefiero mantenerme al margen. Si alguien me menciona a título personal, yo le respondo a título personal”, expresó.

En declaraciones a los periodistas, Echaíz negó tener injerencia en el Ministerio Público, aunque defendió que se le otorgue el presupuesto que necesita para cumplir con su función constitucional.

“Indudablemente, qué injerencia tengo yo en el Ministerio Público, esa es una especulación que ha salido porque he sido fiscal de la Nación. Sí defiendo el presupuesto el Ministerio Púbico, como lo he defendido siempre, y porque cada institución busca tenerlo. Aquí en este caso ni siquiera me buscan, son otros los que da lectura a las peticiones del Ministerio Público, pero sé que debo defender a la institución, que necesita recursos presupuestales para cumplir con sus funciones”, subrayó.

Como se recuerda, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac detuvieron a Jaime Villanueva Barreto, asesor de Patricia Benavides, por presuntamente integrar una red criminal enquistada en la alta dirección de la Fiscalía de la Nación.

La hipótesis apunta que los miembros de esta organización habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso vinculadas, por ejemplo, a la remoción de los miembros de la JNJ, para evitar así la eventual destitución de Benavides.